Маринованные яблоки на зиму – это очень сочное, яркое и аппетитное угощение для вашего стола. Отличный вариант для тех, кто не знает как распорядится большим урожаем. Для вкусной и несложной заготовки используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Маринованные яблоки на зиму в банках
Маринованные яблоки на зиму в банках несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своим аппетитным видом, сочностью и невероятным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.
Ингредиенты –+2 л.
- Яблоки 1 кг (мелкие)
- Лавровый лист 3 шт.
- Перец душистый горошком 4 шт.
- Перец чёрный горошек 5 шт.
- Гвоздика 2 шт.
- Уксус столовый 9% 25 мл.
- Соль 5 гр.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Вода 1 л.
Шаги 60 мин.
-
Маринованные яблоки на зиму заготовить просто. Стерилизуем банки, которые будем использовать для заготовки.
-
Отправляем в банки специи: горошины перца, лавровые листья и гвоздику.
-
Хорошо промываем яблоки под водой. Срезаем хвостики.
-
Выкладываем яблоки в банки и заливаем их крутым кипятком. Прикрываем крышкой и оставляем на 30 минут.
-
Сливаем настоявшуюся воду в кастрюлю. Кипятим ее с солью и сахаром. В конце вливаем уксус.
-
Заливаем яблоки маринадом. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
-
Маринованные яблоки на зиму в банках готовы. Уносите на хранение в прохладное место.
Маринованные яблоки без стерилизации с уксусом
Маринованные яблоки без стерилизации с уксусом – отличная идея для тех, кого год порадовал большим урожаем. Такая заготовка не требует много времени и сил, а результат никого не оставит равнодушным. Для приготовления аппетитной закуски используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 5 л.
Ингредиенты:
- Яблоко – 2,5-3 кг.
- Гвоздика – по вкусу.
- Перец черный горошек – по вкусу.
Для маринада:
- Вода – 2 л.
- Сахар – 0,8 кг.
- Уксус яблочный/уксус 9% – 300 мл./200 мл.
- Корица – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отбираем яблоки для заготовки, хорошо промываем их под водой.
Шаг 2. Из каждого яблока аккуратно удаляем сердцевину. Делаем отверстия внутри плодов и аккуратно вырезаем. Чтобы продукт не потемнел, можно подержать его в воде с лимонной кислотой.
Шаг 3. Стерилизуем банки и на дно каждой укладываем гвоздику и горошины перца.
Шаг 4. Готовим маринад. Кипятим воду с сахаром и корицей. Вливаем в нее уксус.
Шаг 5. Яблоки раскладываем по банкам и заливаем горячим маринадом.
Шаг 6. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в теплый материал и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Маринованные яблоки без стерилизации с уксусом готовы!
Маринованные яблоки с корицей на зиму
Маринованные яблоки с корицей на зиму – это яркая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит полки вашей кладовой. Готовое угощение порадует интересным вкусом и полезными свойствами. Обязательно берите на заметку простой рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2,7 л.
Ингредиенты:
- Яблоко – 3 кг.
- Вода – 200 мл.
- Уксус яблочный – 200 мл.
- Сахар – 1 кг.
- Палочка корицы – 1 шт.
- Гвоздика – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты по списку.
Шаг 2. Яблоки хорошо промываем и разделяем на четвертинки, аккуратно вырезая сердцевину с семенами.
Шаг 3. Подготовим палочку корицы и ароматную гвоздику.
Шаг 4. Кипятим воду с сахаром. Размешиваем, чтобы сухой ингредиент полностью растворился. Добавляем сюда корицу и гвоздику.
Шаг 5. Погружаем яблоки в маринад. Кипятим повторно и провариваем еще 5-10 минут.
Шаг 6. Яблоки должны стать мягкими. Дальше раскладываем их по стерилизованным банкам, заливаем маринадом и закатываем.
Шаг 7. Маринованные яблоки с корицей на зиму готовы. Уносите на хранение!
Маринованные яблоки с лимонной кислотой на зиму
Маринованные яблоки с лимонной кислотой на зиму несложно приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своей сочностью и интересным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Яблоко – 2 кг.
- Лимон – 2 шт.
- Кислота лимонная – 1 ч.л.
- Сахар – 1 кг.
- Орехи грецкие очищенные – 40 гр.
- Сок яблочный – 1 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом промываем и стерилизуем банки.
Шаг 2. Хорошо промываем яблоки и режем их дольками.
Шаг 3. Также промываем лимоны и нарезаем кружочками. Удаляем косточки.
Шаг 4. Продукты складываем в кастрюлю, заливаем горячим яблочным соком и варим до мягкости яблок.
Шаг 5. Сливаем жидкость в другую емкость и процеживаем ее. Затем кипятим с сахаром. Кода смесь немного загустеет, добавляем лимонную кислоту и измельченные орехи. Варим минуту и убираем с плиты.
Шаг 6. Раскладываем яблоки и лимонные кружочки в банки. Заливаем их маринадом, закрываем крышками и даем полностью остыть.
Шаг 7. Маринованные яблоки с лимонной кислотой на зиму готовы. Уносите на хранение!
Яблоки с чесноком в банках
Яблоки с чесноком в банках – оригинальная идея для ваших домашних заготовок на длительное хранение. Угощение выйдет интересным по вкусу и ароматным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту. Порадуйте себя и родных!
Время готовки – 1 сутки
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Яблоко – 2 кг.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Лук репчатый средний – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сахар – 1 ст.л.
- Травы прованские – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем необходимое количество яблок и промываем их под водой.
Шаг 2. Очищаем яблоки от кожуры и семян. Режем дольками или четвертинками.
Шаг 3. Складываем яблоки в кастрюлю, заливаем небольшим количеством воды и варим на медленном огне около 30 минут. Оставляем остывать до следующего дня.
Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и отправляем его к яблокам.
Шаг 5. Также мелко режем чеснок и выкладываем в общую массу. Добавляем соль, сахар. Тушим 30 минут, периодически помешивая.
Шаг 6. В стерилизованные банки всыпаем сухие специи и выкладываем яблочную заготовку. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Яблоки с чесноком в банках готовы. Убирайте заготовки на хранение!