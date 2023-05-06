Маринованные огурцы в 3 литровых банках на зиму

Маринованные огурцы в 3-х литровых банках на зиму – это простой и вкусный вариант домашней заготовки для всей семьи. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов хрустящих огурцов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Маринованные огурцы в 3 литровых банках с уксусом на зиму
Маринованные огурцы в 3-х литровых банках с уксусом на зиму – это универсальная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской.
На 3-х литровую банку.
Ингредиенты –+3 л.
- Огурец 1.5 кг (или 2 кг)
- Чеснок 2 зуб.
- Перец чили ½ шт.
- Зонтики укропа 3 шт.
- Листья хрена 1 шт.
- Листья вишни 3 шт.
- Листья черной смородины 3 шт.
- Эстрагон 1 ветка
- Для маринада:
- Сахар-песок 45 гр.
- Соль 75 гр.
- Уксус столовый 9% 50 мл.
Шаги 40 мин.
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Для хрустящих маринованных огурцов в 3-х литровых банках на зиму с уксусом сначала вымачиваем овощ в холодной воде несколько часов. После продукт промываем.
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Промываем банку и стерилизуем ее любым удобным способом. Кипятим крышку.
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Зелень из списка хорошо промываем, после ошпариваем на пару минут. Отжимаем от воды.
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Выкладываем в банку зелень и подготовленные огурцы. Заливаем их кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
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Дальше воду аккуратно сливаем. Огурцы заливаем новым кипятком снова на 5 минут.
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Всыпаем в банку соль, сахар и вливаем уксус. Заливаем крутым кипятком третий раз.
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Сразу закатываем заготовку, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.
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Маринованные огурцы в 3-х литровых банках с уксусом на зиму готовы. Уносите на хранение.
Сладкие маринованные огурцы на зиму на 3-литровую банку
Сладкие маринованные огурцы на зиму на 3-х литровую банку получаются невероятно сочными и насыщенными. Такой продукт очень вкусно подавать с картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг.
- Зонтик укропа – 1 шт.
- Перец черный горошек – 5 шт.
- Гвоздика – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Уксус – 2 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для сладких маринованных огурцов на зиму на 3-х литровую банку. Овощи промываем, банку стерилизуем.
Шаг 2. С промытых огурцов срезаем кончики. В банку укладываем зелень, специи, зубчики чеснока и огурцы.
Шаг 3. Заливаем содержимое банки кипятком, настаиваем 20 минут и сливаем эту воду в кастрюлю.
Шаг 4. Дополняем маринад солью.
Шаг 5. Всыпаем указанное количество сахара и кипятим.
Шаг 6. Выливаем в банку уксус и горячий маринад. Закатываем емкость, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Сладкие маринованные огурцы на зиму на 3-х литровую банку готовы. Можно уносить на хранение в прохладное место.
Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 3 литра
Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 3 литра получаются очень нежными, хрустящими и аппетитными. Можно подавать как самостоятельную закуску или как дополнение к горячим блюдам. Порадуйте себя и близких вкуснейшими огурчиками с помощью простого рецепта.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На 3-х литровую банку:
- Огурцы – 1,5 кг.
- Зонтик укропа – 3 шт.
- Листья хрена – 1,5 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Лист лавровый – 4 шт.
- Перец черный горошек – 0,5 ч.л.
- Соль – 2,5 ст.л.
- Сахар – 5 ст.л.
- Кислота лимонная – 1 ч.л.
- Перец острый стручковый – 0,5 шт.
- Вода – 1,3-1,5 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для хрустящих маринованных огурцов с лимонной кислотой на 3 литровую банку. Овощи промываем, банку стерилизуем.
Шаг 2. В банку укладываем зелень, специи, зубчики чеснока.
Шаг 3. С промытых и предварительно вымоченных огурцов срезаем кончики. Выкладываем их в банку.
Шаг 4. Заливаем кипятком на 10 минут, после воду сливаем. Заливаем снова кипятком на 12 минут.
Шаг 5. Второй раз воду сливаем в кастрюлю. Кипятим ее с солью, сахаром и лимонной кислотой. Выливаем обратно в банку.
Шаг 6. Закатываем емкость, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 3 литра готовы. Можно уносить на хранение в прохладное место.
Огурцы с горчицей на зиму на 3 литра
Огурцы с горчицей на зиму на 3 литра – это пикантная и несложная в исполнении заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и запоминающимся по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Попробуйте!
Время готовки – 3 дня
Время приготовления – 30 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На 3-х литровую банку:
- Огурцы – 1,5-1,7 кг.
- Соль – 3 ст.л.
- Горчица сухая – 2 ст.л.
- Лист хрена – 0,5 шт.
- Листья вишни – 2 шт.
- Листья смородины – 2 шт.
- Листья дуба – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления огурцов с горчицей на зиму на 3 литра. Огурцы предварительно вымачиваем в воде пару часов. Банку стерилизуем.
Шаг 2. Дальше огурцы промываем, срезаем с них хвостики.
Шаг 3. В банку укладываем зелень, чеснок и огурцы. Высыпаем сюда соль и вливаем кипяток.
Шаг 4. Прикрываем крышкой и оставляем на два-три дня. После убираем появившуюся пленку. Воду сливаем в кастрюлю и кипятим.
Шаг 5. Высыпаем в банку сухую горчицу и вливаем горячий рассол.
Шаг 6. Закатываем заготовку, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Огурцы с горчицей на зиму на 3 литра готовы. Уносите на хранение в прохладное место.
Огурцы в томатной заливке на зиму
Огурцы в томатной заливке – это оригинальная кулинарная заготовка, которая точно разнообразит домашнее меню. Такое угощение ярко дополнит ваш обеденным стол. Подавайте сочные огурцы к мясным и другим горячим блюдам. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 4 кг.
- Помидоры – 2 кг.
- Перец острый – 4 шт.
- Чеснок – 2 головки.
- Масло растительное нерафинированное – 200 мл.
- Сахар – 200 гр.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Уксус 9% – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления огурцов в томатной заливке в первую очередь ошпариваем помидоры, очищаем их от кожуры и прокручиваем их через мясорубку. Так же прокручиваем острый перец.
Шаг 2. Огурцы хорошо промываем и режем небольшими кружочками.
Шаг 3. Чеснок делим на зубчики. Очищаем их от шелухи.
Шаг 4. Томатную массу дополняем перцем, солью, сахаром и растительным маслом с запахом. Перемешиваем и тушим около 5-10 минут.
Шаг 5. Погружаем в томатную заливку огурцы. Томим еще 15 минут. За 5 минут до готовности выкладываем сюда чеснок и вливаем столовый уксус.
Шаг 6. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Огурцы в томатной заливке готовы. Можно уносить на хранение!
Огурцы по-корейски в 3-х литровых банках
Огурцы по-корейски в 3-х литровых банках выходят удивительно сочными и интересными по вкусу. Такая заготовка послужит яркой самостоятельной закуской, а также дополнит многие горячие блюда. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 4 часа
Время приготовления – 40 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг.
- Морковь – 0,5 кг.
- Чеснок – 1 головка.
- Перец красный острый – 1 шт.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 5 ст.л.
- Масло растительное – 100 мл.
- Уксус 6% – 100 мл.
- Перец черный молотый – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления огурцов по-корейски в 3-х литровых банках подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде. Заранее промываем и стерилизуем 3-х литровую банку. Кипятим крышку.
Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока и делим их на пластинки.
Шаг 4. Дальше чеснок измельчаем кубиками.
Шаг 5. Тонкими колечками режем острый перец.
Шаг 6. Огурцы разделываем на аккуратные брусочки. Кончики срезаем.
Шаг 7. Складываем огурцы в глубокую миску, дополняем их морковкой, тертой на терке для моркови по-корейски.
Шаг 8. Дополняем заготовку чесноком, перцем, солью, сахаром, молотым перцем, растительным маслом и уксусом.
Шаг 9. Перемешиваем и оставляем на 3 часа для выделения сока. После перекладываем в банку. Ставим банки в кастрюлю с водой, дно устилаем полотенцем. Стерилизуем после закипания около 40-50 минут. После закатываем, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 10. Огурцы по-корейски в 3-х литровых банках готовы. Храните в прохладном месте и угощайтесь в любое время года.
Огурцы по-болгарски на зиму
Огурцы по-болгарски на зиму – это аппетитная и несложная в исполнении заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Берите на заметку.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
На 3-х литровую банку:
- Огурцы – 2 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Петрушка – 6 веток.
- Гвоздика – 6 шт.
- Черный перец горошком – 6 шт.
- Лист лавровый – 6 шт.
Для маринада на 1 литр воды:
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Уксус 9% – 100 мл.
- Лавровый лист – 6 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления огурцов по-болгарски на зиму.
Шаг 2. Овощ рекомендуется вымочить в холодной воде за 2-3 часа до начала кулинарного процесса.
Шаг 3. Хорошо промываем трехлитровую банку и стерилизуем ее любым удобным способом. Кипятим крышку.
Шаг 4. Промываем огурцы и срезаем с них хвостики. Репчатый лук режем кружочками. Промываем и обсушиваем петрушку.
Шаг 5. На дно банки выкладываем петрушку, гвоздику, перец горошком и лавровые листья. Дальше слоями кладем огурцы и кружочки лука.
Шаг 6. Для маринада кипятим воду с солью, сахаром и лавровыми листьями. Даем прокипеть пару минут.
Шаг 7. Достаем из маринада лаврушку и вливаем уксус, ждем повторного закипания. Выливаем маринад в огурцы.
Шаг 8. Наполненную банку прикрываем крышкой, ставим в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Доводим до кипения и после стерилизуем около 30 минут. Затем банку достаем, закатываем. Переворачиваем вверх дном, прикрываем полотенцем и даем полностью остыть.
Шаг 9. Огурцы по-болгарски на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.
Хрустящие маринованные огурцы с красной смородиной
Хрустящие маринованные огурцы с красной смородиной получаются невероятно аппетитными и вкусными. Их можно подавать как отдельную холодную закуску или вместе с горячими блюдами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг.
- Смородина красная – 0,5 ст.
- Чеснок – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
- Лист хрена – 1 шт.
- Листья вишни – 10 шт.
- Перец душистый горошек – 0,5 ч.л.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Сахар – 2,5 ст.л.
- Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.
- Кипяток – 1,5 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления хрустящих маринованных огурцов с красной смородиной.
Шаг 2. Огурцы рекомендуется вымочить в холодной воде за 2-3 часа до начала кулинарного процесса.
Шаг 3. Хорошо промываем трехлитровую банку и стерилизуем ее любым удобным способом. Кипятим крышку.
Шаг 4. Промываем огурцы и обсушиваем их. Срезаем хвостики.
Шаг 5. В банку укладываем огурцы. Закрываем их чесноком, специями и зеленью. Оставляем место для смородины. Заливаем их кипятком, настаиваем 5 минут и сливаем эту воду в кастрюлю.
Шаг 6. Повторно кипятим воду с солью и сахаром. В банку вливаем уксусную эссенцию и добавляем смородину. Заливаем все это маринадом. Закатываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Хрустящие маринованные огурцы с красной смородиной готовы. Уносите на хранение в прохладное место.
Огурцы с морковной ботвой на зиму
Огурцы с морковной ботвой на зиму получаются невероятно хрустящими и насыщенными по вкусу. Такой продукт можно подавать с картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1,5-1,6 кг.
- Ботва морковная – 10 веток.
- Помидоры – 4 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лист хрена – 0,5 шт.
- Перец черный горошек – 15 шт.
Для маринада на 1,5 литра воды:
- Сахар – 6 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Уксус 9%/лимонная кислота – 3 ст.л./1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления огурцов с морковной ботвой на зиму предварительно вымачиваем огурцы в холодной воде.
Шаг 2. Хорошо промываем трехлитровую банку и стерилизуем ее любым удобным способом. Кипятим крышку.
Шаг 3. Вымоченные огурцы промываем, срезаем с них кончики. Промываем остальные овощи и зелень.
Шаг 4. Удаляем плодоножки с помидоров. Покалываем их зубочисткой.
Шаг 5. На дно банки кладем горошины перца. После слоями выкладываем огурцы, кусочки моркови, ботву и помидоры. Закрываем листом хрена.
Шаг 6. Заливаем кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 10 минут.
Шаг 7. Сливаем воду в кастрюлю и снова кипятим ее в течение четырех минут.
Шаг 8. Вливаем обратно в банку и настаиваем под крышкой 10 минут.
Шаг 9. Сливаем воду в кастрюлю и кипятим с солью и сахаром. После закипания варим 5 минут до растворения сухого ингредиента.
Шаг 10. Вливаем в банку уксус и готовый маринад. Даем постоять под крышкой 5 минут. После закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 11. Огурцы с морковной ботвой на зиму готовы. Можно уносить на хранение в прохладное место.
Маринованные огурцы с кетчупом в банках на 3 литра
Маринованные огурцы с кетчупов в банках на 3 литра – это интересная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Попробуйте!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1,5 кг.
- Вода – 1,5 л.
- Уксус 9% – 3 ст.л.
- Кетчуп – 6 ст.л.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Чеснок – 6 зубчиков.
- Перец душистый горошек – 6 шт.
- Зонтик укропа – 3 шт.
- Петрушка – 6 веток.
- Лист хрена – 1 шт.
- Листья черной смородины – 6 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления маринованных огурцов с кетчупом в банках на 3 литра первым делом подготовим ингредиенты. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде несколько часов.
Шаг 2. Дальше огурцы хорошо промываем под водой, обсушиваем.
Шаг 3. Промываем и стерилизуем трехлитровую банку.
Шаг 4. На дно банки выкладываем зелень и специи из списка. Плотно укладываем сюда огурцы. Заливаем их крутым кипятком на 10 минут.
Шаг 5. Воду сливаем в кастрюлю. Кипятим ее с солью, сахаром и кетчупом. В конце вливаем уксус. Перемешиваем и убираем с плиты.
Шаг 6. Выливаем в банку готовый маринад. После закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Маринованные огурцы с кетчупом в банках на 3 литра готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.