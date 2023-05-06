Маринованные огурцы в 3 литровых банках на зиму

Маринованные огурцы в 3-х литровых банках на зиму – это простой и вкусный вариант домашней заготовки для всей семьи. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов хрустящих огурцов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Маринованные огурцы в 3 литровых банках с уксусом на зиму

Маринованные огурцы в 3-х литровых банках с уксусом на зиму – это универсальная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской.

На 3-х литровую банку.

Ингредиенты –+3 л.

Огурец 1.5 кг (или 2 кг)

Чеснок 2 зуб.

Перец чили ½ шт.

Зонтики укропа 3 шт.

Листья хрена 1 шт.

Листья вишни 3 шт.

Листья черной смородины 3 шт.

Эстрагон 1 ветка

Для маринада:

Сахар-песок 45 гр.

Соль 75 гр.

Уксус столовый 9% 50 мл.

Шаги 40 мин.

Для хрустящих маринованных огурцов в 3-х литровых банках на зиму с уксусом сначала вымачиваем овощ в холодной воде несколько часов. После продукт промываем. Промываем банку и стерилизуем ее любым удобным способом. Кипятим крышку. Зелень из списка хорошо промываем, после ошпариваем на пару минут. Отжимаем от воды. Выкладываем в банку зелень и подготовленные огурцы. Заливаем их кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Дальше воду аккуратно сливаем. Огурцы заливаем новым кипятком снова на 5 минут. Всыпаем в банку соль, сахар и вливаем уксус. Заливаем крутым кипятком третий раз. Сразу закатываем заготовку, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть. Маринованные огурцы в 3-х литровых банках с уксусом на зиму готовы. Уносите на хранение.

Сладкие маринованные огурцы на зиму на 3-литровую банку

Сладкие маринованные огурцы на зиму на 3-х литровую банку получаются невероятно сочными и насыщенными. Такой продукт очень вкусно подавать с картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Зонтик укропа – 1 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Гвоздика – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Уксус – 2 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для сладких маринованных огурцов на зиму на 3-х литровую банку. Овощи промываем, банку стерилизуем.

Шаг 2. С промытых огурцов срезаем кончики. В банку укладываем зелень, специи, зубчики чеснока и огурцы.

Шаг 3. Заливаем содержимое банки кипятком, настаиваем 20 минут и сливаем эту воду в кастрюлю.

Шаг 4. Дополняем маринад солью.

Шаг 5. Всыпаем указанное количество сахара и кипятим.

Шаг 6. Выливаем в банку уксус и горячий маринад. Закатываем емкость, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Сладкие маринованные огурцы на зиму на 3-х литровую банку готовы. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 3 литра

Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 3 литра получаются очень нежными, хрустящими и аппетитными. Можно подавать как самостоятельную закуску или как дополнение к горячим блюдам. Порадуйте себя и близких вкуснейшими огурчиками с помощью простого рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

Огурцы – 1,5 кг.

Зонтик укропа – 3 шт.

Листья хрена – 1,5 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Лист лавровый – 4 шт.

Перец черный горошек – 0,5 ч.л.

Соль – 2,5 ст.л.

Сахар – 5 ст.л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Перец острый стручковый – 0,5 шт.

Вода – 1,3-1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для хрустящих маринованных огурцов с лимонной кислотой на 3 литровую банку. Овощи промываем, банку стерилизуем.

Шаг 2. В банку укладываем зелень, специи, зубчики чеснока.

Шаг 3. С промытых и предварительно вымоченных огурцов срезаем кончики. Выкладываем их в банку.

Шаг 4. Заливаем кипятком на 10 минут, после воду сливаем. Заливаем снова кипятком на 12 минут.

Шаг 5. Второй раз воду сливаем в кастрюлю. Кипятим ее с солью, сахаром и лимонной кислотой. Выливаем обратно в банку.

Шаг 6. Закатываем емкость, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Хрустящие маринованные огурцы с лимонной кислотой на 3 литра готовы. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Огурцы с горчицей на зиму на 3 литра

Огурцы с горчицей на зиму на 3 литра – это пикантная и несложная в исполнении заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и запоминающимся по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Попробуйте!

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

Огурцы – 1,5-1,7 кг.

Соль – 3 ст.л.

Горчица сухая – 2 ст.л.

Лист хрена – 0,5 шт.

Листья вишни – 2 шт.

Листья смородины – 2 шт.

Листья дуба – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления огурцов с горчицей на зиму на 3 литра. Огурцы предварительно вымачиваем в воде пару часов. Банку стерилизуем.

Шаг 2. Дальше огурцы промываем, срезаем с них хвостики.

Шаг 3. В банку укладываем зелень, чеснок и огурцы. Высыпаем сюда соль и вливаем кипяток.

Шаг 4. Прикрываем крышкой и оставляем на два-три дня. После убираем появившуюся пленку. Воду сливаем в кастрюлю и кипятим.

Шаг 5. Высыпаем в банку сухую горчицу и вливаем горячий рассол.

Шаг 6. Закатываем заготовку, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Огурцы с горчицей на зиму на 3 литра готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Огурцы в томатной заливке на зиму

Огурцы в томатной заливке – это оригинальная кулинарная заготовка, которая точно разнообразит домашнее меню. Такое угощение ярко дополнит ваш обеденным стол. Подавайте сочные огурцы к мясным и другим горячим блюдам. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 4 кг.

Помидоры – 2 кг.

Перец острый – 4 шт.

Чеснок – 2 головки.

Масло растительное нерафинированное – 200 мл.

Сахар – 200 гр.

Соль – 1,5 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления огурцов в томатной заливке в первую очередь ошпариваем помидоры, очищаем их от кожуры и прокручиваем их через мясорубку. Так же прокручиваем острый перец.

Шаг 2. Огурцы хорошо промываем и режем небольшими кружочками.

Шаг 3. Чеснок делим на зубчики. Очищаем их от шелухи.

Шаг 4. Томатную массу дополняем перцем, солью, сахаром и растительным маслом с запахом. Перемешиваем и тушим около 5-10 минут.

Шаг 5. Погружаем в томатную заливку огурцы. Томим еще 15 минут. За 5 минут до готовности выкладываем сюда чеснок и вливаем столовый уксус.

Шаг 6. Переливаем угощение в стерилизованную банку. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Огурцы в томатной заливке готовы. Можно уносить на хранение!

Огурцы по-корейски в 3-х литровых банках

Огурцы по-корейски в 3-х литровых банках выходят удивительно сочными и интересными по вкусу. Такая заготовка послужит яркой самостоятельной закуской, а также дополнит многие горячие блюда. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 40 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Морковь – 0,5 кг.

Чеснок – 1 головка.

Перец красный острый – 1 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 5 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Уксус 6% – 100 мл.

Перец черный молотый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления огурцов по-корейски в 3-х литровых банках подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде. Заранее промываем и стерилизуем 3-х литровую банку. Кипятим крышку.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока и делим их на пластинки.

Шаг 4. Дальше чеснок измельчаем кубиками.

Шаг 5. Тонкими колечками режем острый перец.

Шаг 6. Огурцы разделываем на аккуратные брусочки. Кончики срезаем.

Шаг 7. Складываем огурцы в глубокую миску, дополняем их морковкой, тертой на терке для моркови по-корейски.

Шаг 8. Дополняем заготовку чесноком, перцем, солью, сахаром, молотым перцем, растительным маслом и уксусом.

Шаг 9. Перемешиваем и оставляем на 3 часа для выделения сока. После перекладываем в банку. Ставим банки в кастрюлю с водой, дно устилаем полотенцем. Стерилизуем после закипания около 40-50 минут. После закатываем, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 10. Огурцы по-корейски в 3-х литровых банках готовы. Храните в прохладном месте и угощайтесь в любое время года.

Огурцы по-болгарски на зиму

Огурцы по-болгарски на зиму – это аппетитная и несложная в исполнении заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Берите на заметку.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

Огурцы – 2 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка – 6 веток.

Гвоздика – 6 шт.

Черный перец горошком – 6 шт.

Лист лавровый – 6 шт.

Для маринада на 1 литр воды:

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Лавровый лист – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления огурцов по-болгарски на зиму.

Шаг 2. Овощ рекомендуется вымочить в холодной воде за 2-3 часа до начала кулинарного процесса.

Шаг 3. Хорошо промываем трехлитровую банку и стерилизуем ее любым удобным способом. Кипятим крышку.

Шаг 4. Промываем огурцы и срезаем с них хвостики. Репчатый лук режем кружочками. Промываем и обсушиваем петрушку.

Шаг 5. На дно банки выкладываем петрушку, гвоздику, перец горошком и лавровые листья. Дальше слоями кладем огурцы и кружочки лука.

Шаг 6. Для маринада кипятим воду с солью, сахаром и лавровыми листьями. Даем прокипеть пару минут.

Шаг 7. Достаем из маринада лаврушку и вливаем уксус, ждем повторного закипания. Выливаем маринад в огурцы.

Шаг 8. Наполненную банку прикрываем крышкой, ставим в кастрюлю с водой и полотенцем на дне. Доводим до кипения и после стерилизуем около 30 минут. Затем банку достаем, закатываем. Переворачиваем вверх дном, прикрываем полотенцем и даем полностью остыть.

Шаг 9. Огурцы по-болгарски на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.

Хрустящие маринованные огурцы с красной смородиной

Хрустящие маринованные огурцы с красной смородиной получаются невероятно аппетитными и вкусными. Их можно подавать как отдельную холодную закуску или вместе с горячими блюдами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Смородина красная – 0,5 ст.

Чеснок – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Лист хрена – 1 шт.

Листья вишни – 10 шт.

Перец душистый горошек – 0,5 ч.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар – 2,5 ст.л.

Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.

Кипяток – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления хрустящих маринованных огурцов с красной смородиной.

Шаг 2. Огурцы рекомендуется вымочить в холодной воде за 2-3 часа до начала кулинарного процесса.

Шаг 3. Хорошо промываем трехлитровую банку и стерилизуем ее любым удобным способом. Кипятим крышку.

Шаг 4. Промываем огурцы и обсушиваем их. Срезаем хвостики.

Шаг 5. В банку укладываем огурцы. Закрываем их чесноком, специями и зеленью. Оставляем место для смородины. Заливаем их кипятком, настаиваем 5 минут и сливаем эту воду в кастрюлю.

Шаг 6. Повторно кипятим воду с солью и сахаром. В банку вливаем уксусную эссенцию и добавляем смородину. Заливаем все это маринадом. Закатываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Хрустящие маринованные огурцы с красной смородиной готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Огурцы с морковной ботвой на зиму

Огурцы с морковной ботвой на зиму получаются невероятно хрустящими и насыщенными по вкусу. Такой продукт можно подавать с картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5-1,6 кг.

Ботва морковная – 10 веток.

Помидоры – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Лист хрена – 0,5 шт.

Перец черный горошек – 15 шт.

Для маринада на 1,5 литра воды:

Сахар – 6 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9%/лимонная кислота – 3 ст.л./1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления огурцов с морковной ботвой на зиму предварительно вымачиваем огурцы в холодной воде.

Шаг 2. Хорошо промываем трехлитровую банку и стерилизуем ее любым удобным способом. Кипятим крышку.

Шаг 3. Вымоченные огурцы промываем, срезаем с них кончики. Промываем остальные овощи и зелень.

Шаг 4. Удаляем плодоножки с помидоров. Покалываем их зубочисткой.

Шаг 5. На дно банки кладем горошины перца. После слоями выкладываем огурцы, кусочки моркови, ботву и помидоры. Закрываем листом хрена.

Шаг 6. Заливаем кипятком, прикрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Шаг 7. Сливаем воду в кастрюлю и снова кипятим ее в течение четырех минут.

Шаг 8. Вливаем обратно в банку и настаиваем под крышкой 10 минут.

Шаг 9. Сливаем воду в кастрюлю и кипятим с солью и сахаром. После закипания варим 5 минут до растворения сухого ингредиента.

Шаг 10. Вливаем в банку уксус и готовый маринад. Даем постоять под крышкой 5 минут. После закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 11. Огурцы с морковной ботвой на зиму готовы. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Маринованные огурцы с кетчупом в банках на 3 литра

Маринованные огурцы с кетчупов в банках на 3 литра – это интересная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Попробуйте!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг.

Вода – 1,5 л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Кетчуп – 6 ст.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Чеснок – 6 зубчиков.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Зонтик укропа – 3 шт.

Петрушка – 6 веток.

Лист хрена – 1 шт.

Листья черной смородины – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринованных огурцов с кетчупом в банках на 3 литра первым делом подготовим ингредиенты. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде несколько часов.

Шаг 2. Дальше огурцы хорошо промываем под водой, обсушиваем.

Шаг 3. Промываем и стерилизуем трехлитровую банку.

Шаг 4. На дно банки выкладываем зелень и специи из списка. Плотно укладываем сюда огурцы. Заливаем их крутым кипятком на 10 минут.

Шаг 5. Воду сливаем в кастрюлю. Кипятим ее с солью, сахаром и кетчупом. В конце вливаем уксус. Перемешиваем и убираем с плиты.

Шаг 6. Выливаем в банку готовый маринад. После закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Маринованные огурцы с кетчупом в банках на 3 литра готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.