Маринованные огурцы в 1 литровых банках на зиму – это очень вкусная и универсальная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола. Чтобы огурцы получились хрустящими и аппетитными, используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Маринованные огурцы в 1 литровых банках с уксусом на зиму

Маринованные огурцы в 1 литровых банках с уксусом на зиму – это простая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол. Такое угощение послужит универсальной холодной закуской для всей семьи. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты на 2 литровые банки.

Ингредиенты –+2 л.

Огурец 1.1 кг

Вода 1 л.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Уксус столовый 9% 2 ст.л.

Горчичное семя 1 ч.л.

Укроп 20 гр.

Перец чили по вкусу

Чеснок 4 зуб.

Лавровый лист 2 шт.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Листья хрена 1 шт.

Шаги 40 мин.

Для заготовки хрустящих маринованных огурцов в 1 литровых банках на зиму с уксусом подготовим овощи. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде 3 часа. Отмерим необходимое количество специй, чеснока и зелени. Зелень, острый перец, чеснок нарезаем небольшими кусочками. Разламываем на части лавровый листок. Укладываем подготовленные специи на дно стерилизованных банок. Плотно выкладываем сюда вымоченные и промытые огурцы. Закрываем огурцы оставшейся зеленью. Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 10 минут. Сливаем воду и вливаем новый кипяток. Настаиваем 10-15 минут и после сливаем в кастрюлю. В эту воду добавляем соль. Высыпаем указанное количество сахара. Выливаем столовый уксус. Кипятим смесь около двух-трех минут. Заливаем огурцы в банках горячим маринадом. Закатываем ошпаренными металлическими крышками. Переворачиваем вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания. Маринованные огурцы в 1 литровых банках с уксусом на зиму готовы. Уносите на хранение.

Сладкие маринованные огурцы на зиму на 1-литровую банку

Сладкие маринованные огурцы на 1-литровую банку получаются невероятно аппетитными и насыщенными по вкусу. Такое угощение разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 8-10 шт.

Вода – 500 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Морковь – по желанию.

Чеснок – 2 зубчика.

Укроп – 2 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки сладких маринованных огурцов на 1-литровую банку.

Шаг 2. Рекомендуем вымочить огурцы в ледяной воде около 6-8 часов. Это сделает овощ более хрустящим. В процессе вымачивания воду меняем несколько раз.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока от шелухи. Промываем укроп. Морковь режем на небольшие кусочки.

Шаг 4. В стерилизованную банку выкладываем кусочки моркови, чеснок и укроп.

Шаг 5. Промываем вымоченные огурцы и срезаем с них хвостики.

Шаг 6. Плотно выкладываем овощ в банку.

Шаг 7. Заливаем кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Шаг 8. Затем сливаем воду в кастрюлю. Кипятим ее и вливаем обратно в банку, настаиваем 15 минут.

Шаг 9. На третий раз сливаем воду в кастрюлю и дополняем ее солью, сахаром и специями. Кипятим и в конце вливаем уксус.

Шаг 10. Заливаем банку с огурцами горячим маринадом. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном и укутываем в одеяло. Даем полностью остыть в таком положении.

Шаг 11. Сладкие маринованные огурцы на 1-литровую банку готовы. Уносите на хранение в темное прохладное место.

Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 1 литр

Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 1 литр порадуют вас своим интересным вкусом и аппетитным внешним видом. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для заготовки огурцов на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 0,6 кг.

Вода – 0,5 л.

Чеснок – 4 зубчика.

Зонтик укропа – 1 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Водка – 1 ст.л.

Кислота лимонная – ¾ ч.л.

Перец черный горошек – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки хрустящих маринованных огурцов с лимонной кислотой на 1 литр. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде 1 час. После промываем их и срезаем кончики.

Шаг 2. Стерилизуем банку и укладываем сюда зонтик укропа, чеснок, горошины перца.

Шаг 3. Плотно укладываем в нее подготовленные огурцы. Заливаем их кипятком и оставляем под крышкой на 10-15 минут. После воду сливаем и вливаем новый кипяток на 20 минут.

Шаг 4. Сливаем воду в кастрюлю. Кипятим воду с солью, сахаром и лимонной кислотой. В конце вливаем водку.

Шаг 5. Заливаем огурцы маринадом. Закрываем заготовку крышкой. Переворачиваем ее вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 6. Уносите банки на хранение в прохладное место.

Шаг 7. Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 1 литр готовы.

Огурцы в томатном соусе на зиму

Огурцы в томатном соусе на зиму порадуют вас своим аппетитным внешним видом, насыщенным и сочным вкусом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с черным хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Огурцы – 0,5 кг.

Чеснок – 2 зубчика.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец душистый горошек – 3 шт.

Лист хрена – 1 шт.

Уксус 9% – 35 мл.

Для соуса томатного:

Сок томатный – 0,5 л.

Сахар – 50 гр.

Соль – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки огурцов в томатном соусе на зиму. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде 1 час. После промываем их и срезаем кончики.

Шаг 2. Промываем зелень, очищаем зубчики чеснока.

Шаг 3. В стерилизованную банку кладем лист хрена, горошины перца, лавровый лист и зубчики чеснока.

Шаг 4. Выкладываем сюда подготовленные огурцы.

Шаг 5. Заливаем огурцы кипятком и настаиваем около 10-15 минут. После воду сливаем и повторяем процедуру.

Шаг 6. В кастрюле кипятим томатный сок с сахаром и солью. Варим 15 минут после закипания.

Шаг 7. Сливаем из банки воду. Добавляем в банку уксус и выливаем томатный соус.

Шаг 8. Закрываем заготовку крышкой. Переворачиваем ее вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 9. Огурцы в томатном соусе на зиму готовы. Можно убирать на хранение в прохладное место.

Огурцы с горчицей на зиму на 1 литр

Огурцы с горчицей на зиму 1 литр – это яркая домашняя заготовка, которая разнообразит ваше меню. Закуска порадует насыщенным вкусом и пикантностью. Для несложного приготовления в банках используйте кулинарную идею с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 550 гр.

Вода – 0,5 л.

Соль – 0,5 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Укроп – 10 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки огурцов с горчицей на зиму на 1 литр промываем основной ингредиент. Предварительно рекомендуем вымочить в ледяной воде для большего хруста.

Шаг 2. Нарезаем чеснок и укроп.

Шаг 3. В стерилизованную банку высыпаем зерна горчицы.

Шаг 4. Выкладываем чеснок и укроп.

Шаг 5. Плотно размещаем огурцы.

Шаг 6. Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 10 минут.

Шаг 7. Воду из банки сливаем в кастрюлю.

Шаг 8. Добавляем в нее указанное количество соли и сахара.

Шаг 9. Доводим маринад до кипения и после варим 5 минут.

Шаг 10. В банку выливаем столовую ложку уксуса.

Шаг 11. Заливаем маринадом, закручиваем крышкой.

Шаг 12. Переворачиваем заготовку вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 13. Огурцы с горчицей на зиму 1 литр готовы. Уносите на хранение!

Огурцы по-корейски в 1 литровых банках

Огурцы по-корейски в 1 литровых банках – это невероятно сочная, аппетитная и насыщенная по вкусу закуска для домашнего или праздничного стола. Оригинальное овощное угощение можно подавать к столу в качестве гарнира к горячим блюдам. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

На 5 банок 1 литровых:

Огурцы – 3 кг.

Морковь очищенная – 500 гр.

Перец болгарский очищенный – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Лук репчатый очищенный – 500 гр.

Перец острый – по вкусу.

Приправа для корейской моркови – 1 пачка.

Соль – 2-3 ст.л.

Сахар – 6-7 ст.л.

Уксус 9% – 150 мл.

Масло растительное – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки огурцов по-корейски в 1 литровых банках. Очищаем болгарский перец и режем его тонкой соломкой. Выкладываем в большую миску.

Шаг 2. Натираем морковь на терке для корейской моркови или обычной терке с крупными зубчиками. Выкладываем к перцу.

Шаг 3. Сюда же натираем на мелкой терке чеснок.

Шаг 4. Промываем огурцы и режем их тонкими кружками. Отправляем в общую массу.

Шаг 5. Присоединяем репчатый лук, нарезанный тонкими полукольцами.

Шаг 6. По вкусу отправляем в овощи измельченный острый перец. Можно использовать свежий или сушеный.

Шаг 7. Добавляем сахар, соль и вливаем уксус.

Шаг 8. Выливаем растительное масло.

Шаг 9. Перемешиваем массу и посыпаем приправой.

Шаг 10. Снова все перемешиваем. Оставляем на 3-4 часа до выделения сока.

Шаг 11. Держим заготовку в холодильнике. В процессе несколько раз перемешиваем. В конце продавливаем руками, чтобы все продукты хорошо погрузились в маринад.

Шаг 12. Перекладываем угощение в банку. Ставим ее в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Стерилизуем заготовку после закипания 30 минут. После закрываем крышкой, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 13. Огурцы по-корейски в 1 литровых банках готовы. Можно уносить на хранение.

Огурцы по-болгарски в банках на зиму

Огурцы по-болгарски в банках на зиму – это вкусная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и невероятно аппетитным. Подавайте к столу в качестве холодной закуски, а для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Огурцы – 0,5 кг.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Зонтик укропа – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный горошек – 2 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Для маринада:

Вода – 0,5 л.

Соль – 0,5 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 9% – 45 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки огурцов по-болгарски в банках на зиму подготовим ингредиенты. Огурцы перебираем и хорошо промываем под водой. Срезаем кончики.

Шаг 2. Очищенную морковь режем брусочками, лук разделываем на колечки.

Шаг 3. На дно стерилизованной банки выкладываем лук, чеснок, зонтики укропа и горошины черного перца.

Шаг 4. Плотно укладываем в банку огурцы и брусочки моркови.

Шаг 5. Заготовку заливаем кипятком, прикрываем крышкой и настаиваем 20 минут. После воду сливаем.

Шаг 6. Снова вливаем кипяток на 20 минут. Сливаем его в кастрюлю и кипятим с солью и сахаром, дополняем в конце уксусом. Выливаем маринад в банку. Закрываем крышкой. Переворачиваем банку вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Огурцы по-болгарски в банках на зиму готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Маринованные огурцы с красной смородиной

Маринованные огурцы с красной смородиной получаются невероятно аппетитными и сочными. Такое угощение разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 0,5 кг.

Смородина красная – 50 гр.

Вода – 0,7 л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный горошек – 4 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Лист хрена – 0,2 шт.

Зонтик укропа – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчик.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для маринования огурцов с красной смородиной перебираем ягоды и хорошо промываем их под водой.

Шаг 2. Огурцы также промываем, срезаем с них хвостики.

Шаг 3. На дно стерилизованной банки кладем промытую зелень, зубчики чеснока и специи из списка.

Шаг 4. Выкладываем в банку огурцы, чередуя их с красной смородиной.

Шаг 5. Заливаем кипятком и настаиваем под крышкой 12 минут. После воду сливаем и повторяем процедуру.

Шаг 6. Второй раз воду сливаем в кастрюлю. Кипятим ее с солью и сахаром. Выливаем маринад в огурцы.

Шаг 7. Закрываем крышкой. Переворачиваем заготовку вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Маринованные огурцы с красной смородиной готовы. Убирайте на хранение.

Хрустящие огурцы с морковной ботвой на зиму

Хрустящие огурцы с морковной ботвой на зиму никого не оставят равнодушными. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для быстрой и несложной заготовки овоща используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 3 литровые банки:

Огурцы – 1,8 кг.

Ботва морковная – 1 пучок.

Зонтик укропа – 3 шт.

Лист смородины – 3 шт.

Лист вишни – по вкусу.

Чеснок – 6 зубчиков.

Перец острый – по вкусу.

Перец черный горошек – 6 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Эссенция уксусная 70% – 3 ч.л.

Маринад на 1 литр воды:

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки хрустящих огурцов с морковной ботвой на зиму. Огурцы хорошо промываем, срезаем с них кончики.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество морковной ботвы. Промываем ее и обсушиваем.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока от кожуры.

Шаг 4. В стерилизованные литровые банки выкладываем морковную ботву, чеснок, специи, листья, острый перец, нарезанный кольцами и огурцы.

Шаг 5. Заливаем заготовки кипятком и настаиваем под крышкой около 15-20 минут.

Шаг 6. Воду сливаем в кастрюлю. Кипятим ее с солью и сахаром. В каждую банку выливаем уксусную эссенцию из расчета 1 ч.л. на литровую банку. Выливаем маринад в огурцы. Закрываем крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Хрустящие огурцы с морковной ботвой на зиму готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Маринованные огурцы с кетчупом в 1 литровых банках

Маринованные огурцы с кетчупом в 1 литровых банках порадуют вас своим аппетитным внешним видом и удивительно ярким вкусом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

На 5 литровых банок:

Огурцы – 3 кг.

Зонтик укропа – 1 шт.

Листья смородины – по вкусу.

Листья хрена – по вкусу.

Чеснок – 2 головки.

Перец черный горошек – по вкусу.

Кетчуп чили – 7 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Уксус 9% – 200 мл.

Вода – 1,8 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы заготовить маринованные огурцы с кетчупом в 1 литровых банках, подготовим необходимое количество огурцов. Предварительно вымачиваем их в ледяной воде, после промываем и обсушиваем.

Шаг 2. Подготовим зелень. Промываем ее и обсушиваем.

Шаг 3. На дно стерилизованных банок укладываем зелень, очищенные зубчики чеснока и горошины черного перца. Часть специй оставляем.

Шаг 4. Плотно заполняем банки огурцами, закрываем оставшимися специями. Заливаем кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 10-15 минут.

Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю. Кипятим ее с солью и сахаром.

Шаг 6. После закипания вмешиваем кетчуп и столовый уксус. Пикантным маринадом заливаем огурцы. Закрываем крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Маринованные огурцы с кетчупом в 1 литровых банках готовы. Уносите на хранение!