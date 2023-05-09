Ароматные маринованные огурцы с мёдом и горчицей — самая лучшая закуска к шашлыку, которую себе только можно представить. Блюдо выходит хрустящим и пикантным! Рука так и тянется за следующим огурчиком.
Если вы собираетесь на маевку большой компанией, полкило овощей точно лишними не будут. Замаринуйте дома огурчики на скорую руку, чтобы у вас была готова восхитительная закуска к жареному мясу. Близкие однозначно оценят ее пикантный вкус.
Как сделать маринованные огурцы с мёдом необычайно вкусными
Чтобы этой овощной закуске не было равных, следует приготовить правильный маринад. Для этого соедините чистую воду с подсолнечным маслом и столовым уксусом. К полученной смеси добавьте чесночок, мёд, зёрна горчицы и соль — ароматнейший маринад готов!
Ингредиенты
Огурцы500 г Соль1 ст. л. Укроп40 г Вода25 мл Перец чили1 шт. Подсолнечное масло25 мл Мёд1 ст. л. Дижонская горчица1 ст. л. Чеснок3 зуб. Уксус1 ст. л.
Приготовление
- Тщательно промываем огурцы. Нарезаем их на толстые кружочки. Промываем укроп. Мелко его нарезаем. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Нарезаем на мелкие колечки красный острый перец.В глубокой емкости соединяем огурцы с чесноком. Всыпаем измельченный укроп и колечки острого перца. Вливаем воду и подсолнечное масло. Хорошенько всё перемешиваем.
Добавляем уксус 9 %, горчицу в зернах, а также мёд. Всыпаем соль. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Накрываем миску, используя пищевую пленку. Оставляем огурцы на 1,5–2 часа при комнатной температуре, перемешивая их трижды за это время.
Убираем емкость с будущей закуской на 2 часа в холодильник. Готово!
Простой рецепт таких быстрых маринованных огурчиков сможет выручить вас не раз. Ведь столь хрустящая закуска — это отличная идея не только для пикника, но и для домашних посиделок. Замаринуйте огурцы, чтобы удивить друзей на застолье очень пикантным и вкусным блюдом. Только приготовьтесь делиться рецептом, ведь близкие непременно начнут его выпрашивать у вас.