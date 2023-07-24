Маслята в сливочном соусе

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Описание приготовления:

Лучше всего выбирать маслята среднего размера, они плотные и не расползаются как крупные. Маленькие маслята можно разрезать пополам или оставить целиком. Сливки лучше всего взять 20% или выше, тогда вкус будет насыщенно сливочным.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Грибы / Маслята Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Маслята 300 Грамм
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
  • Сливки 10-25% 80 Миллилитров
  • Мука 1/2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

62 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маслята в сливочном соусе»

Маслята в сливочном соусе

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления маслят в сливочном соусе. Маслята переберите, отрежьте загрязненные места, удалите со шляпки верхнюю пленку. Грибы сполосните и дайте воде стечь.

Маслята в сливочном соусе

Репчатый лук почистите и мелко порежьте, а маслята нарежьте дольками. В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Обжаривайте все в течение 15 минут, перемешивая. Вода должна выпариться, а грибы обжариться.

Маслята в сливочном соусе

Посыпьте маслята мукой, посолите, поперчите и обжаривайте, перемешивая, в течение 2-3 минут.

Маслята в сливочном соусе

Продолжая мешать, вливайте сливки. Тушите маслята еще 5-7 минут, на медленном огне, соус должен загустеть. Снимите сковороду с огня и подавайте.

Маслята в сливочном соусе

Приятного аппетита!

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