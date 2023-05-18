Маринованные шампиньоны на зиму

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Маринованные шампиньоны на зиму – это интересная заготовка для вашего стола. Такие грибы получаются очень сочными и насыщенными по вкусу. Их можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в салаты. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенную подборку из семи быстрых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Маринованные шампиньоны с уксусом на зиму в банках

Маринованные шампиньоны с уксусом на зиму в банках получаются очень сочными и яркими по вкусу. Подавайте аппетитное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Маринованные шампиньоны на зиму

Ингредиенты –+1.5 л.

  • Шампиньоны свежие 1.5 кг
  • Вода 2 л.
  • Уксус столовый 9% 200 мл.
  • Соль 2 ст.л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Перец чёрный горошек 5 шт.
  • Лавровый лист 3 шт.

Шаги 100 мин.

  1. Маринованные шампиньоны на зиму

    Отмеряем необходимое количество грибов для заготовки маринованных шампиньонов на зиму в банках.

  2. Маринованные шампиньоны на зиму

    Перебираем их и хорошо промываем под водой.

  3. Маринованные шампиньоны на зиму

    Кипятим воду с солью, сахаром и специями. Опускаем сюда подготовленные шампиньоны.

  4. Маринованные шампиньоны на зиму

    Доводим грибы в маринаде до кипения.

  5. Маринованные шампиньоны на зиму

    Выливаем в массу уксус. Перемешиваем и варим на слабом огне около одного часа.

  6. Маринованные шампиньоны на зиму

    Горячее угощение разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, даем полностью остыть.

Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму

Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму – это невероятно сочное, аппетитное и ароматное угощение для вашего стола. Можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Для простой и быстрой заготовки в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны – 1 кг.
  • Вода – 2 ст.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 5 ст.л.
  • Масло растительное – 7 ст.л.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Перец черный молотый – 1 ст.л.
  • Кориандр молотый – 2 ч.л.
  • Кислота лимонная – 1 ч.л.
  • Лист лавровый – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки шампиньонов маринованных с чесноком на зиму.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 2. Хорошо промываем грибы и разрезаем их.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 3. Если вы используете крупные шампиньоны, с них можно срезать ножки. Ножки можно хорошо заготовить в отдельной банке и после использовать для салатов.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 4. Подготовленные грибы отправляем в большую кастрюлю.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 5. В воде разводим лимонную кислоту. Выливаем жидкость в грибы. Кипятим на плите.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 6. Добавляем к грибам указанное количество соли.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 7. Отправляем сюда сахар, уксус, растительное масло и специи. Лук и чеснок очищаем, но не режем. Также отправляем в кастрюлю.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 8. Кипятим содержимое около 15 минут.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 10. Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму готовы!

Маринованные шампиньоны на зиму

Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму

Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму получаются более нежными. Такая заготовка порадует своей сочностью и аппетитным внешним видом. Можно подавать в качестве закуски или добавлять в различные холодные блюда. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны – 0,5 кг.
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – 50 гр.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Перец душистый горошек – 4 шт.
  • Сок лимонный – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления маринованных шампиньонов без уксуса на зиму.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 2. Хорошо промываем грибы. Крупные грибы можно разрезать на дольки.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 3. Нагреваем воду в кастрюле. Отправляем сюда зубчики чеснока, соль, сахар и специи из списка. Кипятим содержимое.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 4. Опускаем сюда грибы. Доводим до кипения и варим 10 минут. После даем полностью остыть.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 5. Добавляем сюда лимонный сок. Даем настояться еще 15 минут.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 6. Раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 7. Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму готовы. Убирайте на хранение в холодильник.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шампиньоны по-корейски на зиму

Шампиньоны по-корейски на зиму выходят невероятно сочными и запоминающимися по вкусу. Подавайте пикантное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны – 0,3 кг.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Петрушка – 4 ветки.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Кориандр – ¼ ч.л.
  • Перец душистый горошек – 4 шт.
  • Уксус 9% – 1,5 ст.л.
  • Кунжут – 1,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления шампиньонов по-корейски на зиму измельчаем чеснок и петрушку.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 2. Складываем продукты в кастрюлю. Сюда отправляем соль, сахар, специи, растительное масло и уксус.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 3. Кунжут прогреваем на сухой раскаленной сковороде. Отправляем его в кастрюлю к остальным специями.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 4. Хорошо очищаем грибы и промываем их под водой.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 5. Отвариваем грибы в кипящей воде 10 минут, после отбрасываем их на сито.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 6. Вымешиваем шампиньоны со специями и раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 7. Шампиньоны по-корейски на зиму готовы. Храните заготовку в холодильнике!

Маринованные шампиньоны на зиму

Маринованные шампиньоны с маслом на зиму

Маринованные шампиньоны с маслом на зиму выходят невероятно сочными, вкусными и аппетитными. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны – 1 кг.
  • Масло растительное – 7 ст.л.
  • Чеснок – 8 зубчиков.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец острый стручковый – по вкусу.
  • Зерна горчицы – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Кориандр – по вкусу.
  • Гвоздика – по вкусу.
  • Вода – 500 мл.
  • Уксус 9% – 5 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринованных шампиньонов с маслом на зиму отмеряем необходимое количество грибов.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 2. Перебираем и промываем грибы. Банки и крышки стерилизуем.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 3. Очищаем лук и чеснок, промываем острый перец. Ингредиенты мелко нарезаем.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 4. Кипятим в кастрюле воду. Вымешиваем здесь растительное масло, уксус, соль и сахар. Выкладываем сюда чеснок, лук и перец.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 5. Опускаем в смесь шампиньоны, дополняем их специями. Провариваем 10 минут.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 7. Маринованные шампиньоны с маслом на зиму готовы!

Маринованные шампиньоны на зиму

Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей

Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей – это пикантное, аппетитное и насыщенное по вкусу угощение для вашего стола. Можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Для простой и быстрой заготовки в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,8 л.

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны – 750 гр.
  • Чеснок – 6 зубчиков.
  • Перец горький – 1/3 шт.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Зерна горчицы – 1 ч.л.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Перец душистый горошек – по вкусу.

Для маринада на пол-литра воды:

  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заготовим маринованные шампиньоны на зиму с горчицей. Сперва очищаем и промываем грибы.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 2. Выкладываем грибы в кастрюлю. Стерилизуем банки.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 3. Заливаем шампиньоны водой и варим около 20 минут после закипания воды. Выкладываем продукт на тарелку.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 4. В банку выкладываем часть специй, чеснок и кусочки горького перца.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 5. Для маринада кипятим воду с оставшимися специями, горчицей, сахаром, солью.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 6. Погружаем сюда шампиньоны. Кипятим две минуты и вливаем столовый уксус.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 7. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 8. Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей готовы!

Маринованные шампиньоны на зиму

Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках

Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках порадуют вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваш домашний стол.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны – сколько есть.
  • Соль – 20 гр. на 1 литр воды
  • Кислота лимонная – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как заготовить шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество грибов. Перебираем их.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 3. Промываем шампиньоны. Крупные можно разделить на части.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 4. Воду соединяем с солью и лимонной кислотой.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 5. Погружаем сюда грибы. Варим после закипания около 20 минут.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 6. Разливаем угощение по банкам. После заготовки стерилизуем в кастрюле с кипящей водой. Пол-литровые банки – 1 час 10 минут, литровые банки – 1 час 30 минут. Закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Маринованные шампиньоны на зиму

Шаг 7. Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Маринованные шампиньоны на зиму

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