Маринованные огурцы в 1 литровых банках на зиму – это очень вкусная и универсальная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола. Чтобы огурцы получились хрустящими и аппетитными, используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Маринованные огурцы в 1 литровых банках с уксусом на зиму
Маринованные огурцы в 1 литровых банках с уксусом на зиму – это простая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол. Такое угощение послужит универсальной холодной закуской для всей семьи. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Ингредиенты на 2 литровые банки.
Ингредиенты –+2 л.
- Огурец 1.1 кг
- Вода 1 л.
- Соль 1 ст.л.
- Сахар-песок 2 ст.л.
- Уксус столовый 9% 2 ст.л.
- Горчичное семя 1 ч.л.
- Укроп 20 гр.
- Перец чили по вкусу
- Чеснок 4 зуб.
- Лавровый лист 2 шт.
- Перец чёрный горошек 10 шт.
- Листья хрена 1 шт.
Шаги 40 мин.
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Для заготовки хрустящих маринованных огурцов в 1 литровых банках на зиму с уксусом подготовим овощи. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде 3 часа.
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Отмерим необходимое количество специй, чеснока и зелени.
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Зелень, острый перец, чеснок нарезаем небольшими кусочками. Разламываем на части лавровый листок.
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Укладываем подготовленные специи на дно стерилизованных банок.
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Плотно выкладываем сюда вымоченные и промытые огурцы.
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Закрываем огурцы оставшейся зеленью.
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Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 10 минут.
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Сливаем воду и вливаем новый кипяток. Настаиваем 10-15 минут и после сливаем в кастрюлю.
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В эту воду добавляем соль.
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Высыпаем указанное количество сахара.
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Выливаем столовый уксус.
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Кипятим смесь около двух-трех минут.
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Заливаем огурцы в банках горячим маринадом.
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Закатываем ошпаренными металлическими крышками.
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Переворачиваем вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.
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Маринованные огурцы в 1 литровых банках с уксусом на зиму готовы. Уносите на хранение.
Сладкие маринованные огурцы на зиму на 1-литровую банку
Сладкие маринованные огурцы на 1-литровую банку получаются невероятно аппетитными и насыщенными по вкусу. Такое угощение разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 8-10 шт.
- Вода – 500 мл.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 50 мл.
- Морковь – по желанию.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Укроп – 2 ветки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки сладких маринованных огурцов на 1-литровую банку.
Шаг 2. Рекомендуем вымочить огурцы в ледяной воде около 6-8 часов. Это сделает овощ более хрустящим. В процессе вымачивания воду меняем несколько раз.
Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока от шелухи. Промываем укроп. Морковь режем на небольшие кусочки.
Шаг 4. В стерилизованную банку выкладываем кусочки моркови, чеснок и укроп.
Шаг 5. Промываем вымоченные огурцы и срезаем с них хвостики.
Шаг 6. Плотно выкладываем овощ в банку.
Шаг 7. Заливаем кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 15 минут.
Шаг 8. Затем сливаем воду в кастрюлю. Кипятим ее и вливаем обратно в банку, настаиваем 15 минут.
Шаг 9. На третий раз сливаем воду в кастрюлю и дополняем ее солью, сахаром и специями. Кипятим и в конце вливаем уксус.
Шаг 10. Заливаем банку с огурцами горячим маринадом. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном и укутываем в одеяло. Даем полностью остыть в таком положении.
Шаг 11. Сладкие маринованные огурцы на 1-литровую банку готовы. Уносите на хранение в темное прохладное место.
Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 1 литр
Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 1 литр порадуют вас своим интересным вкусом и аппетитным внешним видом. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для заготовки огурцов на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 5 часов
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 0,6 кг.
- Вода – 0,5 л.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Зонтик укропа – 1 шт.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Водка – 1 ст.л.
- Кислота лимонная – ¾ ч.л.
- Перец черный горошек – 3 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки хрустящих маринованных огурцов с лимонной кислотой на 1 литр. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде 1 час. После промываем их и срезаем кончики.
Шаг 2. Стерилизуем банку и укладываем сюда зонтик укропа, чеснок, горошины перца.
Шаг 3. Плотно укладываем в нее подготовленные огурцы. Заливаем их кипятком и оставляем под крышкой на 10-15 минут. После воду сливаем и вливаем новый кипяток на 20 минут.
Шаг 4. Сливаем воду в кастрюлю. Кипятим воду с солью, сахаром и лимонной кислотой. В конце вливаем водку.
Шаг 5. Заливаем огурцы маринадом. Закрываем заготовку крышкой. Переворачиваем ее вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.
Шаг 6. Уносите банки на хранение в прохладное место.
Шаг 7. Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 1 литр готовы.
Огурцы в томатном соусе на зиму
Огурцы в томатном соусе на зиму порадуют вас своим аппетитным внешним видом, насыщенным и сочным вкусом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с черным хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
На 1 литровую банку:
- Огурцы – 0,5 кг.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Перец душистый горошек – 3 шт.
- Лист хрена – 1 шт.
- Уксус 9% – 35 мл.
Для соуса томатного:
- Сок томатный – 0,5 л.
- Сахар – 50 гр.
- Соль – 30 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки огурцов в томатном соусе на зиму. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде 1 час. После промываем их и срезаем кончики.
Шаг 2. Промываем зелень, очищаем зубчики чеснока.
Шаг 3. В стерилизованную банку кладем лист хрена, горошины перца, лавровый лист и зубчики чеснока.
Шаг 4. Выкладываем сюда подготовленные огурцы.
Шаг 5. Заливаем огурцы кипятком и настаиваем около 10-15 минут. После воду сливаем и повторяем процедуру.
Шаг 6. В кастрюле кипятим томатный сок с сахаром и солью. Варим 15 минут после закипания.
Шаг 7. Сливаем из банки воду. Добавляем в банку уксус и выливаем томатный соус.
Шаг 8. Закрываем заготовку крышкой. Переворачиваем ее вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.
Шаг 9. Огурцы в томатном соусе на зиму готовы. Можно убирать на хранение в прохладное место.
Огурцы с горчицей на зиму на 1 литр
Огурцы с горчицей на зиму 1 литр – это яркая домашняя заготовка, которая разнообразит ваше меню. Закуска порадует насыщенным вкусом и пикантностью. Для несложного приготовления в банках используйте кулинарную идею с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 550 гр.
- Вода – 0,5 л.
- Соль – 0,5 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Семена горчицы – 1 ч.л.
- Укроп – 10 гр.
- Чеснок – 1 зубчик.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки огурцов с горчицей на зиму на 1 литр промываем основной ингредиент. Предварительно рекомендуем вымочить в ледяной воде для большего хруста.
Шаг 2. Нарезаем чеснок и укроп.
Шаг 3. В стерилизованную банку высыпаем зерна горчицы.
Шаг 4. Выкладываем чеснок и укроп.
Шаг 5. Плотно размещаем огурцы.
Шаг 6. Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 10 минут.
Шаг 7. Воду из банки сливаем в кастрюлю.
Шаг 8. Добавляем в нее указанное количество соли и сахара.
Шаг 9. Доводим маринад до кипения и после варим 5 минут.
Шаг 10. В банку выливаем столовую ложку уксуса.
Шаг 11. Заливаем маринадом, закручиваем крышкой.
Шаг 12. Переворачиваем заготовку вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.
Шаг 13. Огурцы с горчицей на зиму 1 литр готовы. Уносите на хранение!
Огурцы по-корейски в 1 литровых банках
Огурцы по-корейски в 1 литровых банках – это невероятно сочная, аппетитная и насыщенная по вкусу закуска для домашнего или праздничного стола. Оригинальное овощное угощение можно подавать к столу в качестве гарнира к горячим блюдам. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 5 часов
Время приготовления – 30 минут
Порции – 5 л.
Ингредиенты:
На 5 банок 1 литровых:
- Огурцы – 3 кг.
- Морковь очищенная – 500 гр.
- Перец болгарский очищенный – 500 гр.
- Чеснок – 1 головка.
- Лук репчатый очищенный – 500 гр.
- Перец острый – по вкусу.
- Приправа для корейской моркови – 1 пачка.
- Соль – 2-3 ст.л.
- Сахар – 6-7 ст.л.
- Уксус 9% – 150 мл.
- Масло растительное – 150 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки огурцов по-корейски в 1 литровых банках. Очищаем болгарский перец и режем его тонкой соломкой. Выкладываем в большую миску.
Шаг 2. Натираем морковь на терке для корейской моркови или обычной терке с крупными зубчиками. Выкладываем к перцу.
Шаг 3. Сюда же натираем на мелкой терке чеснок.
Шаг 4. Промываем огурцы и режем их тонкими кружками. Отправляем в общую массу.
Шаг 5. Присоединяем репчатый лук, нарезанный тонкими полукольцами.
Шаг 6. По вкусу отправляем в овощи измельченный острый перец. Можно использовать свежий или сушеный.
Шаг 7. Добавляем сахар, соль и вливаем уксус.
Шаг 8. Выливаем растительное масло.
Шаг 9. Перемешиваем массу и посыпаем приправой.
Шаг 10. Снова все перемешиваем. Оставляем на 3-4 часа до выделения сока.
Шаг 11. Держим заготовку в холодильнике. В процессе несколько раз перемешиваем. В конце продавливаем руками, чтобы все продукты хорошо погрузились в маринад.
Шаг 12. Перекладываем угощение в банку. Ставим ее в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Стерилизуем заготовку после закипания 30 минут. После закрываем крышкой, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 13. Огурцы по-корейски в 1 литровых банках готовы. Можно уносить на хранение.
Огурцы по-болгарски в банках на зиму
Огурцы по-болгарски в банках на зиму – это вкусная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и невероятно аппетитным. Подавайте к столу в качестве холодной закуски, а для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
На 1 литровую банку:
- Огурцы – 0,5 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Зонтик укропа – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Перец черный горошек – 2 шт.
- Лист лавровый – 1 шт.
Для маринада:
- Вода – 0,5 л.
- Соль – 0,5 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 45 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки огурцов по-болгарски в банках на зиму подготовим ингредиенты. Огурцы перебираем и хорошо промываем под водой. Срезаем кончики.
Шаг 2. Очищенную морковь режем брусочками, лук разделываем на колечки.
Шаг 3. На дно стерилизованной банки выкладываем лук, чеснок, зонтики укропа и горошины черного перца.
Шаг 4. Плотно укладываем в банку огурцы и брусочки моркови.
Шаг 5. Заготовку заливаем кипятком, прикрываем крышкой и настаиваем 20 минут. После воду сливаем.
Шаг 6. Снова вливаем кипяток на 20 минут. Сливаем его в кастрюлю и кипятим с солью и сахаром, дополняем в конце уксусом. Выливаем маринад в банку. Закрываем крышкой. Переворачиваем банку вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Огурцы по-болгарски в банках на зиму готовы. Уносите на хранение в прохладное место.
Маринованные огурцы с красной смородиной
Маринованные огурцы с красной смородиной получаются невероятно аппетитными и сочными. Такое угощение разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Подавайте к столу с горячими блюдами или как самостоятельную закуску. Для приготовления воспользуйтесь проверенной пошаговой идеей.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 0,5 кг.
- Смородина красная – 50 гр.
- Вода – 0,7 л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Перец черный горошек – 4 шт.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Лист хрена – 0,2 шт.
- Зонтик укропа – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчик.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для маринования огурцов с красной смородиной перебираем ягоды и хорошо промываем их под водой.
Шаг 2. Огурцы также промываем, срезаем с них хвостики.
Шаг 3. На дно стерилизованной банки кладем промытую зелень, зубчики чеснока и специи из списка.
Шаг 4. Выкладываем в банку огурцы, чередуя их с красной смородиной.
Шаг 5. Заливаем кипятком и настаиваем под крышкой 12 минут. После воду сливаем и повторяем процедуру.
Шаг 6. Второй раз воду сливаем в кастрюлю. Кипятим ее с солью и сахаром. Выливаем маринад в огурцы.
Шаг 7. Закрываем крышкой. Переворачиваем заготовку вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.
Шаг 8. Маринованные огурцы с красной смородиной готовы. Убирайте на хранение.
Хрустящие огурцы с морковной ботвой на зиму
Хрустящие огурцы с морковной ботвой на зиму никого не оставят равнодушными. С помощью такого угощения вы разнообразите домашнее меню. Для быстрой и несложной заготовки овоща используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На 3 литровые банки:
- Огурцы – 1,8 кг.
- Ботва морковная – 1 пучок.
- Зонтик укропа – 3 шт.
- Лист смородины – 3 шт.
- Лист вишни – по вкусу.
- Чеснок – 6 зубчиков.
- Перец острый – по вкусу.
- Перец черный горошек – 6 шт.
- Перец душистый горошек – 6 шт.
- Эссенция уксусная 70% – 3 ч.л.
Маринад на 1 литр воды:
- Сахар – 4 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки хрустящих огурцов с морковной ботвой на зиму. Огурцы хорошо промываем, срезаем с них кончики.
Шаг 2. Отмеряем необходимое количество морковной ботвы. Промываем ее и обсушиваем.
Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока от кожуры.
Шаг 4. В стерилизованные литровые банки выкладываем морковную ботву, чеснок, специи, листья, острый перец, нарезанный кольцами и огурцы.
Шаг 5. Заливаем заготовки кипятком и настаиваем под крышкой около 15-20 минут.
Шаг 6. Воду сливаем в кастрюлю. Кипятим ее с солью и сахаром. В каждую банку выливаем уксусную эссенцию из расчета 1 ч.л. на литровую банку. Выливаем маринад в огурцы. Закрываем крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Хрустящие огурцы с морковной ботвой на зиму готовы. Уносите на хранение в прохладное место.
Маринованные огурцы с кетчупом в 1 литровых банках
Маринованные огурцы с кетчупом в 1 литровых банках порадуют вас своим аппетитным внешним видом и удивительно ярким вкусом. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 5 л.
Ингредиенты:
На 5 литровых банок:
- Огурцы – 3 кг.
- Зонтик укропа – 1 шт.
- Листья смородины – по вкусу.
- Листья хрена – по вкусу.
- Чеснок – 2 головки.
- Перец черный горошек – по вкусу.
- Кетчуп чили – 7 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ст.
- Уксус 9% – 200 мл.
- Вода – 1,8 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Чтобы заготовить маринованные огурцы с кетчупом в 1 литровых банках, подготовим необходимое количество огурцов. Предварительно вымачиваем их в ледяной воде, после промываем и обсушиваем.
Шаг 2. Подготовим зелень. Промываем ее и обсушиваем.
Шаг 3. На дно стерилизованных банок укладываем зелень, очищенные зубчики чеснока и горошины черного перца. Часть специй оставляем.
Шаг 4. Плотно заполняем банки огурцами, закрываем оставшимися специями. Заливаем кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 10-15 минут.
Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю. Кипятим ее с солью и сахаром.
Шаг 6. После закипания вмешиваем кетчуп и столовый уксус. Пикантным маринадом заливаем огурцы. Закрываем крышками. Переворачиваем заготовки вверх дном, укутываем в теплое полотенце и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Маринованные огурцы с кетчупом в 1 литровых банках готовы. Уносите на хранение!