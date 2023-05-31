Маслята на зиму — это восхитительные грибы, из которых можно приготовить массу зимних заготовок. Маслята солят, маринуют, жарят и замораживают. Но первоначально грибы требуют тщательной обработки, для которой обязательно нужно использовать перчатки. Маслянистое покрытие глубоко впитывается в кожу, и отмыть руки очень сложно. Маслята после сбора сразу требуют переработки, так как быстро портятся. Собрать грибы — полдела. Главное — основательно очистить от налета и кожицы. Для заготовок маслята необходимо отварить, как и другие виды грибов.

Маринованные маслята на зиму в банках

Маринованные маслята на зиму в банках — изумительная заготовка, которая обязательно найдет применение на вашей кухне. Грибную консервацию используют для приготовления различных закусок или используют, как самостоятельное угощение. Для реализации рецепта необходимы обычные ингредиенты и непосредственно маслята.

Ингредиенты –+4 порц.

Маслята свежие 3 кг

Лавровый лист 4 шт.

Соль 3 ст.л.

Уксусная эссенция 2 ст.л.

Вода 2 л.

Сахар-песок 4 ст.л.

Перец душистый горошком 5 шт.

Перец чёрный горошек 15 шт.

Шаги 60 мин.

Чтобы приготовить маслята на зиму, необходимо их собрать. Перебираем грибы, удаляя непригодные экземпляры. С маслят снимаем кожицу, срезаем подпорченные места. Почистив грибы, детально промываем их. Выгрузив маслята во вместительную емкость, замачиваем на полчаса и пару раз промываем их в подсоленной воде. Пока замачиваются грибы, вымываем банки и стерилизуем их. Крышки кипятим. Доведя до кипения воду, подсаливаем ее и варим маслята в течение 10 минут. Чтобы во время варки грибы не потемнели, в отвар наливаем пару капель уксуса или сок лимона. Можно добавить щепотку лимонки. Процеживаем грибы через сито. Варим маринад, соединив воду с солью, сахаром и добавив перец и лаврушку. Доводим маринад до кипения и варим 5 минут, а затем опускаем отварные маслята. Закипятив, провариваем маслята 5 минут. Добавляем уксусную эссенцию и отключаем нагрев. Наполняем простерилизованные баночки грибочками. Дно большой кастрюли застилаем полотенцем. Устанавливаем банки, прикрытые прокипяченными крышками. Вливаем теплую воду по плечики банок. Поместив кастрюлю на огонь, кипятим полчаса. Осторожно достаем горячие заготовки специальными щипцами и закатываем ключом. Закутываем перевернутые закрутки. После остывания убираем в кладовку и храним до зимы. Откупорив баночку, наслаждаемся грибным деликатесом. Приятного аппетита!

Соленые маслята на зиму

Соленые маслята на зиму — шикарная закуска, которая разбавит меню в зимнее время, придав рациону разнообразие. Соленые грибы применяют для приготовления салатов или начинок для домашних пирогов. Процесс заготовки маслят несложный, но требует внимательного подхода к предварительной обработке самих грибов.

Время готовки – 15 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 800 мл.

Ингредиенты:

Маслята – 3 кг.

Листья смородины – 8 шт.

Листья вишни – 6 шт.

Соль – 3 ст.л. без горки

Чеснок – 8 зубчиков.

Укроп – 6-8 веточек.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для засолки маслят. Перебираем грибы и чистим их. Промываем в подсоленной воде.

Шаг 2. В кипящую подсоленную воду выгружаем почищенные и промытые грибы. Доведя до кипения, минимизируем нагрев и варим маслята 10 минут. Спустя время сливаем и промываем грибы. В чистой кастрюле кипятим подсоленную воду и повторяем процедуру, которая избавит грибы от слизи.

Шаг 3. Дважды проварив маслята, откидываем их на дуршлаг.

Шаг 4. По вместительной посуде раскладываем промытые листья, нарезанный чеснок и посыпаем солью.

Шаг 5. На ароматную “подушку” кладем часть маслят.

Шаг 6. Посыпаем солью и приправляем чесноком.

Шаг 7. Повторяем действия, пока не закончатся маслята.

Шаг 8. Закрываем веточками укропа. Прикрываем тарелкой меньшего диаметра. Размещаем гнет. Оставляем при комнатной температуре на 12-14 часов.

Шаг 9. На второй день снимаем пробу и регулируем по вкусу, также снимаем гнет.

Шаг 10. Наполняем простерилизованные банки соленой закуской, хорошо прижимая, чтобы не было пустот. Прикрываем крышками и переносим в прохладу до окончания ферментации. Спустя неделю можно наслаждаться солеными маслятами.

Шаг 11. Для лучшего хранения сверху доливаем растительное масло и плотно закрываем. Храним в прохладном помещении. Приятного аппетита!

Маринованные маслята без уксуса на зиму

Маринованные маслята без уксуса на зиму готовятся просто. Не все любят резкий запах уксуса, поэтому хочу представить рецепт, в котором в качестве консерванта используют лимонную кислоту. Грибы выходят нежными и максимально аппетитными. Заготовка маслят не обременит вас, уверяю, а вкусовые качества покорят раз и навсегда!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Маслята – 2 кг

Лимонная кислота – 20 гр. + 1 щепотка

Лавровый лист – 4 шт.

Соль – 80 гр.

Вода – 2 л.

Сахар-песок – 150 гр.

Перец черный горошком – 8-10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сортируем грибы от помятых, непригодных экземпляров и очищаем маслята в сухом состоянии. Намочив грибы, это будет сделать значительно сложнее.

Шаг 2. Обновляем срез на ножках и детально промываем маслята. Выгружаем во вместительный таз. Заливаем водой и кладем щепотку лимонки. Кислота не даст потемнеть грибам. После закипания, варим 20 минут, удаляя пену.

Шаг 3. Процеживаем маслята и промываем под краном. Выдерживаем некоторое время, чтобы избавиться от влаги. Кипятим воду с солью, сахаром, лимонкой, лаврушкой и перцем. Опускаем маслята и кипятим 40 минут, не забываем удалять пенку.

Шаг 4. Не теряя времени, размещаем промытые банки в духовке. Прогреваем 20 минут при 150°. Выключив духовку, остужаем. Крышки кипятим.

Шаг 5. Прокаленные емкости заполняем кипящей закуской. Завинчиваем баночки и остужаем под шубой из одеял. Перемещаем к зимней консервации до востребования. Приятного аппетита!

Грибная икра из маслят на зиму

Грибная икра из маслят на зиму – закрутка, которая выручит как в обычные, так и праздничные дни. Бутерброды с грибным деликатесом всегда расходятся на “ура”. Кроме того, что икра очень вкусная, она еще и сытная. Икру из маслят я консервирую в емкостях небольшого объема, чтобы удобно было угостить друзей. Никто из родных и близких не откажется от милого презента.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Маслята – 1 кг.

Лук репчатый – 230 гр.

Вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Морковь – 150 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Осматриваем грибы на изъяны, счищаем кожицу и скоблим ножки. Вымачиваем 3 часа, подсолив воду, чтобы избавиться от слизи.

Шаг 3. Вымоченные грибочки провариваем полчаса, добавив соль.

Шаг 4. Проваренные грибочки сливаем через сито и остужаем.

Шаг 5. Слегка охладив, маслята прокручиваем через мясорубку.

Шаг 6. Очищенные луковицы разрезаем на сегменты, чтобы они свободно проходили в отверстие мясорубки.

Шаг 7. Очистив морковку, разрезаем ее на части.

Шаг 8. Овощи измельчаем тем же способом, что и грибы.

Шаг 9. В прогретое растительное масло выгружаем овощную массу.

Шаг 10. Готовим овощную массу до сухого состояния.

Шаг 11. К обжарке выгружаем грибную массу.

Шаг 12. Жарим до испарения влаги.

Шаг 13. Солим и перчим, тушим, прикрыв крышкой, 20 минут при минимальной температуре, регулярно помешивая.

Шаг 14. В конце готовки добавляем давленый через чесночницу чеснок. Перемешав, отключаем нагрев.

Шаг 15. Икру подаем с пылу с жару или стерилизуем баночки, расфасовываем по зип-пакетам и замораживаем. Душистую заготовку распределяем по простерилизованным баночкам и размещаем в холодильнике. Для лучшего хранения в баночку вливаем прокаленное масло. Закупориваем прокипяченными закрутками.

Шаг 16. Пробуем угощение.

Шаг 17. Закуска получается очень аппетитной. Приятного аппетита!

Маслята на зиму с луком

Маслята на зиму с луком представляют собой изумительное угощение на каждый день и для более значимых событий. С готовкой закуски справятся как опытные, так и начинающие кулинары, но нужно набраться терпения. Для очистки грибочков оно пригодится.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 750 мл.

Ингредиенты:

Маслята – 500 гр.

Лук красный – 100 гр.

Соль – 1,5 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.

Вода – 1,2 л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный горошком – 8 шт.

Семена кориандра – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты по списку.

Шаг 2. Перебираем грибочки, осматривая и убирая червивые маслята. Кожицу снимаем по усмотрению и обязательно обновляем на ножке срез. Выкладываем маслята в воду (можно немного подсолить) и оставляем на 3 часа. Затем прополаскиваем, чтобы удалить липкую слизь.

Шаг 3. Провариваем маслята в течение получаса, после чего процеживаем через сито и ополаскиваем.

Шаг 4. Очищенный лук нарезаем потоньше. Подойдет и обычный репчатый, и красный. На вкус сорт овощей не повлияет.

Шаг 5. В сотейник засыпаем сахар.

Шаг 6. Сыплем соль.

Шаг 7. Забрасываем перец.

Шаг 8. Следом высыпаем кориандр. Для вкуса и аромата можно использовать и другие пряности.

Шаг 9. Заливаем кипящей водой и перемешиваем. Размещаем на огне.

Шаг 10. Проварив до растворения крупинок, в кипящий раствор вливаем уксусную кислоту.

Шаг 11. Вводим рафинированное дезодорированное масло. Размешав, кипятим и убираем с плиты.

Шаг 12. Выгружаем в маринад, тонко нарезанный лук.

Шаг 13. Отварные грибочки поливаем горячим ароматным маринадом или опускаем маслята в заливку. От перемены действий, результат не поменяется. Размешиваем.

Шаг 14. Банки промываем и прокаливаем. Простерилизованные баночки наполняем закуской. Укупориваем прокипяченными закрутками. Перевернув дном вверх, закутываем в плед для медленного остывания. Остудив, переносим в шкафчик с зимними заготовками.

Шаг 15. Дополняем домашнюю еду душистой консервацией. Особенно, маринованные грибы пользуются повышенным спросом в праздники и во время поста. Приятного аппетита!

Маслята с лимонной кислотой в банках на зиму

Маслята с лимонной кислотой в банках на зиму обладают изысканными вкусовыми качествами. Нежнейшая закуска поднимает настроение и напоминает о лете. Лимонка не дает закуске резкого аромата в отличие от уксусной кислоты и прекрасно сохраняет консервацию. Многие зимние закатки я готовлю с лимонкой, по-моему, так вкус получается мягче.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Маслята – 700 гр.

Гвоздика – 3 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Соль – 2 ч.л. + 1 ч.л.

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Черный перец горошком – 3 шт.

Вода – 500 мл. + 1 л.

Душистый перец горошком – 3 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Отсортировав и убрав непригодные, поврежденные или червивые экземпляры, полощем грибочки в тазике с водой. Затем загружаем их в сотейник. Кладем чайную ложку соли и заливаем литром очищенной воды. Варим 10 минут и сливаем жидкость. Детально ополаскиваем.

Шаг 3. Варим, таким образом, еще 3 раза, но, уже не добавляя соли, каждый раз, хорошо промывая, чтобы избавиться от характерной слизи.

Шаг 4. Сливаем грибы и оставляем в дуршлаге, чтобы жидкость стекла.

Шаг 5. Размешиваем в воде соль и сахар. Добавляем пряности, указанные в рецептуре. По усмотрению дополнительно кладем свои любимые специи. Можно сдобрить чесноком для аромата. Установив на плите, кипятим. Всыпаем лимонку.

Шаг 6. В закипевший рассол опускаем маслята и провариваем 10 минут при мелком бурлении.

Шаг 7. Прокаливаем предварительно вымытые стеклянные емкости (берем баночки небольшого объема), наполняем их кипящей заготовкой.

Шаг 8. Закатываем стерилизованными крышками и остужаем под одеялом, уложив на бочок.

Шаг 9. После полного остывания осматриваем, не пропускают ли закрутки воздух, и перемещаем в погреб или шкаф, предназначенный для хранения консервации.

Шаг 10. Дополняем основные блюда грибным шедевром на праздниках, семейных застольях или дружеских посиделках. Приятного аппетита!

Маслята на зиму с чесноком

Маслята на зиму с чесноком – восхитительная заготовка, которая порадуют тех, кто не ест мясо или постится. Количество чеснока определяем по усмотрению. Он придает не только особенный аромат, но и неповторимый вкус. Такие грибы съедаются в первую очередь. От души рекомендую воспользоваться восхитительным рецептом!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 2 пол-литровые банки:

Маслята – 1,5 кг.

Чеснок – 2 зубчика.

Лавровый лист – 5 шт.

Соль – 25 гр.

Уксус 9% – 40 мл.

Черный перец горошком – 10 шт.

Вода – 1 л.

Душистый перец горошком – 10 шт.

Сахар-песок – 15 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде чем приступить к консервации, проверяем наличие продуктов.

Шаг 2. Только что собранные грибочки выгружаем в таз и заливаем очищенной водой. Отмачиваем минут 20. Снимаем кожицу, скоблим ножки, обновляем срез.

Шаг 3. С мелких экземпляров снимать кожицу необязательно. Ополаскиваем грибочки.

Шаг 4. Вымытые маслята выгружаем в посуду с толстым дном (подойдет казанок). Заливаем водой. Поместив на конфорку, дожидаемся закипания и засекаем 10 минут.

Шаг 5. Сливаем грибы и основательно ополаскиваем, чтобы удалить загрязнения. Промываем посуду для варки.

Шаг 6. Грибы возвращаем в посуду для варки. Сдабриваем солью, сахаром и перцем горошком, кладем лаврушку и лепестки очищенного чеснока. Наливаем горячую воду. После закипания кипятим 10 минут.

Шаг 7. Проварив, минимизируем пламя, сдабриваем маслом и уксусом. Прокипятив, снимаем с конфорки.

Шаг 8. Кипящую закуску разливаем по простерилизованным емкостям, извлекая листы лавра. Стараемся распределить грибы по баночкам поровну, а затем заполняем маринадом.

Шаг 9. Закатываем прокипяченными крышками, придерживая прихватками, чтобы не обжечь руки. Остудив под одеялом, размещаем в прохладном помещении.

Шаг 10. Угощаем закруткой друзей, подавая с основными горячими угощениями. Приятного аппетита!

Заготовка маслят горячим способом

Заготовка маслят горячим способом требует минимум ингредиентов и усилий. Консервацию таким способом освоит даже неопытный кулинар. Придется немного постараться, но зимой вы будете рады, что не поленились воспользоваться аппетитным рецептом.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Маслята очищенные – 1 кг.

Лимонная кислота – 0,3 гр.

Соль – 40 гр.

Уксусная эссенция – 6 мл.

Вода – 200 мл.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем маслята, отделяя от испорченных экземпляров. Снимаем кожицу.

Шаг 2. Оставляем в тазу с водой на полчаса.

Шаг 3. Перекидываем на дуршлаг и детально промываем.

Шаг 4. В кастрюлю наливаем воду, насыпаем лимонку и опускаем грибы. Разместив на плите, варим 15 минут, снимая пену шумовкой. Процеживаем отвар, откинув маслята на сито или дуршлаг.

Шаг 5. В кастрюлю наливаем воду. Кладем соль и лимонку. Вскипятив маринад, погружаем отваренные грибочки. Накрыв крышкой, варим 40 минут. В качестве ароматизаторов используем любимые пряности (лаврушку, соцветия укропа, горошки перца, гвоздику). Провариваем 10 минут.

Шаг 6. В конце варки вливаем уксусную эссенцию. Размешав, убираем грибы с конфорки. В простерилизованную баночку закладываем грибы и доливаем маринад, удалив травы и листья.

Шаг 7. С помощью ключа закрываем прокипяченными крышками. Перевернув вверх дном и закутав, остужаем заготовку. После чего перемещаем в погреб или подвал. Приятного аппетита!

Маслята в томатном соусе на зиму

Маслята в томатном соусе на зиму – прекрасный вариант дополнить картофельный гарнир или макароны. Изысканное блюдо полюбится всем. Томат придает приятную изюминку и прекрасно сочетается с маслятами. Процедура довольно трудоемкая, но блюдо того стоит!

Время готовки – 2 ч. 30 мин

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

Маслята отварные – 3 кг.

Лук репчатый – 1 кг.

Лавровый лист – 3 шт.

Соль – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 6 ст.л.

Томатная паста – 400 гр.

Вода – 150 мл.

Масло растительное – 1-2 ст.

Сахар-песок – 5 ст.л.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенные и вымытые маслята варим по 20 минут 2 раза, снимая пену. Сливаем и ополаскиваем. Даем лишней влаге стечь.

Шаг 2. Очищаем килограмм лука. Нарезаем овощи полукольцами.

Шаг 3. Размещаем металлическую миску на огне. Наливаем растительное масло. Закладываем луковую нарезку.

Шаг 4. Пассеруем лук.

Шаг 5. Когда лук станет прозрачным, выкладываем томатную пасту.

Шаг 6. Жарим все вместе, помешивая.

Шаг 7. Разбавляем водой. Насыпаем соль.

Шаг 8. Балансируем вкус сахарным песком.

Шаг 9. Для аромата приправляем горошинами перца.

Шаг 10. Забрасываем лаврушку.

Шаг 11. Выгружаем отварные грибы.

Шаг 12. Перемешиваем и тушим 45 минут при регулярном помешивании. В завершении готовки вводим уксус.

Шаг 13. Наполняем простерилизованные банки грибами.

Шаг 14. Сверху накрываем прокипяченными крышками.

Шаг 15. В широкую посуду с теплой водой укладываем ветошь. Размещаем заготовки. Кипятим 45 минут.

Шаг 16. Закатываем грибы машинкой. Перевернув, остужаем под одеялами.

Шаг 17. Остудив закуску, размещаем закрутки в кладовой. Приятного аппетита!

Жареные маслята в банках

Жареные маслята в банках – безумно вкусный полуфабрикат, который поможет в приготовлении обеда на скорую руку. Жареные маслята замечательно дополняют любые гарниры, а также подходят для начинки домашней выпечки – блинов, пирогов или пиццы. Обязательно запаситесь волшебной заготовкой. Это очень вкусно!

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

На пол-литровую банку:

Маслята – 1 кг.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Уксус 6% – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 40 мл.

Перец черный молотый – 3 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Сортируем от мусора и непригодных к использованию экземпляров, по желанию очищаем от кожицы и промываем маслята. Перекладываем в посуду для варки, наливаем воду и провариваем минут 20.

Шаг 3. Выливаем грибной отвар и ополаскиваем, чтобы смыть характерную слизь.

Шаг 4. Промытые грибочки выгружаем в чистую кастрюлю. Солим и перчим. Кладем лаврушку. Пряности кладем по усмотрению. Наливаем воду. Закипятив, готовим еще 20 минут.

Шаг 5. Выливаем маслята через сито, оставляем, чтобы излишки стекли. Раскалив сковородку с растительным маслом, выкладываем на него маслята.

Шаг 6. Солим и перчим. Обжариваем, периодически помешивая для равномерной готовки. В завершении процесса сдабриваем уксусом. Перемешав, выключаем конфорку.

Шаг 7. Простерилизовав баночку и крышку, плотно наполняем ее маслятами. Чтобы увеличить время хранения, сверху заливаем раскаленным растительным маслом.

Шаг 8. Закупориваем заготовку и остужаем естественным образом, не закутывая и не переворачивая.

Шаг 9. Убираем в холод до востребования. Советую готовить маслята в больших количествах, это незаменимая заготовка. Используем в горячем или холодном состоянии, для приготовления основных блюд или закусок. Приятного аппетита!