Марш оркестров и выступление Пелагеи – как отметят День России и День города в Севастополе

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День России и День основания Севастополя жители и гости города будут отмечать несколько дней. О программе празднования на аппаратном совещании в понедельник, 7 июня, доложил вице-губернатор Игорь Михеев. С 10 июня в Севастополе начнётся Четвёртый международный фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии России. Зрителей ждут выступления в 18:00 в Херсонесе, на площадке перед Корниловским бастионом на Малаховом кургане, эстраде парка «Учкуевка», а также летнем кинотеатре на Матросском бульваре. 11 июня театрализованный плац-концерт пройдёт на Михайловской батарее. Кульминацией фестиваля станет марш военных оркестров от площади Суворова до Нахимова 12 июня в 16:00. После него сводный оркестр выступит на площади Нахимова.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Кроме того, в этот период для жителей и гостей города будут проводиться совместно с управлением туризма бесплатные экскурсии. Также будут установлены локации на центральной площади, и все желающие смогут и в пешеходных обзорных экскурсиях. Завершится День России свето-пиротехническим шоу в акватории Севастопольской бухты».

13 июня в районе Артиллерийской бухты будет работать молодёжная локация, на которой выступят танцевальные коллективы, а также пройдёт КВН и конкурс диджеев. В День города с 10 утра до 18 часов для жителей и гостей Севастополя будут работать праздничные площадки.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Это локация культурная на площади у театра Луначарского. Где будет серия культурно-развивающих мастер-классов, подготовленных различными учреждениями культуры города. Локация спортивная – будет серия мастер-классов, различных спортивных игр на территории Приморского бульвара. Локация детская – будут представлены тоже различные мастер-классы для занятий с детьми. Кроме того, специальная программа подготовлена Театром юного зрителя».

Также для севастопольцев и туристов организуют мастер-классы по плетению декоративными и живыми цветами и бесплатные пешеходные экскурсии. Кроме того, 14 июня в 19:00 начнётся торжественный концерт, в котором традиционно будут участвовать культурные коллективы Севастополя, а также выступит заслуженная артистка России Пелагея. Завершит городской праздник шоу дронов.