Маринованные яйца – это оригинальная закуска, которая приведет в восторг не только членов вашей семьи, но и самых изощренных гостей. Вне зависимости от того, какой рецепт придется по душе именно вам, яйца сразу необходимо отварить и только затем переходить к маринованию. Здесь уже может быть два варианта, так как компонент можно готовить, как в уксусе, так и в различных маринадах. Например, рассол можно сделать на основе свекольного сока или же соевого соуса, но вкусно будет в любом случае!

Маринованные яйца в домашних условиях

Маринованные яйца в домашних условиях готовятся очень просто и будут готовы к дегустации всего лишь через двадцать четыре часа! В качестве маринада мы будем использовать соевый соус и такие пряности, как молотый имбирь, рубленый чеснок и перец чили.

Ингредиенты –+4 порц.

Яйцо куриное 4 шт.

Соус соевый 125 мл.

Имбирь ½ ч.л.

Чеснок 1 зуб.

Лук зелёный 10 гр.

Перец чили 10 гр.

Вода 75 мл.

Уксус рисовый 2 ст.л.

Тростниковый сахар 1 ст.л.

Соль 1 щепотка

Шаги 24 ч.

Маринованные яйца готовятся очень просто. Помещаем яйца в кастрюлю и заливаем водой. Отвариваем на протяжении семи минут после закипания, добавив немного соли. Остужаем и очищаем от скорлупы. Параллельно смешиваем воду с сахарным песком, уксусом и соевым соусом. Произвольно измельчаем очищенные зубки чеснока, острый перец и перья зеленого лука. Выкладываем яйца в банку и посыпаем молотым имбирем, а также нарезанными овощными добавками. Заливаем составляющие маринадом и закрываем крышкой, на сутки отправляем в холодильную камеру. Через 24 часа вынимаем яйца из рассола и подаем на стол. Приятного аппетита!

Яйца в соевом соусе

Яйца в соевом соусе – это необычная и очень вкусная закуска, которая прекрасно подходит для пикника или оригинального бутерброда, который на несколько часов придаст вам сытости. Для готовки нам потребуются только простые и доступные ингредиенты.

Время готовки – 19 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Соус соевый – 150 мл.

Соль – 2 щепотки.

Сахар-песок – ¼ ч.л.

Уксус рисовый – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца отвариваем в кипящей воде около 15 минут, затем остужаем до теплого состояния и очищаем от скорлупы.

Шаг 2. В пиалу насыпаем сахар, соль и черный перец.

Шаг 3. Выливаем соевый соус и уксус – тщательно перемешиваем.

Шаг 4. В полученную смесь выкладываем яйца, убираем в холодильную камеру на 24-48 часов, периодически переворачивая.

Шаг 5. Пропитанные добавками яйца разрезаем пополам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Яйца по-британски

Яйца по-британски – это традиционная закуска, которую придумали в Англии с целью увеличения срока хранения продукта. Однако и с появлением холодильных камер, кушанье не утратило своей актуальности, потому как такие яйца обладают оригинальным вкусом и приятным ароматом.

Время готовки – 3 суток.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйца отварные – 11 шт.

Вода – 250 мл.

Уксус 6% – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Корица – 1/3 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Перец душистый горошком – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейник наливаем воду и засыпаем соль с сахаром – греем до полного растворения сладких и соленых кристаллов.

Шаг 2. Теперь в жидкость добавляем пряности и уксус, перемешиваем и томим на медленном пламени 5 минут.

Шаг 3. Тем временем очищаем отварные яйца от скорлупы.

Шаг 4. Укладываем основной компонент в небольшую баночку и заливаем остывшим маринадом. Закупориваем крышкой и перемещаем на полку холодильной камеры.

Шаг 5. Через несколько дней снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Маринованные яйца в банке

Маринованные яйца в банке – это закуска, которая поможет вам запросто разнообразить привычный рацион и удивить домочадцев. Правда, до дегустации придется выждать от двух до трех дней, пока основной компонент полностью пропитается пикантными добавками.

Время готовки – 2-3 дня.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Яйца отварные – 8 шт.

Перец черный горошком – 10 шт.

Перец горький красный – 1 шт.

Приправа овощная – 1 ст.л.

Соль без горки – 1 ст.л.

Приправа для моркови по-корейски – 1 ч.л.

Уксус 6% – 2 ст.л.

Вода горячая – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отвариваем яйца и остужаем их, отмеряем необходимое количество специй.

Шаг 2. Горошины перца, овощную приправу, специи для моркови по-корейски и соль отправляем в сотейник, заливаем горячей водой и доводим до кипения. Раствор остужаем до 30-35 градусов, вливаем уксус и активно перемешиваем.

Шаг 3. Яйца очищаем от скорлупы и обдаем водой.

Шаг 4. Складываем их в баночку и добавляем горький перец, переливаем к основной составляющей теплый маринад и закрываем крышкой. После остывания убираем в холодильник на 2-3 суток, периодически встряхивая.

Шаг 5. Приятного аппетита!

Маринованные яйца к пиву по-английски

Маринованные яйца к пиву по-английски – закуска, которая идеально сочетается с охлажденными пенными напитками. Такие яйца разлетятся с тарелок в первые минуты после подачи, потому как помимо своего оригинального внешнего вида, продукт насыщен овощными и пряными нотками.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Яйца – 10 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Свекла – 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Перец чили – 1 шт.

Уксус столовый 9% – 2-3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Петрушка – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Складываем яйца в кастрюльку и, залив водой, варим около 8-10 минут с момента закипания.

Шаг 2. Не теряя времени, готовим маринад: в пиалу помещаем петрушку, перец чили, вливаем уксус – мешаем и добавляем нарезку из свеклы, слегка придавливаем.

Шаг 3. Следом в емкость отправляем очищенный чеснок и кольца лука.

Шаг 4. Кипятим воду с солью и сахаром, добавляем составляющие маринада и повторно доводим до кипения. Заливаем яйца, сложенные в банку, горячей смесью и плотно закупориваем крышкой.

Шаг 5. После полного остывания, перемещаем баночку в холодильник на 1-2 суток.

Шаг 6. По истечении времени, дегустируем закуску. Готовьте и получайте удовольствие!

Маринованные перепелиные яйца

Маринованные перепелиные яйца – это не только очень вкусно, но еще и полезно! Такое кушанье прекрасно впишется в ваш ежедневный рацион и подарит вам истинное вкусовое наслаждение, которое несхоже ни с чем другим. Благодаря своему небольшому размеру, яйца насыщаются добавками всего лишь за сутки.

Время готовки – 1 сутки.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Яйца перепелиные – 20 шт.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Перец черный горошком – 7 шт.

Гвоздика – 7 бутонов.

Семена кориандра – 1 щепотка.

Базилик сушеный – 1 щепотка.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца отвариваем в кипящей воде 1-2 минуты, остужаем и очищаем от скорлупы.

Шаг 2. Тщательно промываем выбранную зелень, стряхиваем излишки влаги и мелко нарезаем.

Шаг 3. В глубокой емкости объединяем оливковое масло с уксусом, сахарным песком, специями и солью.

Шаг 4. Зелень и перепелиные яйца укладываем в емкость с крышкой и заливаем оливковым маринадом.

Шаг 5. Настаиваем закуску 24 часа в холодильнике и после подаем к столу. Приятного аппетита!

Маринованные яйца по-корейски

Маринованные яйца по-корейски – это пикантная и очень аппетитная закуска, которую можно запросто подать даже к праздничному столу и быть уверенным в том, что гости оценят ваши кулинарные таланты по достоинству! Помимо оригинального вкуса, такие яйца еще и очень эффектно выглядят в разрезе.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яйца перепелиные – 16 шт.

Вода – ½ ст.

Соус соевый – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло кунжутное – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца помещаем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Выключаем нагрев и, прикрыв крышкой, настаиваем 5 минут.

Шаг 2. Затем основной компонент остужаем и очищаем от скорлупы.

Шаг 3. В другую огнеупорную посуду наливаем воду и соевый соус, добавляем сахар и хорошенько перемешиваем. В полученный раствор окунаем яйца и провариваем на медленном пламени в течение 20 минут, иногда помешивая.

Шаг 4. Убираем посуду с конфорки и подливаем кунжутное масло, теплые яйца подаем к столу.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Красные маринованные яйца со свеклой

Красные маринованные яйца со свеклой – это необычное кушанье, которое порадует не только ваши вкусовые рецепторы, но и глаз. Благодаря использованию яркого овощного сока, отварные яйца приобретают очень аппетитный оттенок, перед которым просто невозможно устоять!

Время готовки – 24 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Яйца перепелиные – 20 шт.

Свекла небольшая – 1 шт.

Масло растительное – 1,5 ст.л.

Уксус 6% – 2 ст.л.

Соус соевый – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Лист лавра – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 1 ст.

Перец черный горошком – 10 шт.

Розмарин – 1 веточка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на рабочую поверхность все необходимое: овощи и розмарин ополаскиваем под струей воды.

Шаг 2. Яйца варим около 4 минут в кипящей воде, далее остужаем и очищаем.

Шаг 3. Не теряя времени, в кастрюльку забрасываем чеснок, горошины перца, лаврушку и розмарин. Заливаем пряности водой.

Шаг 4. Добавляем в раствор свекольную соломку, уксус, соевый соус, сахарный песок, соль и растительное масло. Смесь кипятим и убираем с плиты.

Шаг 5. Яйца забрасываем в небольшую баночку с крышкой.

Шаг 6. Теплым маринадом заливаем основной ингредиент и закрываем банку, настаиваем минимум три часа, а лучше – сутки.

Шаг 7. Приятного аппетита!