Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму

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Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Разнообразьте свои заготовки с помощью такой красочной консервации на зиму. От нее будут в восторге все поклонники кисло-пряных вкусов. Чеснок утратит свою горечь, отлично просолится и приобретет легкую кислинку.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

  • Чеснок 6 Штук (головок)
  • Красная смородина 100 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сахар 1/2 Чайных ложки
  • Перец горошек 8-10 Штук
  • Вода 300 Миллилитров
  • Уксус 9% 2 Ст. ложки
  • Лавровый лист 2-3 Штук

Количество порций 4

Калорийность

67 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму»

Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму

Подготовьте указанные ингредиенты. Чеснок выберите плотный, не мягкий.

Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму

Зубчики чеснока очистите от шелухи и промойте в воде.

Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму

Промойте ягоды смородины, но не снимайте их с веточек. В чистую промытую банку выложите зубчики чеснока вместе с веточками смородины до верха.

Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму

Вскипятите воду в чайнике или ковше и залейте ее в банку до верха, чтобы покрыть смородину и чеснок. Накройте крышкой и пропарьте примерно 8-10 минут.

Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму

Затем всыпьте в ковш соль, сахар, прочие пряности, лавровый лист. Влейте горячую воду и доведите рассол до кипения примерно 3-4 минуты. Затем нагрев выключите, влейте уксус и перемешайте.

Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму

Удалите лавровые листья и залейте маринад в банку. Ошпарьте крышку и сразу же закрутите ее по резьбе или с помощью ключа для консервации. Дайте заготовке остыть при комнатной температуре и перенесите в кладовую на хранение.

Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму

Подавайте вкусные маринованные заготовки к шашлыку, жаренному или запеченному мясу, птице.

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