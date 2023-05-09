Ароматные маринованные огурцы с мёдом и горчицей — самая лучшая закуска к шашлыку, которую себе только можно представить. Блюдо выходит хрустящим и пикантным! Рука так и тянется за следующим огурчиком.

Если вы собираетесь на маевку большой компанией, полкило овощей точно лишними не будут. Замаринуйте дома огурчики на скорую руку, чтобы у вас была готова восхитительная закуска к жареному мясу. Близкие однозначно оценят ее пикантный вкус.

Как сделать маринованные огурцы с мёдом необычайно вкусными

Чтобы этой овощной закуске не было равных, следует приготовить правильный маринад. Для этого соедините чистую воду с подсолнечным маслом и столовым уксусом. К полученной смеси добавьте чесночок, мёд, зёрна горчицы и соль — ароматнейший маринад готов!

Ингредиенты

Огурцы500 г Соль1 ст. л. Укроп40 г Вода25 мл Перец чили1 шт. Подсолнечное масло25 мл Мёд1 ст. л. Дижонская горчица1 ст. л. Чеснок3 зуб. Уксус1 ст. л.

Приготовление

Тщательно промываем огурцы. Нарезаем их на толстые кружочки. Промываем укроп. Мелко его нарезаем. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Нарезаем на мелкие колечки красный острый перец.В глубокой емкости соединяем огурцы с чесноком. Всыпаем измельченный укроп и колечки острого перца. Вливаем воду и подсолнечное масло. Хорошенько всё перемешиваем. Добавляем уксус 9 %, горчицу в зернах, а также мёд. Всыпаем соль. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Накрываем миску, используя пищевую пленку. Оставляем огурцы на 1,5–2 часа при комнатной температуре, перемешивая их трижды за это время. Убираем емкость с будущей закуской на 2 часа в холодильник. Готово!

Простой рецепт таких быстрых маринованных огурчиков сможет выручить вас не раз. Ведь столь хрустящая закуска — это отличная идея не только для пикника, но и для домашних посиделок. Замаринуйте огурцы, чтобы удивить друзей на застолье очень пикантным и вкусным блюдом. Только приготовьтесь делиться рецептом, ведь близкие непременно начнут его выпрашивать у вас.