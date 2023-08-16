Сегодня я поделюсь с вами огуречным лакомством, которое просто идеально сочетается с домашними бургерами, хот-догами или сэндвичами. В TikTok эти маринованные огурцы с дижонской горчицей называют огурчиками как в «Макдоналдсе». Как бы там ни было, по данному рецепту всеми любимые пупырчатые овощи выходят невероятно вкусными и пикантными.

В этом сезоне я сделала 6 поллитровых баночек, но половина уже ушла. Так что придется мариновать еще. А дети так вообще едят их как нивчем не бывало, хотя с малых лет не приемлют консервацию ни в каком виде. Сладкие, пряные, с умеренной кислинкой — поверьте, такие огурчики хочется есть ложкой. Попробуйте!

Маринованные огурцы с дижонской горчицей: нюансы приготовления

Кстати, для этого рецепта можно брать и большие переросшие огурцы, предварительно нарезав их мелкими кубиками. На вкус это никак не повлияет, а для начинок в разные изделия такой вариант даже удобней. Если любите, можете добавить немного репчатого лука: закуска будет острее. Из указанного количества ингредиентов у вас выйдет 2 литровых банки либо 3 баночки по 650 мл.

Ингредиенты

Огурцы2 кг Соль3 ст. л. Яблочный уксус300 мл Французская горчица3 ст. л. Сахар1 стак. Куркума1 ст. л.

Приготовление

Огурцы порежьте колечками, всыпьте соль и перемешайте. Оставьте заготовку на 3 часа просаливаться. Затем промойте огурцы от соли и вылейте лишнюю жидкость. Приготовьте маринад: в яблочный уксус добавьте сахар, горчицу и куркуму. По желанию можете добавить лук, лавровый лист или душистый перец. Доведите смесь до кипения. Добавьте огурцы к маринаду и всё хорошо перемешайте. Варите заготовку в течении 5–10 минут (до изменения цвета огурцов). Разложите огурцы по стерилизованным банкам, закройте и переверните. Оставьте так до остывания. Храните в прохладном темном месте.

Такие огурчики можно запросто есть уже через 7–10 дней. Но, мой вам совет: дайте им постоять до хотя бы месяц, а еще лучше до зимы. Тогда вы получите необычайно вкусную, полностью пропитанную кисло-сладким маринадом, огуречную закуску. Ранее мы также писали, как приготовить идеальные баклажаны с чесноком на зиму.