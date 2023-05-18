Маринованные шампиньоны на зиму – это интересная заготовка для вашего стола. Такие грибы получаются очень сочными и насыщенными по вкусу. Их можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в салаты. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенную подборку из семи быстрых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Маринованные шампиньоны с уксусом на зиму в банках

Маринованные шампиньоны с уксусом на зиму в банках получаются очень сочными и яркими по вкусу. Подавайте аппетитное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+1.5 л.

Шампиньоны свежие 1.5 кг

Вода 2 л.

Уксус столовый 9% 200 мл.

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Перец чёрный горошек 5 шт.

Лавровый лист 3 шт.

Шаги 100 мин.

Отмеряем необходимое количество грибов для заготовки маринованных шампиньонов на зиму в банках. Перебираем их и хорошо промываем под водой. Кипятим воду с солью, сахаром и специями. Опускаем сюда подготовленные шампиньоны. Доводим грибы в маринаде до кипения. Выливаем в массу уксус. Перемешиваем и варим на слабом огне около одного часа. Горячее угощение разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, даем полностью остыть.

Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму

Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму – это невероятно сочное, аппетитное и ароматное угощение для вашего стола. Можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Для простой и быстрой заготовки в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 1 кг.

Вода – 2 ст.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 9% – 5 ст.л.

Масло растительное – 7 ст.л.

Чеснок – 1 головка.

Лук репчатый – 4 шт.

Перец черный молотый – 1 ст.л.

Кориандр молотый – 2 ч.л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Лист лавровый – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки шампиньонов маринованных с чесноком на зиму.

Шаг 2. Хорошо промываем грибы и разрезаем их.

Шаг 3. Если вы используете крупные шампиньоны, с них можно срезать ножки. Ножки можно хорошо заготовить в отдельной банке и после использовать для салатов.

Шаг 4. Подготовленные грибы отправляем в большую кастрюлю.

Шаг 5. В воде разводим лимонную кислоту. Выливаем жидкость в грибы. Кипятим на плите.

Шаг 6. Добавляем к грибам указанное количество соли.

Шаг 7. Отправляем сюда сахар, уксус, растительное масло и специи. Лук и чеснок очищаем, но не режем. Также отправляем в кастрюлю.

Шаг 8. Кипятим содержимое около 15 минут.

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 10. Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму готовы!

Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму

Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму получаются более нежными. Такая заготовка порадует своей сочностью и аппетитным внешним видом. Можно подавать в качестве закуски или добавлять в различные холодные блюда. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 0,5 кг.

Вода – 1 ст.

Соль – 50 гр.

Сахар – 2 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Лист лавровый – 3 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Сок лимонный – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления маринованных шампиньонов без уксуса на зиму.

Шаг 2. Хорошо промываем грибы. Крупные грибы можно разрезать на дольки.

Шаг 3. Нагреваем воду в кастрюле. Отправляем сюда зубчики чеснока, соль, сахар и специи из списка. Кипятим содержимое.

Шаг 4. Опускаем сюда грибы. Доводим до кипения и варим 10 минут. После даем полностью остыть.

Шаг 5. Добавляем сюда лимонный сок. Даем настояться еще 15 минут.

Шаг 6. Раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Шаг 7. Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму готовы. Убирайте на хранение в холодильник.

Шампиньоны по-корейски на зиму

Шампиньоны по-корейски на зиму выходят невероятно сочными и запоминающимися по вкусу. Подавайте пикантное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 0,3 кг.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Петрушка – 4 ветки.

Лист лавровый – 1 шт.

Кориандр – ¼ ч.л.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Уксус 9% – 1,5 ст.л.

Кунжут – 1,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления шампиньонов по-корейски на зиму измельчаем чеснок и петрушку.

Шаг 2. Складываем продукты в кастрюлю. Сюда отправляем соль, сахар, специи, растительное масло и уксус.

Шаг 3. Кунжут прогреваем на сухой раскаленной сковороде. Отправляем его в кастрюлю к остальным специями.

Шаг 4. Хорошо очищаем грибы и промываем их под водой.

Шаг 5. Отвариваем грибы в кипящей воде 10 минут, после отбрасываем их на сито.

Шаг 6. Вымешиваем шампиньоны со специями и раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем.

Шаг 7. Шампиньоны по-корейски на зиму готовы. Храните заготовку в холодильнике!

Маринованные шампиньоны с маслом на зиму

Маринованные шампиньоны с маслом на зиму выходят невероятно сочными, вкусными и аппетитными. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 1 кг.

Масло растительное – 7 ст.л.

Чеснок – 8 зубчиков.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец острый стручковый – по вкусу.

Зерна горчицы – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Кориандр – по вкусу.

Гвоздика – по вкусу.

Вода – 500 мл.

Уксус 9% – 5 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринованных шампиньонов с маслом на зиму отмеряем необходимое количество грибов.

Шаг 2. Перебираем и промываем грибы. Банки и крышки стерилизуем.

Шаг 3. Очищаем лук и чеснок, промываем острый перец. Ингредиенты мелко нарезаем.

Шаг 4. Кипятим в кастрюле воду. Вымешиваем здесь растительное масло, уксус, соль и сахар. Выкладываем сюда чеснок, лук и перец.

Шаг 5. Опускаем в смесь шампиньоны, дополняем их специями. Провариваем 10 минут.

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Маринованные шампиньоны с маслом на зиму готовы!

Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей

Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей – это пикантное, аппетитное и насыщенное по вкусу угощение для вашего стола. Можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Для простой и быстрой заготовки в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,8 л.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 750 гр.

Чеснок – 6 зубчиков.

Перец горький – 1/3 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Зерна горчицы – 1 ч.л.

Перец черный горошек – по вкусу.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Для маринада на пол-литра воды:

Соль – 1,5 ч.л.

Сахар – 2 ч.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим маринованные шампиньоны на зиму с горчицей. Сперва очищаем и промываем грибы.

Шаг 2. Выкладываем грибы в кастрюлю. Стерилизуем банки.

Шаг 3. Заливаем шампиньоны водой и варим около 20 минут после закипания воды. Выкладываем продукт на тарелку.

Шаг 4. В банку выкладываем часть специй, чеснок и кусочки горького перца.

Шаг 5. Для маринада кипятим воду с оставшимися специями, горчицей, сахаром, солью.

Шаг 6. Погружаем сюда шампиньоны. Кипятим две минуты и вливаем столовый уксус.

Шаг 7. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 8. Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей готовы!

Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках

Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках порадуют вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваш домашний стол.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – сколько есть.

Соль – 20 гр. на 1 литр воды

Кислота лимонная – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как заготовить шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество грибов. Перебираем их.

Шаг 3. Промываем шампиньоны. Крупные можно разделить на части.

Шаг 4. Воду соединяем с солью и лимонной кислотой.

Шаг 5. Погружаем сюда грибы. Варим после закипания около 20 минут.

Шаг 6. Разливаем угощение по банкам. После заготовки стерилизуем в кастрюле с кипящей водой. Пол-литровые банки – 1 час 10 минут, литровые банки – 1 час 30 минут. Закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках готовы. Уносите на хранение в прохладное место.