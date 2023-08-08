Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Разнообразьте свои заготовки с помощью такой красочной консервации на зиму. От нее будут в восторге все поклонники кисло-пряных вкусов. Чеснок утратит свою горечь, отлично просолится и приобретет легкую кислинку.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Чеснок 6 Штук (головок)
- Красная смородина 100 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Перец горошек 8-10 Штук
- Вода 300 Миллилитров
- Уксус 9% 2 Ст. ложки
- Лавровый лист 2-3 Штук
Количество порций 4
Калорийность
67 ккал
Калорийность
3 г
Белки
1 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму»
Подготовьте указанные ингредиенты. Чеснок выберите плотный, не мягкий.
Зубчики чеснока очистите от шелухи и промойте в воде.
Промойте ягоды смородины, но не снимайте их с веточек. В чистую промытую банку выложите зубчики чеснока вместе с веточками смородины до верха.
Вскипятите воду в чайнике или ковше и залейте ее в банку до верха, чтобы покрыть смородину и чеснок. Накройте крышкой и пропарьте примерно 8-10 минут.
Затем всыпьте в ковш соль, сахар, прочие пряности, лавровый лист. Влейте горячую воду и доведите рассол до кипения примерно 3-4 минуты. Затем нагрев выключите, влейте уксус и перемешайте.
Удалите лавровые листья и залейте маринад в банку. Ошпарьте крышку и сразу же закрутите ее по резьбе или с помощью ключа для консервации. Дайте заготовке остыть при комнатной температуре и перенесите в кладовую на хранение.
Подавайте вкусные маринованные заготовки к шашлыку, жаренному или запеченному мясу, птице.