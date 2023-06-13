Маринованные волнушки на зиму

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Маринованные волнушки на зиму – это закуска, которая приведет ваши вкусовые рецепторы в полный гастрономический восторг! Грибы, приготовленные по каждому из рецептов, приведенных ниже, обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками и потрясающим ароматом, перед которым не сможет устоять даже тот, кто в принципе, не особо любит подобные блюда. Эти грибочки идеально сочетаются с такими компонентами, как зубчики пикантного чеснока, ломтиками моркови и репчатым луком.

Хрустящие маринованные волнушки на зиму

Хрустящие маринованные волнушки на зиму – это аппетитное и очень вкусное кушанье, которое станет для вас одним из любимых, потому как его вкусовые характеристики – это нечто неповторимое. Для готовки потребуются исключительно простые компоненты и немного свободного времени.

Маринованные волнушки на зиму

Ингредиенты –+1 л.

  • Волнушки 2 кг
  • Чеснок 1 головка
  • Соль  по вкусу
  • Для маринада на 1 л. воды:
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Уксусная эссенция 1 ст.л.
  • Перец душистый горошком 5 шт.
  • Гвоздика 5 бутонов
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Кориандр 1 щепотка

Шаги 75 мин.

  1. Маринованные волнушки на зиму

    Хрустящие маринованные волнушки на зиму готовятся очень просто. Грибы заливаем соленой водой и оставляем на 10 часов, периодически заменяя воду свежей. По истечении времени, волнушки тщательно промываем.

  2. Маринованные волнушки на зиму

    Подготавливаем составляющие маринада.

  3. Маринованные волнушки на зиму

    Варим грибочки три раза по 15 минут, каждый раз откидываем компонент на сито и ополаскивая водой.

  4. Маринованные волнушки на зиму

    Готовим маринад. В кипящей воде растворяем соль и сахарный песок, добавляем приправы и уксус – забрасываем грибы и держим на огне еще 15 минут.

  5. Маринованные волнушки на зиму

    Параллельно на дно стерильных банок выкладываем очищенные и нарезанные зубки чеснока.

  6. Маринованные волнушки на зиму

    Раскладываем волнушки вместе с маринадом по емкостям и закупориваем. Ставим дном вверх и оборачиваем в махровое полотенце до полного остывания.

  7. Маринованные волнушки на зиму

    Остывшие закатки убираем в погреб либо кладовую. Приятного аппетита!

Маринованные волнушки горячим способом с уксусом

Маринованные волнушки горячим способом с уксусом готовятся достаточно просто и быстро, соответственно, самое сложное – это насобирать свою корзинку и перебрать грибы от мусора. В качестве добавок нам потребуется лавр, рубленый чеснок и ароматные зонтики укропа.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Волнушки – 1 кг.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Зонтики укропа – 30 гр.
  • Чеснок измельченный – 15 гр.
  • Листья смородины – 10 шт.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Перец черный горошком – по вкусу.
  • Уксус 9% – 1-1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сухие свежие грибочки перебираем от мусора и листвы.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 2. Отвариваем волнушки в подсоленной кипящей воде около 10-15 минут, удаляя пенку при помощи шумовки. Затем, выкидываем грибы в дуршлаг и обдаем прохладной водой.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 3.Снова выкладываем волнушки в кастрюлю, заливаем водой и добавляем все специи. Томим еще 15 минут, не забывая снимать шумовкой пену. В конце тепловой обработки вводим уксус и перемешиваем.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 4.  Распределяем отварные грибы вместе с жидкостью по банкам и сразу же закатываем. До полного остывания переворачиваем вверх дном и укутываем в плед.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 5. Приятного аппетита!

Маринованные волнушки на зиму

Маринованные волнушки с чесноком на зиму

Маринованные волнушки с чесноком на зиму, дополненные еще и такими овощами, как репчатый лук и морковные кольца – это ароматная и безумно вкусная закуска, которая приведет в восторг не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Заранее рекомендуем готовить с запасом!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Волнушки – 1 кг.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Гвоздика – 4 бутона.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Перец черный горошком – 7 шт.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом тщательно и внимательно перебираем грибы, удаляем мусор и верхний слой шляпки.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 2. Литр воды кипятим со столовой ложкой соли и провариваем волнушки в течение 20 минут, снимая шумовкой пену.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 3. Грибочки перекладываем в дуршлаг, параллельно в духовом шкафу стерилизуем банки.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 4. Все необходимые овощи очищаем от кожицы и шелухи, ополаскиваем и нарезаем кольцами средней толщины.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 5. Займемся маринадом: в литр воды кладем овощную нарезку, лавр, перец горошком, гвоздику и соль с сахарным песком – кипятим.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 6. Добавляем уксус и грибы – провариваем на протяжении 15 минут.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 7. Содержимое огнеупорной посуды распределяем по банкам и закатываем под ключ. Хранение после остывания рекомендуется в холодильной камере.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Маринованные волнушки на зиму

Маринованные волнушки с морковью и луком на зиму

Маринованные волнушки с морковью и луком на зиму – это идеальное дополнение к отварной или жареной картошке, такое блюдо даже не потребует наличия мясных компонентов на вашем столе, ибо вы и без того очень быстро ощутите чувство насыщения и прилив энергии.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Волнушки – 1,7 кг.
  • Морковка – 350 гр.
  • Лук – 250 гр.
  • Перец черный горошком – 25 шт.
  • Гвоздика – 10 бутонов.
  • Уксус винный – 5 ст.л.
  • Вода – 2 л.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Лист лавровый – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук и морковку, ополаскиваем водой.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 2. При помощи терки с крупными отверстиями измельчаем морковь, лук нарезаем тонкими полукольцами.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 3. Внимательно перебираем и промываем грибы. Стерилизуем банки любым удобным способом.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 4. В сотейник наливаем воду, забрасываем соль, сахар, лавровый лист, горошины перца и гвоздику – доводим до кипения.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 5. Теперь добавляем овощи, грибы и уксус – повторно кипятим и выдерживаем на конфорке еще 5-7 минут.

Маринованные волнушки на зиму

Шаг 6. Расфасовываем волнушки вместе с жидкостью и овощным ассорти по стеклянным емкостям, закупориваем их и после остывания убираем в погреб. Приятного аппетита!

Маринованные волнушки на зиму

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