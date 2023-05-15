Маринованный редис по-особому: прекрасная закуска «на потом»

Сезон редиса в разгаре. Почему бы не запастись им заранее хотя бы на пару недель?
Если вы хотите добавить свежести и хруста к своим блюдам, то попробуйте приготовить быстрые маринованный редис по особому рецепту Фокуса. Это простой и вкусный способ заготовить редиски на будущее или съесть их сразу же. Маринованный редис отлично подходят для салатов, сэндвичей, бургеров, тако или просто как закуска.
Вы можете варьировать специи и добавлять свои любимые травы для разнообразия вкуса. Маринованные редиски хранятся в холодильнике до двух недель, так что вы всегда будете иметь под рукой этот замечательный ингредиент.
Маринованный редис
Ингредиенты:
- 450 грамм редиса;
- 1 стакан уксуса (белого или яблочного);
- 1/2 стакана воды;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/4 чайной ложки горчичных семян;
- 1/4 чайной ложки черного перца;
- 1/4 чайной ложки кориандра;
- 2 зубчика чеснока, раздавленных;
- несколько веточек свежего укропа или другой травы по желанию.
Отрежьте верхушки и корешки у редиса и тщательно промойте его под холодной водой. Нарежьте редис на тонкие ломтики или полукружочки. Переложите нарезанный редис в чистую стеклянную банку или контейнер с крышкой.
В небольшой кастрюле смешайте уксус, воду, сахар, соль, горчичные семена, перец, кориандр и чеснок. Доведите смесь до кипения на среднем огне, помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились.
Снимите кастрюлю с огня и аккуратно залейте горячим маринадом редис в банке. Добавьте укроп или другую траву по желанию. Закройте банку крышкой и остудите до комнатной температуры.
Поставьте банку с маринованными редисками в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы они пропитались маринадом. Вы можете есть маринованную редиску через час после приготовления или дать им постоять дольше для более насыщенного вкуса.
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