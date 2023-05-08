Маринованные томаты с горчицей: блюдо по бабушкиному рецепту

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Admin
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Классическая закуска к любому блюду – это маринованные огурцы или помидоры.

Старинный рецепт быстрого маринования вас приятно удивит.

Для приготовления вам нужно:

  • свежие чуть недозрелые помидоры (количество на ваше усмотрение);
  • несколько листьев с куста черной смородины;
  • по 1 чайной ложке черного перца горошком и молотого;
  • 10 литров чистой воды;
  • 1 стакан соли;
  • 2 стакана сахарного песка;
  • 15 лавровых листочков;
  • 0,1 килограмма сухой горчицы.

Тщательно вымойте помидоры и разомните перец горошком.

Возьмите кастрюлю подходящего объема.

Промойте листья смородины и постелите их половину на дно выбранной посуды.

Туда же сложите помидоры и накройте оставшейся частью листьев.

Затем в ведре с водой смешайте стакан сахарного песка, лавровых листьев, соли и перца обоих видов.

Поставьте смесь на огонь и доведите до кипячения.

Когда жидкость охладится, размешайте в ней сухую горчицу.

После того, как рассадой настоится и примет желтый оттенок, насыпьте туда помидоры.

Сверху положите и прижмите тарелку, которая выполнит функцию гнета.

Оставьте помидоры настаиваться на пару часов и подавайте к столу.

 

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