Сегодня я поделюсь с вами, как сделать самые вкусные маринованные помидоры с летней алычой. Этот нехитрый ингредиент способен превратить самые обычные томаты во что-то умопомрачительное. Готовые плоды отличаются остро-сладким вкусом, приятным ароматом и яркостью.

Примечательно, что заготавливать помидоры с алычой можно и без уксуса, так как фрукт сам по себе является хорошим природным «консервантом». Однако с уксусом они получаются кисленькие, именно такие мы любим. Алычу я выбираю желто-красную — данный сорт идет не только с кислинкой, но и с приятной сладостью. Признаться, делаю такие помидоры уже третий сезон и всё никак не нарадуюсь рецепту!

Маринованные помидоры с алычой: нюансы приготовления

Пропорции ниже рассчитаны на три литровые баночки. Чтобы помидоры оставались плотными после консервации, выбирайте достаточно плотные сорта. Для таких целей подойдет сорт «сливка» или томаты среднего размера. Из дополнительных специй подойдут лист хрена, соцветия укропа, веточки вишни или немного корня хрена. Такие добавки следует выкладывать на дно уже подготовленных банок.

Ингредиенты

Помидор1,5 кг Алыча400 г Чеснок3 зуб. Соль2 ч. л. Уксус50 мл Сахар3 ст. л. Перец душистый6 шт. Гвоздика3 шт.

Приготовление

В заранее подготовленные стерилизованные банки уложите дольки чеснока, гвоздику и душистый перец. Затем равномерно заполните банки помидорами, чередуя с алычой. По желанию можете добавить в каждую баночку по лавровому листу. Аккуратно залейте в банки с помидорами крутой кипяток и прикройте крышками. Оставьте так на 15 минут. Затем воду с банки аккуратно слейте в кастрюлю, добавьте еще 50 мл воды. Слитую воду доведите до кипения, добавьте соль и сахар, хорошо перемешайте до полного растворения. Прокипятите еще одну минуту и уберите с огня. В тару с помидорами и алычой влейте уксус, следом — горячий маринад. Банки герметично закатайте стерилизованными крышками, переверните и укутайте в одеяло до полного остывания.

Готовую консервацию храните в подвале, холодильнике или амбаре. Поверьте, эти вкусные маринованные помидоры с алычой не оставят равнодушным никого. Попробуйте обязательно, тем более что сейчас как раз сезон! А вот зачем мариновать помидоры с морковной ботвой, можно прочесть здесь.