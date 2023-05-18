Маринованные шампиньоны на зиму – это интересная заготовка для вашего стола. Такие грибы получаются очень сочными и насыщенными по вкусу. Их можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в салаты. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенную подборку из семи быстрых рецептов с пошаговыми фотографиями.
Маринованные шампиньоны с уксусом на зиму в банках
Маринованные шампиньоны с уксусом на зиму в банках получаются очень сочными и яркими по вкусу. Подавайте аппетитное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.
Ингредиенты –+1.5 л.
- Шампиньоны свежие 1.5 кг
- Вода 2 л.
- Уксус столовый 9% 200 мл.
- Соль 2 ст.л.
- Сахар-песок 2 ст.л.
- Перец чёрный горошек 5 шт.
- Лавровый лист 3 шт.
Шаги 100 мин.
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Отмеряем необходимое количество грибов для заготовки маринованных шампиньонов на зиму в банках.
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Перебираем их и хорошо промываем под водой.
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Кипятим воду с солью, сахаром и специями. Опускаем сюда подготовленные шампиньоны.
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Доводим грибы в маринаде до кипения.
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Выливаем в массу уксус. Перемешиваем и варим на слабом огне около одного часа.
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Горячее угощение разливаем по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, даем полностью остыть.
Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму
Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму – это невероятно сочное, аппетитное и ароматное угощение для вашего стола. Можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Для простой и быстрой заготовки в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Грибы шампиньоны – 1 кг.
- Вода – 2 ст.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Уксус 9% – 5 ст.л.
- Масло растительное – 7 ст.л.
- Чеснок – 1 головка.
- Лук репчатый – 4 шт.
- Перец черный молотый – 1 ст.л.
- Кориандр молотый – 2 ч.л.
- Кислота лимонная – 1 ч.л.
- Лист лавровый – 4 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки шампиньонов маринованных с чесноком на зиму.
Шаг 2. Хорошо промываем грибы и разрезаем их.
Шаг 3. Если вы используете крупные шампиньоны, с них можно срезать ножки. Ножки можно хорошо заготовить в отдельной банке и после использовать для салатов.
Шаг 4. Подготовленные грибы отправляем в большую кастрюлю.
Шаг 5. В воде разводим лимонную кислоту. Выливаем жидкость в грибы. Кипятим на плите.
Шаг 6. Добавляем к грибам указанное количество соли.
Шаг 7. Отправляем сюда сахар, уксус, растительное масло и специи. Лук и чеснок очищаем, но не режем. Также отправляем в кастрюлю.
Шаг 8. Кипятим содержимое около 15 минут.
Шаг 9. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 10. Шампиньоны, маринованные с чесноком на зиму готовы!
Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму
Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму получаются более нежными. Такая заготовка порадует своей сочностью и аппетитным внешним видом. Можно подавать в качестве закуски или добавлять в различные холодные блюда. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Грибы шампиньоны – 0,5 кг.
- Вода – 1 ст.
- Соль – 50 гр.
- Сахар – 2 ч.л.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Лист лавровый – 3 шт.
- Перец душистый горошек – 4 шт.
- Сок лимонный – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Делимся рецептом приготовления маринованных шампиньонов без уксуса на зиму.
Шаг 2. Хорошо промываем грибы. Крупные грибы можно разрезать на дольки.
Шаг 3. Нагреваем воду в кастрюле. Отправляем сюда зубчики чеснока, соль, сахар и специи из списка. Кипятим содержимое.
Шаг 4. Опускаем сюда грибы. Доводим до кипения и варим 10 минут. После даем полностью остыть.
Шаг 5. Добавляем сюда лимонный сок. Даем настояться еще 15 минут.
Шаг 6. Раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.
Шаг 7. Маринованные шампиньоны без уксуса на зиму готовы. Убирайте на хранение в холодильник.
Шампиньоны по-корейски на зиму
Шампиньоны по-корейски на зиму выходят невероятно сочными и запоминающимися по вкусу. Подавайте пикантное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Грибы шампиньоны – 0,3 кг.
- Чеснок – 1 головка.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Петрушка – 4 ветки.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Кориандр – ¼ ч.л.
- Перец душистый горошек – 4 шт.
- Уксус 9% – 1,5 ст.л.
- Кунжут – 1,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления шампиньонов по-корейски на зиму измельчаем чеснок и петрушку.
Шаг 2. Складываем продукты в кастрюлю. Сюда отправляем соль, сахар, специи, растительное масло и уксус.
Шаг 3. Кунжут прогреваем на сухой раскаленной сковороде. Отправляем его в кастрюлю к остальным специями.
Шаг 4. Хорошо очищаем грибы и промываем их под водой.
Шаг 5. Отвариваем грибы в кипящей воде 10 минут, после отбрасываем их на сито.
Шаг 6. Вымешиваем шампиньоны со специями и раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем.
Шаг 7. Шампиньоны по-корейски на зиму готовы. Храните заготовку в холодильнике!
Маринованные шампиньоны с маслом на зиму
Маринованные шампиньоны с маслом на зиму выходят невероятно сочными, вкусными и аппетитными. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Грибы шампиньоны – 1 кг.
- Масло растительное – 7 ст.л.
- Чеснок – 8 зубчиков.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец острый стручковый – по вкусу.
- Зерна горчицы – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лист лавровый – по вкусу.
- Кориандр – по вкусу.
- Гвоздика – по вкусу.
- Вода – 500 мл.
- Уксус 9% – 5 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления маринованных шампиньонов с маслом на зиму отмеряем необходимое количество грибов.
Шаг 2. Перебираем и промываем грибы. Банки и крышки стерилизуем.
Шаг 3. Очищаем лук и чеснок, промываем острый перец. Ингредиенты мелко нарезаем.
Шаг 4. Кипятим в кастрюле воду. Вымешиваем здесь растительное масло, уксус, соль и сахар. Выкладываем сюда чеснок, лук и перец.
Шаг 5. Опускаем в смесь шампиньоны, дополняем их специями. Провариваем 10 минут.
Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Маринованные шампиньоны с маслом на зиму готовы!
Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей
Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей – это пикантное, аппетитное и насыщенное по вкусу угощение для вашего стола. Можно подавать как самостоятельную закуску или в качестве дополнения к горячим блюдам. Для простой и быстрой заготовки в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 0,8 л.
Ингредиенты:
- Грибы шампиньоны – 750 гр.
- Чеснок – 6 зубчиков.
- Перец горький – 1/3 шт.
- Лист лавровый – 3 шт.
- Зерна горчицы – 1 ч.л.
- Перец черный горошек – по вкусу.
- Перец душистый горошек – по вкусу.
Для маринада на пол-литра воды:
- Соль – 1,5 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Уксус 9% – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заготовим маринованные шампиньоны на зиму с горчицей. Сперва очищаем и промываем грибы.
Шаг 2. Выкладываем грибы в кастрюлю. Стерилизуем банки.
Шаг 3. Заливаем шампиньоны водой и варим около 20 минут после закипания воды. Выкладываем продукт на тарелку.
Шаг 4. В банку выкладываем часть специй, чеснок и кусочки горького перца.
Шаг 5. Для маринада кипятим воду с оставшимися специями, горчицей, сахаром, солью.
Шаг 6. Погружаем сюда шампиньоны. Кипятим две минуты и вливаем столовый уксус.
Шаг 7. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закрываем крышками и даем полностью остыть.
Шаг 8. Маринованные шампиньоны на зиму с горчицей готовы!
Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках
Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках порадуют вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте ваш домашний стол.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Грибы шампиньоны – сколько есть.
- Соль – 20 гр. на 1 литр воды
- Кислота лимонная – 5 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рассказываем, как заготовить шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках.
Шаг 2. Отмеряем необходимое количество грибов. Перебираем их.
Шаг 3. Промываем шампиньоны. Крупные можно разделить на части.
Шаг 4. Воду соединяем с солью и лимонной кислотой.
Шаг 5. Погружаем сюда грибы. Варим после закипания около 20 минут.
Шаг 6. Разливаем угощение по банкам. После заготовки стерилизуем в кастрюле с кипящей водой. Пол-литровые банки – 1 час 10 минут, литровые банки – 1 час 30 минут. Закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.
Шаг 7. Шампиньоны с лимонной кислотой на зиму в банках готовы. Уносите на хранение в прохладное место.