Раньше я готовила хек исключительно двумя способами: просто жарила в кляре либо тушила с морковно-томатной заливкой. Но, недавно подруга поведала мне новый рецепт, который подсмотрела где-то в социальных сетях. Признаться, я не сразу побежала готовить эту рыбную новинку, так как не особо доверяю кулинарных трендам из Интернета.

Но, когда приятельница скинула скинула фото, на котором красовался аппетитный маринованный хек, я уже через мгновение была в рыбном отделе. На подготовку, маринование и выпекание ушло около двух часов. За это время я сварила молодую картошку и нашинковала свежий салат. Готовый хек получился волшебным: нежный внутри, с аппетитной корочкой из панировки, пропитанный специями и маринадом. В общем, теперь готовлю только так!

Маринованный хек в духовке: нюансы приготовления

Идеально, если для маринада вы будете использовать домашнюю сметану и майонез собственного приготовления. Если такой возможности нет, берите эти продукты с повышенной жирностью. Так маринад получится действительно удачным, а рыбка в итоге сочной. Как по мне, то такой небанальный хек будет повкуснее надоевшей селедки и толстолобика. Приготовьте это блюдо на ужин, ваша семья его точно оценит!

Ингредиенты

Хек3 шт. Сметана6 ч. л. Майонез2 ч. л. Горчица1 ч. л. Лимонный сок2 ч. л. Панировочные сухари2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Орегано1 щеп.

Приготовление

Очистите размороженную рыбу от плавников, шелухи и внутренностей. Затем нарежьте порциями шириной не более 2–3 см. Добавьте соль, перец, специи по вкусу и перемешайте. Смешайте сметану, горчицу, майонез и лимонный сок. Получившейся соус добавьте к рыбе и оставьте мариноваться в течение 40–60 минут. Разложите кусочки на противень с пергаментом и посыпайте панировочными сухарями. Выпекайте блюдо в течение 25 минут при температуре 180 градусов.

Готовая рыба чудесным образом сочетается с любым гарниром, будь то рис, гречка или отварная картошечка. Запеченный хек прекрасно храниться в холодильнике до 4 дней, так что не бойтесь готовить сразу двойную порцию. Если любите рыбные лакомства, предлагаю обратить свое внимание на следующее блюдо — вкуснейший минтай в духовке.