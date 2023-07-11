Рецепты Маринованные шампиньоны за несколько часов – к столу или на закрутку По Admin - 11 июля, 2023 0 36 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Этот рецепт закрутки на зиму настоящее сокровище для хозяек. Его не только легко готовить, но и очень быстро. Маринованные грибы – это быстрая закуска на столе без преувеличения. Он станет помощником на кухне, ведь вкусная закуска будет готова зачисленные часы. Читайте также Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины Лучше всего для закрутки подойдут шампиньоны, но его можно повторять и с вешенками или белыми грибами. Попытайтесь и вы захотите добавки. Рецепт маринованных шампиньонов за считанные часы Время: 8 – 10 часов Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов грибов; – 1 столовая ложка соли (без горки); – 3 столовые ложки подсолнечного масла; – 3 столовые ложки соевого соуса; – 4 чайные ложки 9% уксуса; – лавровый лист; – 5 – 6 горошек черного перца; – 0,5 чайной ложки сахара; – 4 – 5 зубчиков чеснока; – свежая зелень (петрушка, кинза). Приготовление: Тщательно промываем грибы проточной водой. Отвариваем их в подсоленной воде около 10 минут. Для приготовления маринада смешиваем подсолнечное масло, соус, соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист, чеснок и свежую зелень. Перемешиваем. Полностью сливаем воду из грибов. Грибы добавляем в маринад и перемешиваем. Накрываем грибы пищевой пленкой, оставляем на 10 – 12 часов в холодильнике. Грибы готовы к употреблению. Приятного аппетита! Понравился рецепт маринованных шампиньонов? Попытайтесь также приготовить лисички на обед или приготовить их на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретЧто приготовить на Ивана Купала: обрядовые блюда наших предковТеперь готовим только такие: рецепт бельгийских вафель из кабачковБлюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептами