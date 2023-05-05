Маринованные сливы на зиму – это оригинальная заготовка, которая точно разнообразит ваше меню. Готовое угощение можно подавать в качестве закуски или использовать в приготовлении различных закусок. Для маринования в домашних условиях используйте проверенную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями.

Маринованные сливы на зиму с чесноком

Маринованные сливы на зиму с чесноком получаются невероятно сочными и насыщенными по вкусу. Такой продукт очень вкусно подавать как отдельную холодную закуску. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+0.5 л.

Слива 300 гр.

Чеснок 1 головка

Лавровый лист 1 шт.

Гвоздика 2 шт.

Перец душистый горошком 2 шт.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Сахар-песок 50 гр.

Вода 350 мл.

Шаги 60 мин.

Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки маринованных слив на зиму с чесноком. Зубчики чеснока очищаем от шелухи. Сливы промываем под водой. Нарезаем каждую сливу. Удаляем косточку и на ее место кладем зубчик чеснока. Выкладываем сливы в стерилизованную небольшую банку. Воду соединяем с сахаром в сотейнике. Сюда же кладем специи из списка. Кипятим маринад. Перемешиваем, чтобы сахар полностью растворился. Заливаем сливы горячим маринадом, прикрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Сливаем маринад обратно в сотейник. Повторно его кипятим и дополняем уксусом. Вливаем маринад в банку со сливами. Закатываем заготовку и даем ей полностью остыть. Маринованные сливы на зиму с чесноком готовы.

Маринованные сливы без стерилизации на зиму

Маринованные сливы без стерилизации на зиму несложно приготовить в домашних условиях. Готовое угощение выйдет невероятно сочным, а также порадует аппетитным пряным ароматом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

На 4 пол-литровые банки:

Слива – 1,2 кг.

Вода – 750 мл.

Сахар – 300 гр.

Уксус 6% – 75 мл.

Лист лавровый – 4 шт.

Гвоздика – 8 шт.

Перец душистый горошек – 8 шт.

Корица молотая – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринованных слив без стерилизации на зиму первым делом промываем плоды и стерилизуем банки.

Шаг 2. Плотно кладем сливу в емкости, заливаем кипятком и прогреваем под крышкой.

Шаг 3. В это время займемся приготовлением маринада. В кастрюле кипятим воду с сахаром и корицей. В конце вливаем уксус.

Шаг 4. Из слив аккуратно сливаем воду.

Шаг 5. Добавляем сюда горошины перца, гвоздику и лавровые листья.

Шаг 6. Заливаем содержимое горячим маринадом.

Шаг 7. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Маринованные сливы без стерилизации на зиму готовы. Убирайте на хранение!

Сливы как оливки, маринованные на зиму

Сливы как оливки, маринованные на зиму – это оригинальное угощение для вашего домашнего или праздничного меню. Интересная закуска никого не оставит равнодушным и быстро разлетится со стола. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На одну литровую банку:

Слива – 0,8-0.9 кг.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 5 ч.л.

Сахар – 8 ч.л.

Уксус 6% – 5 ч.л.

Гвоздика – 6 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты, которые понадобятся, чтобы приготовить сливы как оливки, маринованные на зиму.

Шаг 2. Сливы перебираем и хорошо промываем под водой. Прокалываем их зубочисткой в нескольких местах для лучшего маринования.

Шаг 3. Стерилизуем банки и на дно раскладываем половину специй.

Шаг 4. Выкладываем сюда сливы и оставшиеся специи.

Шаг 5. Заливаем содержимое банок кипящей водой.

Шаг 6. Прикрываем крышкой и настаиваем 10 минут. Воду сливаем и повторяем процедуру.

Шаг 7. Второй раз воду сливаем в металлическую миску или сотейник.

Шаг 8. Добавляем соль, сахар и доводим маринад до кипения.

Шаг 9. Вливаем уксус и убираем с огня.

Шаг 10. В каждую банку вливаем растительное масло.

Шаг 11. Вливаем маринад с уксусом. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 12. Сливы как оливки, маринованные на зиму готовы. Убирайте на хранение.

Сливы, маринованные с гвоздикой

Сливы, маринованные с гвоздикой, каждый сможет приготовить в домашних условиях. Готовое угощение выйдет невероятно сочным, а также порадует аппетитным пряным ароматом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Слива – 1 кг.

Вода – 250 мл.

Сахар – 100 гр.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Гвоздика – 4 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить сливы, маринованные с гвоздикой, подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В стерилизованные банки выкладываем специи и промытые сливы.

Шаг 3. Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышками и даем настояться в течение 20 минут.

Шаг 4. Аккуратно сливаем воду в кастрюлю.

Шаг 5. Дополняем ее сахаром и кипятим.

Шаг 6. В конце вливаем столовый уксус. Выключаем огонь.

Шаг 7. Выливаем ароматный маринад к сливам. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Сливы, маринованные с гвоздикой готовы. Убирайте на хранение.

Сливы с коньяком на зиму

Сливы с коньяком на зиму получаются очень сочными, аппетитными и насыщенными по вкусу. Перед таким угощением будет трудно устоять. Его можно добавлять в выпечку и другие домашние блюда. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

На 4 банки по 0,7 литра:

Слива – 2,5 кг.

Сахар – 0,5 кг.

Коньяк – 8 ст.л.

Уксус 9% – 125 мл.

Перец душистый горошек – 1 ст.л.

Гвоздика – 1 ст.л.

Кардамон – 1 ч.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные ингредиенты, чтобы заготовить сливы с коньяком на зиму.

Шаг 2. В стерилизованные банки раскладываем специи: перец и гвоздику.

Шаг 3. Промываем сливы, режем их на половинки и удаляем косточки. Подготовленные половинки выкладываем в банки.

Шаг 4. Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 10 минут.

Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю. Дополняем ее сахаром, корицей, кардамоном и уксусом. Кипятим три минуты.

Шаг 6. Разливаем по банкам со сливами коньяк. Заливаем содержимое маринадом.

Шаг 7. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Сливы с коньяком на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.

Маринованные сливы с корицей на зиму

Маринованные сливы с корицей на зиму несложно приготовить своими руками. Готовое угощение выйдет невероятно сочным, аппетитным, пряным и ароматным. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фото.

Время готовки – 3 часа 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Слива – 1 кг.

Вода – 1 л.

Уксус 6% – 10 ст.л.

Сахар – 0,7 кг.

Корица – 1 палочка.

Лист лавровый – 10 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Гвоздика – 10 шт.

Семена кардамона – 10 шт.

Кожура лимона – 0,5 шт.

Анис – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для заготовки маринованных слив с корицей на зиму.

Шаг 2. Промываем сливы и выкладываем их в глубокую миску. Дополняем палочкой корицы и другими пряностями из списка.

Шаг 3. В кастрюле варим воду с сахаром около 15 минут. В конце вливаем уксус.

Шаг 4. Заливаем сливы и специи полученным сиропом.

Шаг 5. Закрываем крышкой и оставляем на 1 час. После воду сливаем в кастрюлю, кипятим и снова заливаем сливы на час. Проделываем процедуру три раза.

Шаг 6. Убираем из заготовки палочку корицы и кожуру лимона. Перекладываем в стерильные банки заливаем маринадом и закручиваем крышками.

Шаг 7. Маринованные сливы с корицей на зиму готовы. Можно убирать на хранение в прохладное место.

Маринованные сливы с чесноком и зеленью

Маринованные сливы с чесноком и зеленью – это оригинальная и вкусная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, ароматным и насыщенным по вкусу. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Слива – 3 кг.

Кинза – 2 пучка.

Петрушка – 1 пучок.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 4 головки.

Сахар – 200 гр.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем сливы под водой прежде, чем приступить к заготовке маринованных слив с чесноком и зеленью.

Шаг 2. Подготовим остальные продукты по списку.

Шаг 3. Зубчики чеснока очищаем от шелухи.

Шаг 4. Измельчаем всю зелень ножом.

Шаг 5. Натираем чеснок на терке и отправляем к зелени.

Шаг 6. Хорошенько вымешиваем заготовку.

Шаг 7. Аккуратно надрезаем каждую сливу.

Шаг 8. Извлекаем косточки так, чтобы не нарушить форму плодов.

Шаг 9. Поступаем так со всеми сливами.

Шаг 10. Отмерим необходимое количество специй.

Шаг 11. Раскладываем их по небольшим стерилизованным банкам.

Шаг 12. Начиняем каждую сливу заготовкой из зелени и чеснока.

Шаг 13. Выкладываем фаршированные сливы в банки.

Шаг 14. Заливаем их кипятком на 15 минут.

Шаг 15. Воду из банок сливаем в кастрюлю. Кипятим с солью, сахаром и уксусом. Разливаем по банкам, закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 16. Маринованные сливы с чесноком и зеленью готовы. Уносите на хранение в прохладное место.