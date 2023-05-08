Маринованный лук, как в шашлычной. Получается сочным, хрустящим и очень вкусным

Одним из ключевых летних занятий как молодежи, так и старшего поколения является приготовление вкусного и сочного шашлыка. Многие специально для этого занятия выбираются в майские праздники на природу. Также шашлык традиционно является вознаграждением после тяжелого трудового дня на огороде.

Помимо самого мяса, вкусовую эйфорию вызывают овощи, которые приготовлены на углях. Отдельным лакомством считается маринованный лук. При этом не всегда получается приготовить шашлык на природе. Но полакомиться хотя бы маринованным луком хочется. Тогда стоит приготовить лук в маринаде дома.

Ингредиенты для маринованного лука:

лук репчатый — 2 шт.;

черный молотый перец — щепотка;

укроп — пучок;

соль — ½ ч. л.;

уксус 9% — 5 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

вода — 800 мл.

Приготовление маринованного лука:

Лук нужно нарезать тонкими полукольцами, нашинковать мелко укроп.

Соединяем укроп с луком, выливаем в кастрюлю воду. В воду высыпаем соль, сахарный песок и уксус, смешиваем компоненты до растворения песчинок.

Выливаем воду в луковую смесь, посыпаем черным молотым перцем и оставляем мариноваться на полчаса. После того как лук закончит мариноваться, необходимо слить воду.

Если хочется сделать маринованный лук более кислым, то стоит добавить больше, чем 5 ложек уксуса в воду.

Это отличное дополнение к множеству мясных блюд помимо шашлыка.