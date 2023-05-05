Маринованные сливы на зиму

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Маринованные сливы на зиму – это оригинальная заготовка, которая точно разнообразит ваше меню. Готовое угощение можно подавать в качестве закуски или использовать в приготовлении различных закусок. Для маринования в домашних условиях используйте проверенную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями.

Маринованные сливы на зиму с чесноком

Маринованные сливы на зиму с чесноком получаются невероятно сочными и насыщенными по вкусу. Такой продукт очень вкусно подавать как отдельную холодную закуску. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Маринованные сливы на зиму

Ингредиенты –+0.5 л.

  • Слива 300 гр.
  • Чеснок 1 головка
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Гвоздика 2 шт.
  • Перец душистый горошком 2 шт.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.
  • Сахар-песок 50 гр.
  • Вода 350 мл.

Шаги 60 мин.

  1. Маринованные сливы на зиму

    Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки маринованных слив на зиму с чесноком.

  2. Маринованные сливы на зиму

    Зубчики чеснока очищаем от шелухи.

  3. Маринованные сливы на зиму

    Сливы промываем под водой.

  4. Маринованные сливы на зиму

    Нарезаем каждую сливу. Удаляем косточку и на ее место кладем зубчик чеснока.

  5. Маринованные сливы на зиму

    Выкладываем сливы в стерилизованную небольшую банку.

  6. Маринованные сливы на зиму

    Воду соединяем с сахаром в сотейнике.

  7. Маринованные сливы на зиму

    Сюда же кладем специи из списка. Кипятим маринад. Перемешиваем, чтобы сахар полностью растворился.

  8. Маринованные сливы на зиму

    Заливаем сливы горячим маринадом, прикрываем крышкой и оставляем на 20 минут.

  9. Маринованные сливы на зиму

    Сливаем маринад обратно в сотейник.

  10. Маринованные сливы на зиму

    Повторно его кипятим и дополняем уксусом.

  11. Маринованные сливы на зиму

    Вливаем маринад в банку со сливами. Закатываем заготовку и даем ей полностью остыть.

  12. Маринованные сливы на зиму

    Маринованные сливы на зиму с чесноком готовы.

Маринованные сливы без стерилизации на зиму

Маринованные сливы без стерилизации на зиму несложно приготовить в домашних условиях. Готовое угощение выйдет невероятно сочным, а также порадует аппетитным пряным ароматом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

На 4 пол-литровые банки:

  • Слива – 1,2 кг.
  • Вода – 750 мл.
  • Сахар – 300 гр.
  • Уксус 6% – 75 мл.
  • Лист лавровый – 4 шт.
  • Гвоздика – 8 шт.
  • Перец душистый горошек – 8 шт.
  • Корица молотая – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринованных слив без стерилизации на зиму первым делом промываем плоды и стерилизуем банки.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 2. Плотно кладем сливу в емкости, заливаем кипятком и прогреваем под крышкой.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 3. В это время займемся приготовлением маринада. В кастрюле кипятим воду с сахаром и корицей. В конце вливаем уксус.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 4. Из слив аккуратно сливаем воду.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 5. Добавляем сюда горошины перца, гвоздику и лавровые листья.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 6. Заливаем содержимое горячим маринадом.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 7. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и оставляем до полного остывания.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 8. Маринованные сливы без стерилизации на зиму готовы. Убирайте на хранение!

Маринованные сливы на зиму

Сливы как оливки, маринованные на зиму

Сливы как оливки, маринованные на зиму – это оригинальное угощение для вашего домашнего или праздничного меню. Интересная закуска никого не оставит равнодушным и быстро разлетится со стола. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На одну литровую банку:

  • Слива – 0,8-0.9 кг.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 5 ч.л.
  • Сахар – 8 ч.л.
  • Уксус 6% – 5 ч.л.
  • Гвоздика – 6 шт.
  • Лист лавровый – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты, которые понадобятся, чтобы приготовить сливы как оливки, маринованные на зиму.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 2. Сливы перебираем и хорошо промываем под водой. Прокалываем их зубочисткой в нескольких местах для лучшего маринования.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 3. Стерилизуем банки и на дно раскладываем половину специй.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 4. Выкладываем сюда сливы и оставшиеся специи.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 5. Заливаем содержимое банок кипящей водой.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 6. Прикрываем крышкой и настаиваем 10 минут. Воду сливаем и повторяем процедуру.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 7. Второй раз воду сливаем в металлическую миску или сотейник.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 8. Добавляем соль, сахар и доводим маринад до кипения.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 9. Вливаем уксус и убираем с огня.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 10. В каждую банку вливаем растительное масло.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 11. Вливаем маринад с уксусом. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и оставляем до полного остывания.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 12. Сливы как оливки, маринованные на зиму готовы. Убирайте на хранение.

Маринованные сливы на зиму

Сливы, маринованные с гвоздикой

Сливы, маринованные с гвоздикой, каждый сможет приготовить в домашних условиях. Готовое угощение выйдет невероятно сочным, а также порадует аппетитным пряным ароматом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Слива – 1 кг.
  • Вода – 250 мл.
  • Сахар – 100 гр.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Гвоздика – 4 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить сливы, маринованные с гвоздикой, подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 2. В стерилизованные банки выкладываем специи и промытые сливы.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 3. Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышками и даем настояться в течение 20 минут.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 4. Аккуратно сливаем воду в кастрюлю.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 5. Дополняем ее сахаром и кипятим.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 6. В конце вливаем столовый уксус. Выключаем огонь.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 7. Выливаем ароматный маринад к сливам. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и оставляем до полного остывания.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 8. Сливы, маринованные с гвоздикой готовы. Убирайте на хранение.

Маринованные сливы на зиму

Сливы с коньяком на зиму

Сливы с коньяком на зиму получаются очень сочными, аппетитными и насыщенными по вкусу. Перед таким угощением будет трудно устоять. Его можно добавлять в выпечку и другие домашние блюда. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

На 4 банки по 0,7 литра:

  • Слива – 2,5 кг.
  • Сахар – 0,5 кг.
  • Коньяк – 8 ст.л.
  • Уксус 9% – 125 мл.
  • Перец душистый горошек – 1 ст.л.
  • Гвоздика – 1 ст.л.
  • Кардамон – 1 ч.л.
  • Корица молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные ингредиенты, чтобы заготовить сливы с коньяком на зиму.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 2. В стерилизованные банки раскладываем специи: перец и гвоздику.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 3. Промываем сливы, режем их на половинки и удаляем косточки. Подготовленные половинки выкладываем в банки.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 4. Заливаем содержимое кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 10 минут.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 5. Сливаем воду в кастрюлю. Дополняем ее сахаром, корицей, кардамоном и уксусом. Кипятим три минуты.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 6. Разливаем по банкам со сливами коньяк. Заливаем содержимое маринадом.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 7. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в полотенце и оставляем до полного остывания.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 8. Сливы с коньяком на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.

Маринованные сливы на зиму

Маринованные сливы с корицей на зиму

Маринованные сливы с корицей на зиму несложно приготовить своими руками. Готовое угощение выйдет невероятно сочным, аппетитным, пряным и ароматным. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фото.

Время готовки – 3 часа 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Слива – 1 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Уксус 6% – 10 ст.л.
  • Сахар – 0,7 кг.
  • Корица – 1 палочка.
  • Лист лавровый – 10 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Гвоздика – 10 шт.
  • Семена кардамона – 10 шт.
  • Кожура лимона – 0,5 шт.
  • Анис – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для заготовки маринованных слив с корицей на зиму.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 2. Промываем сливы и выкладываем их в глубокую миску. Дополняем палочкой корицы и другими пряностями из списка.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 3. В кастрюле варим воду с сахаром около 15 минут. В конце вливаем уксус.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 4. Заливаем сливы и специи полученным сиропом.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 5. Закрываем крышкой и оставляем на 1 час. После воду сливаем в кастрюлю, кипятим и снова заливаем сливы на час. Проделываем процедуру три раза.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 6. Убираем из заготовки палочку корицы и кожуру лимона. Перекладываем в стерильные банки заливаем маринадом и закручиваем крышками.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 7. Маринованные сливы с корицей на зиму готовы. Можно убирать на хранение в прохладное место.

Маринованные сливы на зиму

Маринованные сливы с чесноком и зеленью

Маринованные сливы с чесноком и зеленью – это оригинальная и вкусная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, ароматным и насыщенным по вкусу. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Слива – 3 кг.
  • Кинза – 2 пучка.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Чеснок – 4 головки.
  • Сахар – 200 гр.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем сливы под водой прежде, чем приступить к заготовке маринованных слив с чесноком и зеленью.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 2. Подготовим остальные продукты по списку.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 3. Зубчики чеснока очищаем от шелухи.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 4. Измельчаем всю зелень ножом.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 5. Натираем чеснок на терке и отправляем к зелени.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 6. Хорошенько вымешиваем заготовку.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 7. Аккуратно надрезаем каждую сливу.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 8. Извлекаем косточки так, чтобы не нарушить форму плодов.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 9. Поступаем так со всеми сливами.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 10. Отмерим необходимое количество специй.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 11. Раскладываем их по небольшим стерилизованным банкам.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 12. Начиняем каждую сливу заготовкой из зелени и чеснока.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 13. Выкладываем фаршированные сливы в банки.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 14. Заливаем их кипятком на 15 минут.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 15. Воду из банок сливаем в кастрюлю. Кипятим с солью, сахаром и уксусом. Разливаем по банкам, закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Маринованные сливы на зиму

Шаг 16. Маринованные сливы с чесноком и зеленью готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Маринованные сливы на зиму

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