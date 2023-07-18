Маринованные помидоры с яблоками: рецепт без уксуса

Вся прелесть этого рецепта не только в том, что и помидоры, и яблоки, и рассол получаются необыкновенно аппетитными, но и в том, что всё это можно давать даже самым маленьким. Здесь вы не найдете ни капельки уксуса, отсутствуют лимонная кислота и тот же аспирин. В качестве консерванта я использую яблоки кислых сортов. Зачастую это Антоновка.

Маринованные помидоры с яблоками — это вкусная и абсолютно безвредная закуска к чему угодно. Зимой я люблю открыть одну баночку к картофельному пюре с котлеткой. Дети всё это съедают за милую душу и просят добавку. В меру сладкие, с приятной кислинкой и тонким ароматом — такие томаты покорят любого.

Маринованные помидоры с яблоками: моменты приготовления

Количество указанных ниже продуктов рассчитано на 1 трехлитровую банку либо на 2 по 1,5 л. соответственно. Подходят даже недозревшие яблоки, главное — чтобы они были не сильно сладкими. Обычно на одну большую банку мне хватает 2 больших или 3 средних по размеру плода. Из дополнительных специй и добавок подходят розмарин, листья малины или винограда, душистый перец, чеснок и лавровый лист.

Ингредиенты

Помидор1,5 кг Яблоко3 шт. Вода2 л Соль1 ст. л. Сахар4 ст. л.

Приготовление

Помидоры тщательно промойте и отсортируйте на средние или мелкие плоды.У яблок удалите сердцевину и разрежьте их на дольки. На дно банок выложите примерно по одному яблоку. Затем начинайте выкладывать более крупные помидоры. В процессе укладывания по бокам банки выложите еще по одному яблоку. Продолжайте укладывать оставшиеся томаты так, чтобы осталось место для еще одного яблока. Залейте банки с помидорами крутым кипятком. Закройте стерильными крышками и оставьте прогреваться на 20 минут. Затем воду с банок слейте в большую кастрюлю. Для приготовления маринада добавьте в эту воду соль и сахар. По желанию — любимые приправы. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. После чего залейте кипящий рассол в банки. Закатайте банки крышками, переверните. Хорошо укутайте покрывалом.

После полного остывания банки перенесите в погреб или в холодный подвал для дальнейшего хранения. Попробуйте обязательно этот рецепт. Вы будете приятно удивлены! Ранее мы писали, в чём польза кабачков и кому их есть точно не стоит.