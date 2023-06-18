Маринованные яблоки на зиму – это очень сочное, яркое и аппетитное угощение для вашего стола. Отличный вариант для тех, кто не знает как распорядится большим урожаем. Для вкусной и несложной заготовки используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Маринованные яблоки на зиму в банках

Маринованные яблоки на зиму в банках несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своим аппетитным видом, сочностью и невероятным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.

Ингредиенты –+2 л.

Яблоки 1 кг (мелкие)

Лавровый лист 3 шт.

Перец душистый горошком 4 шт.

Перец чёрный горошек 5 шт.

Гвоздика 2 шт.

Уксус столовый 9% 25 мл.

Соль 5 гр.

Сахар-песок 1 ст.л.

Вода 1 л.

Шаги 60 мин.

Маринованные яблоки на зиму заготовить просто. Стерилизуем банки, которые будем использовать для заготовки. Отправляем в банки специи: горошины перца, лавровые листья и гвоздику. Хорошо промываем яблоки под водой. Срезаем хвостики. Выкладываем яблоки в банки и заливаем их крутым кипятком. Прикрываем крышкой и оставляем на 30 минут. Сливаем настоявшуюся воду в кастрюлю. Кипятим ее с солью и сахаром. В конце вливаем уксус. Заливаем яблоки маринадом. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания. Маринованные яблоки на зиму в банках готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Маринованные яблоки без стерилизации с уксусом

Маринованные яблоки без стерилизации с уксусом – отличная идея для тех, кого год порадовал большим урожаем. Такая заготовка не требует много времени и сил, а результат никого не оставит равнодушным. Для приготовления аппетитной закуски используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Яблоко – 2,5-3 кг.

Гвоздика – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Для маринада:

Вода – 2 л.

Сахар – 0,8 кг.

Уксус яблочный/уксус 9% – 300 мл./200 мл.

Корица – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем яблоки для заготовки, хорошо промываем их под водой.

Шаг 2. Из каждого яблока аккуратно удаляем сердцевину. Делаем отверстия внутри плодов и аккуратно вырезаем. Чтобы продукт не потемнел, можно подержать его в воде с лимонной кислотой.

Шаг 3. Стерилизуем банки и на дно каждой укладываем гвоздику и горошины перца.

Шаг 4. Готовим маринад. Кипятим воду с сахаром и корицей. Вливаем в нее уксус.

Шаг 5. Яблоки раскладываем по банкам и заливаем горячим маринадом.

Шаг 6. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в теплый материал и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Маринованные яблоки без стерилизации с уксусом готовы!

Маринованные яблоки с корицей на зиму

Маринованные яблоки с корицей на зиму – это яркая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит полки вашей кладовой. Готовое угощение порадует интересным вкусом и полезными свойствами. Обязательно берите на заметку простой рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2,7 л.

Ингредиенты:

Яблоко – 3 кг.

Вода – 200 мл.

Уксус яблочный – 200 мл.

Сахар – 1 кг.

Палочка корицы – 1 шт.

Гвоздика – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты по списку.

Шаг 2. Яблоки хорошо промываем и разделяем на четвертинки, аккуратно вырезая сердцевину с семенами.

Шаг 3. Подготовим палочку корицы и ароматную гвоздику.

Шаг 4. Кипятим воду с сахаром. Размешиваем, чтобы сухой ингредиент полностью растворился. Добавляем сюда корицу и гвоздику.

Шаг 5. Погружаем яблоки в маринад. Кипятим повторно и провариваем еще 5-10 минут.

Шаг 6. Яблоки должны стать мягкими. Дальше раскладываем их по стерилизованным банкам, заливаем маринадом и закатываем.

Шаг 7. Маринованные яблоки с корицей на зиму готовы. Уносите на хранение!

Маринованные яблоки с лимонной кислотой на зиму

Маринованные яблоки с лимонной кислотой на зиму несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своей сочностью и интересным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Яблоко – 2 кг.

Лимон – 2 шт.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Сахар – 1 кг.

Орехи грецкие очищенные – 40 гр.

Сок яблочный – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем и стерилизуем банки.

Шаг 2. Хорошо промываем яблоки и режем их дольками.

Шаг 3. Также промываем лимоны и нарезаем кружочками. Удаляем косточки.

Шаг 4. Продукты складываем в кастрюлю, заливаем горячим яблочным соком и варим до мягкости яблок.

Шаг 5. Сливаем жидкость в другую емкость и процеживаем ее. Затем кипятим с сахаром. Кода смесь немного загустеет, добавляем лимонную кислоту и измельченные орехи. Варим минуту и убираем с плиты.

Шаг 6. Раскладываем яблоки и лимонные кружочки в банки. Заливаем их маринадом, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Маринованные яблоки с лимонной кислотой на зиму готовы. Уносите на хранение!

Яблоки с чесноком в банках

Яблоки с чесноком в банках – оригинальная идея для ваших домашних заготовок на длительное хранение. Угощение выйдет интересным по вкусу и ароматным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту. Порадуйте себя и родных!

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Яблоко – 2 кг.

Чеснок – 4 зубчика.

Лук репчатый средний – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар – 1 ст.л.

Травы прованские – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество яблок и промываем их под водой.

Шаг 2. Очищаем яблоки от кожуры и семян. Режем дольками или четвертинками.

Шаг 3. Складываем яблоки в кастрюлю, заливаем небольшим количеством воды и варим на медленном огне около 30 минут. Оставляем остывать до следующего дня.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и отправляем его к яблокам.

Шаг 5. Также мелко режем чеснок и выкладываем в общую массу. Добавляем соль, сахар. Тушим 30 минут, периодически помешивая.

Шаг 6. В стерилизованные банки всыпаем сухие специи и выкладываем яблочную заготовку. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Яблоки с чесноком в банках готовы. Убирайте заготовки на хранение!