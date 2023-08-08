Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Разнообразьте свои заготовки с помощью такой красочной консервации на зиму. От нее будут в восторге все поклонники кисло-пряных вкусов. Чеснок утратит свою горечь, отлично просолится и приобретет легкую кислинку.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Чеснок 6 Штук (головок)

Красная смородина 100 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 1/2 Чайных ложки

Перец горошек 8-10 Штук

Вода 300 Миллилитров

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Лавровый лист 2-3 Штук

Количество порций 4

Калорийность

67 ккал

Калорийность

3 г

Белки

1 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму»

Подготовьте указанные ингредиенты. Чеснок выберите плотный, не мягкий.

Зубчики чеснока очистите от шелухи и промойте в воде.

Промойте ягоды смородины, но не снимайте их с веточек. В чистую промытую банку выложите зубчики чеснока вместе с веточками смородины до верха.

Вскипятите воду в чайнике или ковше и залейте ее в банку до верха, чтобы покрыть смородину и чеснок. Накройте крышкой и пропарьте примерно 8-10 минут.

Затем всыпьте в ковш соль, сахар, прочие пряности, лавровый лист. Влейте горячую воду и доведите рассол до кипения примерно 3-4 минуты. Затем нагрев выключите, влейте уксус и перемешайте.

Удалите лавровые листья и залейте маринад в банку. Ошпарьте крышку и сразу же закрутите ее по резьбе или с помощью ключа для консервации. Дайте заготовке остыть при комнатной температуре и перенесите в кладовую на хранение.

Подавайте вкусные маринованные заготовки к шашлыку, жаренному или запеченному мясу, птице.