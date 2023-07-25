Маринованные огурцы с чесноком и зеленью от Клопотенко

Маринованные огурцы с чесноком и зеленью от Евгения Клопотенко — моя главная находка прошлого года. Как только я приготовила эту вкуснятину, никаких других рецептов больше не приемлю. Кулинарный маэстро знает толк в годных закусках! Для этого салата нам нужны упругие огурцы среднего размера, желательно без больших семян внутри.

Идеально, если от их сбора до момента приготовления пройдет не более суток. Вы тоже не медлите: как только купили или собрали овощи, в тот же день и готовьте. Если вам попались горькие плоды, их тоже используйте. Поверьте, это никак не повлияет на безупречный вкус готовых маринованных огурчиков. Идеальное дополнение к картошке, мясу, рыбе и любым кашам.

Маринованные огурцы с чесноком и зеленью: нюансы приготовления

В этом салате важно сохранить хруст самих огурцов. Поэтому консервируйте их небольшими порциями. Используйте такую кастрюлю, чтобы овощи в ней лежали в 2–3 слоя. Количество ингредиентов рассчитано для приготовления 3 литровых банок огуречного салата. Поверьте, эта ароматная, яркая и очень вкусная закрутка на зиму не оставит равнодушным никого!

Ингредиенты

Огурцы3 кг Укроп1 пуч. Петрушка1 пуч. Соль3 ст. л. Чеснок30 зуб. Подсолнечное масло600 мл Уксус300 мл Сахар9 ст. л.

Приготовление

Помойте огурцы, срежьте хвостики, разрежьте овощи на четыре части, а затем наискось. Промойте всю зелень. Мелко порубите 15 веточек укропа, а из 15 веточек петрушки оборвите листочки и тоже мелко нашинкуйте. Очистите 30 зубчиков чеснока и выжмите через пресс. Все компоненты переложите в кастрюлю, добавьте соль и оставьте заготовку на час, чтобы огурцы пустили свой сок. После кастрюлю с овощами поставьте на средний огонь, накройте крышкой и варите 20 минут после закипания. Периодически помешивайте. Простерилизуйте банки на пару. Крышки переложите в сотейник и залейте кипятком, проварив одну минуту. В кастрюлю влейте подсолнечное масло, добавьте сахар. Перемешайте и готовьте блюдо с закрытой крышкой еще 10 минут после закипания. Влейте столовый уксус, перемешайте и снимите кастрюлю с огня. Разложите салат из огурцов в подготовленные банки и плотно закройте крышками. Оставьте банки остывать при комнатной температуре, а затем храните их в прохладном месте (до года).

Важный момент: чтобы ваша консервация долго сохранялась, необходимо, чтобы прошло минимум времени от того, как вы простерилизовали банки и начали раскладывать блюдо. Также вас может заинтересовать следующий рецепт — рассыпчатое печенье на рассоле.