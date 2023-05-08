Маринованные томаты с горчицей: блюдо по бабушкиному рецепту

Классическая закуска к любому блюду – это маринованные огурцы или помидоры.
Старинный рецепт быстрого маринования вас приятно удивит.
Для приготовления вам нужно:
- свежие чуть недозрелые помидоры (количество на ваше усмотрение);
- несколько листьев с куста черной смородины;
- по 1 чайной ложке черного перца горошком и молотого;
- 10 литров чистой воды;
- 1 стакан соли;
- 2 стакана сахарного песка;
- 15 лавровых листочков;
- 0,1 килограмма сухой горчицы.
Тщательно вымойте помидоры и разомните перец горошком.
Возьмите кастрюлю подходящего объема.
Промойте листья смородины и постелите их половину на дно выбранной посуды.
Туда же сложите помидоры и накройте оставшейся частью листьев.
Затем в ведре с водой смешайте стакан сахарного песка, лавровых листьев, соли и перца обоих видов.
Поставьте смесь на огонь и доведите до кипячения.
Когда жидкость охладится, размешайте в ней сухую горчицу.
После того, как рассадой настоится и примет желтый оттенок, насыпьте туда помидоры.
Сверху положите и прижмите тарелку, которая выполнит функцию гнета.
Оставьте помидоры настаиваться на пару часов и подавайте к столу.