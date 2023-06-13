Маринованные волнушки на зиму – это закуска, которая приведет ваши вкусовые рецепторы в полный гастрономический восторг! Грибы, приготовленные по каждому из рецептов, приведенных ниже, обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками и потрясающим ароматом, перед которым не сможет устоять даже тот, кто в принципе, не особо любит подобные блюда. Эти грибочки идеально сочетаются с такими компонентами, как зубчики пикантного чеснока, ломтиками моркови и репчатым луком.
Хрустящие маринованные волнушки на зиму
Хрустящие маринованные волнушки на зиму – это аппетитное и очень вкусное кушанье, которое станет для вас одним из любимых, потому как его вкусовые характеристики – это нечто неповторимое. Для готовки потребуются исключительно простые компоненты и немного свободного времени.
Ингредиенты –+1 л.
- Волнушки 2 кг
- Чеснок 1 головка
- Соль по вкусу
- Для маринада на 1 л. воды:
- Соль 1 ст.л.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Уксусная эссенция 1 ст.л.
- Перец душистый горошком 5 шт.
- Гвоздика 5 бутонов
- Лавровый лист 3 шт.
- Кориандр 1 щепотка
Шаги 75 мин.
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Хрустящие маринованные волнушки на зиму готовятся очень просто. Грибы заливаем соленой водой и оставляем на 10 часов, периодически заменяя воду свежей. По истечении времени, волнушки тщательно промываем.
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Подготавливаем составляющие маринада.
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Варим грибочки три раза по 15 минут, каждый раз откидываем компонент на сито и ополаскивая водой.
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Готовим маринад. В кипящей воде растворяем соль и сахарный песок, добавляем приправы и уксус – забрасываем грибы и держим на огне еще 15 минут.
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Параллельно на дно стерильных банок выкладываем очищенные и нарезанные зубки чеснока.
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Раскладываем волнушки вместе с маринадом по емкостям и закупориваем. Ставим дном вверх и оборачиваем в махровое полотенце до полного остывания.
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Остывшие закатки убираем в погреб либо кладовую. Приятного аппетита!
Маринованные волнушки горячим способом с уксусом
Маринованные волнушки горячим способом с уксусом готовятся достаточно просто и быстро, соответственно, самое сложное – это насобирать свою корзинку и перебрать грибы от мусора. В качестве добавок нам потребуется лавр, рубленый чеснок и ароматные зонтики укропа.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Волнушки – 1 кг.
- Лист лавра – 2 шт.
- Зонтики укропа – 30 гр.
- Чеснок измельченный – 15 гр.
- Листья смородины – 10 шт.
- Соль – 1,5 ст.л.
- Перец черный горошком – по вкусу.
- Уксус 9% – 1-1,5 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сухие свежие грибочки перебираем от мусора и листвы.
Шаг 2. Отвариваем волнушки в подсоленной кипящей воде около 10-15 минут, удаляя пенку при помощи шумовки. Затем, выкидываем грибы в дуршлаг и обдаем прохладной водой.
Шаг 3.Снова выкладываем волнушки в кастрюлю, заливаем водой и добавляем все специи. Томим еще 15 минут, не забывая снимать шумовкой пену. В конце тепловой обработки вводим уксус и перемешиваем.
Шаг 4. Распределяем отварные грибы вместе с жидкостью по банкам и сразу же закатываем. До полного остывания переворачиваем вверх дном и укутываем в плед.
Шаг 5. Приятного аппетита!
Маринованные волнушки с чесноком на зиму
Маринованные волнушки с чесноком на зиму, дополненные еще и такими овощами, как репчатый лук и морковные кольца – это ароматная и безумно вкусная закуска, которая приведет в восторг не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Заранее рекомендуем готовить с запасом!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Волнушки – 1 кг.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Луковица – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Гвоздика – 4 бутона.
- Лист лавра – 2 шт.
- Перец черный горошком – 7 шт.
- Вода – 1 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом тщательно и внимательно перебираем грибы, удаляем мусор и верхний слой шляпки.
Шаг 2. Литр воды кипятим со столовой ложкой соли и провариваем волнушки в течение 20 минут, снимая шумовкой пену.
Шаг 3. Грибочки перекладываем в дуршлаг, параллельно в духовом шкафу стерилизуем банки.
Шаг 4. Все необходимые овощи очищаем от кожицы и шелухи, ополаскиваем и нарезаем кольцами средней толщины.
Шаг 5. Займемся маринадом: в литр воды кладем овощную нарезку, лавр, перец горошком, гвоздику и соль с сахарным песком – кипятим.
Шаг 6. Добавляем уксус и грибы – провариваем на протяжении 15 минут.
Шаг 7. Содержимое огнеупорной посуды распределяем по банкам и закатываем под ключ. Хранение после остывания рекомендуется в холодильной камере.
Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Маринованные волнушки с морковью и луком на зиму
Маринованные волнушки с морковью и луком на зиму – это идеальное дополнение к отварной или жареной картошке, такое блюдо даже не потребует наличия мясных компонентов на вашем столе, ибо вы и без того очень быстро ощутите чувство насыщения и прилив энергии.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 12.
Ингредиенты:
- Волнушки – 1,7 кг.
- Морковка – 350 гр.
- Лук – 250 гр.
- Перец черный горошком – 25 шт.
- Гвоздика – 10 бутонов.
- Уксус винный – 5 ст.л.
- Вода – 2 л.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Соль – 3 ст.л.
- Лист лавровый – 5 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем лук и морковку, ополаскиваем водой.
Шаг 2. При помощи терки с крупными отверстиями измельчаем морковь, лук нарезаем тонкими полукольцами.
Шаг 3. Внимательно перебираем и промываем грибы. Стерилизуем банки любым удобным способом.
Шаг 4. В сотейник наливаем воду, забрасываем соль, сахар, лавровый лист, горошины перца и гвоздику – доводим до кипения.
Шаг 5. Теперь добавляем овощи, грибы и уксус – повторно кипятим и выдерживаем на конфорке еще 5-7 минут.
Шаг 6. Расфасовываем волнушки вместе с жидкостью и овощным ассорти по стеклянным емкостям, закупориваем их и после остывания убираем в погреб. Приятного аппетита!