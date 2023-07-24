Описание приготовления:
Лучше всего выбирать маслята среднего размера, они плотные и не расползаются как крупные. Маленькие маслята можно разрезать пополам или оставить целиком. Сливки лучше всего взять 20% или выше, тогда вкус будет насыщенно сливочным.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Грибы / Маслята Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Маслята 300 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
- Сливки 10-25% 80 Миллилитров
- Мука 1/2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
62 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маслята в сливочном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления маслят в сливочном соусе. Маслята переберите, отрежьте загрязненные места, удалите со шляпки верхнюю пленку. Грибы сполосните и дайте воде стечь.
Репчатый лук почистите и мелко порежьте, а маслята нарежьте дольками. В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Обжаривайте все в течение 15 минут, перемешивая. Вода должна выпариться, а грибы обжариться.
Посыпьте маслята мукой, посолите, поперчите и обжаривайте, перемешивая, в течение 2-3 минут.
Продолжая мешать, вливайте сливки. Тушите маслята еще 5-7 минут, на медленном огне, соус должен загустеть. Снимите сковороду с огня и подавайте.
Приятного аппетита!