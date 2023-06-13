Маринованные волнушки на зиму – это закуска, которая приведет ваши вкусовые рецепторы в полный гастрономический восторг! Грибы, приготовленные по каждому из рецептов, приведенных ниже, обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками и потрясающим ароматом, перед которым не сможет устоять даже тот, кто в принципе, не особо любит подобные блюда. Эти грибочки идеально сочетаются с такими компонентами, как зубчики пикантного чеснока, ломтиками моркови и репчатым луком.

Хрустящие маринованные волнушки на зиму

Хрустящие маринованные волнушки на зиму – это аппетитное и очень вкусное кушанье, которое станет для вас одним из любимых, потому как его вкусовые характеристики – это нечто неповторимое. Для готовки потребуются исключительно простые компоненты и немного свободного времени.

Ингредиенты –+1 л.

Волнушки 2 кг

Чеснок 1 головка

Соль по вкусу

Для маринада на 1 л. воды:

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Уксусная эссенция 1 ст.л.

Перец душистый горошком 5 шт.

Гвоздика 5 бутонов

Лавровый лист 3 шт.

Кориандр 1 щепотка

Шаги 75 мин.

Хрустящие маринованные волнушки на зиму готовятся очень просто. Грибы заливаем соленой водой и оставляем на 10 часов, периодически заменяя воду свежей. По истечении времени, волнушки тщательно промываем. Подготавливаем составляющие маринада. Варим грибочки три раза по 15 минут, каждый раз откидываем компонент на сито и ополаскивая водой. Готовим маринад. В кипящей воде растворяем соль и сахарный песок, добавляем приправы и уксус – забрасываем грибы и держим на огне еще 15 минут. Параллельно на дно стерильных банок выкладываем очищенные и нарезанные зубки чеснока. Раскладываем волнушки вместе с маринадом по емкостям и закупориваем. Ставим дном вверх и оборачиваем в махровое полотенце до полного остывания. Остывшие закатки убираем в погреб либо кладовую. Приятного аппетита!

Маринованные волнушки горячим способом с уксусом

Маринованные волнушки горячим способом с уксусом готовятся достаточно просто и быстро, соответственно, самое сложное – это насобирать свою корзинку и перебрать грибы от мусора. В качестве добавок нам потребуется лавр, рубленый чеснок и ароматные зонтики укропа.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Волнушки – 1 кг.

Лист лавра – 2 шт.

Зонтики укропа – 30 гр.

Чеснок измельченный – 15 гр.

Листья смородины – 10 шт.

Соль – 1,5 ст.л.

Перец черный горошком – по вкусу.

Уксус 9% – 1-1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сухие свежие грибочки перебираем от мусора и листвы.

Шаг 2. Отвариваем волнушки в подсоленной кипящей воде около 10-15 минут, удаляя пенку при помощи шумовки. Затем, выкидываем грибы в дуршлаг и обдаем прохладной водой.

Шаг 3.Снова выкладываем волнушки в кастрюлю, заливаем водой и добавляем все специи. Томим еще 15 минут, не забывая снимать шумовкой пену. В конце тепловой обработки вводим уксус и перемешиваем.

Шаг 4. Распределяем отварные грибы вместе с жидкостью по банкам и сразу же закатываем. До полного остывания переворачиваем вверх дном и укутываем в плед.

Шаг 5. Приятного аппетита!

Маринованные волнушки с чесноком на зиму

Маринованные волнушки с чесноком на зиму, дополненные еще и такими овощами, как репчатый лук и морковные кольца – это ароматная и безумно вкусная закуска, которая приведет в восторг не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Заранее рекомендуем готовить с запасом!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Волнушки – 1 кг.

Чеснок – 2-3 зуб.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Гвоздика – 4 бутона.

Лист лавра – 2 шт.

Перец черный горошком – 7 шт.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом тщательно и внимательно перебираем грибы, удаляем мусор и верхний слой шляпки.

Шаг 2. Литр воды кипятим со столовой ложкой соли и провариваем волнушки в течение 20 минут, снимая шумовкой пену.

Шаг 3. Грибочки перекладываем в дуршлаг, параллельно в духовом шкафу стерилизуем банки.

Шаг 4. Все необходимые овощи очищаем от кожицы и шелухи, ополаскиваем и нарезаем кольцами средней толщины.

Шаг 5. Займемся маринадом: в литр воды кладем овощную нарезку, лавр, перец горошком, гвоздику и соль с сахарным песком – кипятим.

Шаг 6. Добавляем уксус и грибы – провариваем на протяжении 15 минут.

Шаг 7. Содержимое огнеупорной посуды распределяем по банкам и закатываем под ключ. Хранение после остывания рекомендуется в холодильной камере.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Маринованные волнушки с морковью и луком на зиму

Маринованные волнушки с морковью и луком на зиму – это идеальное дополнение к отварной или жареной картошке, такое блюдо даже не потребует наличия мясных компонентов на вашем столе, ибо вы и без того очень быстро ощутите чувство насыщения и прилив энергии.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Волнушки – 1,7 кг.

Морковка – 350 гр.

Лук – 250 гр.

Перец черный горошком – 25 шт.

Гвоздика – 10 бутонов.

Уксус винный – 5 ст.л.

Вода – 2 л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Лист лавровый – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук и морковку, ополаскиваем водой.

Шаг 2. При помощи терки с крупными отверстиями измельчаем морковь, лук нарезаем тонкими полукольцами.

Шаг 3. Внимательно перебираем и промываем грибы. Стерилизуем банки любым удобным способом.

Шаг 4. В сотейник наливаем воду, забрасываем соль, сахар, лавровый лист, горошины перца и гвоздику – доводим до кипения.

Шаг 5. Теперь добавляем овощи, грибы и уксус – повторно кипятим и выдерживаем на конфорке еще 5-7 минут.

Шаг 6. Расфасовываем волнушки вместе с жидкостью и овощным ассорти по стеклянным емкостям, закупориваем их и после остывания убираем в погреб. Приятного аппетита!