Маринованные огурцы за 10-15 минут. Вкусный, простой, быстрый рецепт

Сложно представить какой-либо летний салат без огурцов. Этот простой овощ стал незаменим для похудения и формирования различных диет. основным преимуществом огурцов является большое скопление клетчатки и минералов. В сочетании с другими овощами, огурец способствует быстрому усвоению всех необходимых полезных веществ в организме.

При этом, многие думают, что огурец — бесполезный овощ. Его трудно сочетать в основных блюдах и супах. Эту проблему можно решить, если приготовить вкусную закуску из огурцов.

Ингредиенты для маринованных огурцов:

Огурцы – 1 кг;

Укроп – пучок;

Чеснок – 4 зубчика;

Соль – ч.л.;

Сахар – ст.л.;

Уксус 6% — 2 ст.л.;

Растительное масло – 3 ст.л.

Приготовление маринованных огурцов:

Огурцы нужно нарезать вдоль, на четвертинки. укроп требуется мелко нашинковать, чеснок раздавить и мелко нарезать.

В отдельной миске соединяем огурцы с чесноком и укропом, добавляем соль и сахар. Заправляем огуречную смесь уксусом и растительным маслом, тщательно перемешиваем.

Оставляем огурцы мариноваться в холодильнике на 15 минут.

Можно мариновать огурцы подольше — час и более. Тогда вкус будет более насыщенным, это блюдо можно соединять с салатами и другими яствами.