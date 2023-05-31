Маслята на зиму

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Маслята на зиму — это восхитительные грибы, из которых можно приготовить массу зимних заготовок. Маслята солят, маринуют, жарят и замораживают. Но первоначально грибы требуют тщательной обработки, для которой обязательно нужно использовать перчатки. Маслянистое покрытие глубоко впитывается в кожу, и отмыть руки очень сложно. Маслята после сбора сразу требуют переработки, так как быстро портятся. Собрать грибы — полдела. Главное — основательно очистить от налета и кожицы. Для заготовок маслята необходимо отварить, как и другие виды грибов.

Маринованные маслята на зиму в банках

Маринованные маслята на зиму в банках — изумительная заготовка, которая обязательно найдет применение на вашей кухне. Грибную консервацию используют для приготовления различных закусок или используют, как самостоятельное угощение. Для реализации рецепта необходимы обычные ингредиенты и непосредственно маслята.

Маслята на зиму

Ингредиенты –+4 порц.

  • Маслята свежие 3 кг
  • Лавровый лист 4 шт.
  • Соль 3 ст.л.
  • Уксусная эссенция 2 ст.л.
  • Вода 2 л.
  • Сахар-песок 4 ст.л.
  • Перец душистый горошком 5 шт.
  • Перец чёрный горошек 15 шт.

Шаги 60 мин.

  1. Маслята на зиму

    Чтобы приготовить маслята на зиму, необходимо их собрать.

  2. Маслята на зиму

    Перебираем грибы, удаляя непригодные экземпляры. С маслят снимаем кожицу, срезаем подпорченные места.

  3. Маслята на зиму

    Почистив грибы, детально промываем их.

  4. Маслята на зиму

    Выгрузив маслята во вместительную емкость, замачиваем на полчаса и пару раз промываем их в подсоленной воде. Пока замачиваются грибы, вымываем банки и стерилизуем их. Крышки кипятим.

  5. Маслята на зиму

    Доведя до кипения воду, подсаливаем ее и варим маслята в течение 10 минут. Чтобы во время варки грибы не потемнели, в отвар наливаем пару капель уксуса или сок лимона. Можно добавить щепотку лимонки.

  6. Маслята на зиму

    Процеживаем грибы через сито.

  7. Маслята на зиму

    Варим маринад, соединив воду с солью, сахаром и добавив перец и лаврушку. Доводим маринад до кипения и варим 5 минут, а затем опускаем отварные маслята. Закипятив, провариваем маслята 5 минут. Добавляем уксусную эссенцию и отключаем нагрев. Наполняем простерилизованные баночки грибочками.

  8. Маслята на зиму

    Дно большой кастрюли застилаем полотенцем. Устанавливаем банки, прикрытые прокипяченными крышками. Вливаем теплую воду по плечики банок. Поместив кастрюлю на огонь, кипятим полчаса. Осторожно достаем горячие заготовки специальными щипцами и закатываем ключом.

  9. Маслята на зиму

    Закутываем перевернутые закрутки. После остывания убираем в кладовку и храним до зимы. Откупорив баночку, наслаждаемся грибным деликатесом. Приятного аппетита!

Соленые маслята на зиму

Соленые маслята на зиму — шикарная закуска, которая разбавит меню в зимнее время, придав рациону разнообразие. Соленые грибы применяют для приготовления салатов или начинок для домашних пирогов. Процесс заготовки маслят несложный, но требует внимательного подхода к предварительной обработке самих грибов.

Время готовки – 15 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 800 мл.

Ингредиенты:

  • Маслята – 3 кг.
  • Листья смородины – 8 шт.
  • Листья вишни – 6 шт.
  • Соль – 3 ст.л. без горки
  • Чеснок – 8 зубчиков.
  • Укроп – 6-8 веточек.
  • Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для засолки маслят. Перебираем грибы и чистим их. Промываем в подсоленной воде.

Маслята на зиму

Шаг 2. В кипящую подсоленную воду выгружаем почищенные и промытые грибы. Доведя до кипения, минимизируем нагрев и варим маслята 10 минут. Спустя время сливаем и промываем грибы. В чистой кастрюле кипятим подсоленную воду и повторяем процедуру, которая избавит грибы от слизи.

Маслята на зиму

Шаг 3. Дважды проварив маслята, откидываем их на дуршлаг.

Маслята на зиму

Шаг 4. По вместительной посуде раскладываем промытые листья, нарезанный чеснок и посыпаем солью.

Маслята на зиму

Шаг 5. На ароматную “подушку” кладем часть маслят.

Маслята на зиму

Шаг 6. Посыпаем солью и приправляем чесноком.

Маслята на зиму

Шаг 7. Повторяем действия, пока не закончатся маслята.

Маслята на зиму

Шаг 8. Закрываем веточками укропа. Прикрываем тарелкой меньшего диаметра. Размещаем гнет. Оставляем при комнатной температуре на 12-14 часов.

Маслята на зиму

Шаг 9. На второй день снимаем пробу и регулируем по вкусу, также снимаем гнет.

Маслята на зиму

Шаг 10. Наполняем простерилизованные банки соленой закуской, хорошо прижимая, чтобы не было пустот. Прикрываем крышками и переносим в прохладу до окончания ферментации. Спустя неделю можно наслаждаться солеными маслятами.

Маслята на зиму

Шаг 11. Для лучшего хранения сверху доливаем растительное масло и плотно закрываем. Храним в прохладном помещении. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

Маринованные маслята без уксуса на зиму

Маринованные маслята без уксуса на зиму готовятся просто. Не все любят резкий запах уксуса, поэтому хочу представить рецепт, в котором в качестве консерванта используют лимонную кислоту. Грибы выходят нежными и максимально аппетитными. Заготовка маслят не обременит вас, уверяю, а вкусовые качества покорят раз и навсегда!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Маслята – 2 кг
  • Лимонная кислота – 20 гр. + 1 щепотка
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Соль – 80 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Перец черный горошком – 8-10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сортируем грибы от помятых, непригодных экземпляров и очищаем маслята в сухом состоянии. Намочив грибы, это будет сделать значительно сложнее.

Маслята на зиму

Шаг 2. Обновляем срез на ножках и детально промываем маслята. Выгружаем во вместительный таз. Заливаем водой и кладем щепотку лимонки. Кислота не даст потемнеть грибам. После закипания, варим 20 минут, удаляя пену.

Маслята на зиму

Шаг 3. Процеживаем маслята и промываем под краном. Выдерживаем некоторое время, чтобы избавиться от влаги. Кипятим воду с солью, сахаром, лимонкой, лаврушкой и перцем. Опускаем маслята и кипятим 40 минут, не забываем удалять пенку.

Маслята на зиму

Шаг 4. Не теряя времени, размещаем промытые банки в духовке. Прогреваем 20 минут при 150°. Выключив духовку, остужаем. Крышки кипятим.

Маслята на зиму

Шаг 5. Прокаленные емкости заполняем кипящей закуской. Завинчиваем баночки и остужаем под шубой из одеял. Перемещаем к зимней консервации до востребования. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

Грибная икра из маслят на зиму

Грибная икра из маслят на зиму – закрутка, которая выручит как в обычные, так и праздничные дни. Бутерброды с грибным деликатесом всегда расходятся на “ура”. Кроме того, что икра очень вкусная, она еще и сытная. Икру из маслят я консервирую в емкостях небольшого объема, чтобы удобно было угостить друзей. Никто из родных и близких не откажется от милого презента.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Маслята – 1 кг.
  • Лук репчатый – 230 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Морковь – 150 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Маслята на зиму

Шаг 2. Осматриваем грибы на изъяны, счищаем кожицу и скоблим ножки. Вымачиваем 3 часа, подсолив воду, чтобы избавиться от слизи.

Маслята на зиму

Шаг 3. Вымоченные грибочки провариваем полчаса, добавив соль.

Маслята на зиму

Шаг 4. Проваренные грибочки сливаем через сито и остужаем.

Маслята на зиму

Шаг 5. Слегка охладив, маслята прокручиваем через мясорубку.

Маслята на зиму

Шаг 6. Очищенные луковицы разрезаем на сегменты, чтобы они свободно проходили в отверстие мясорубки.

Маслята на зиму

Шаг 7. Очистив морковку, разрезаем ее на части.

Маслята на зиму

Шаг 8. Овощи измельчаем тем же способом, что и грибы.

Маслята на зиму

Шаг 9. В прогретое растительное масло выгружаем овощную массу.

Маслята на зиму

Шаг 10. Готовим овощную массу до сухого состояния.

Маслята на зиму

Шаг 11. К обжарке выгружаем грибную массу.

Маслята на зиму

Шаг 12. Жарим до испарения влаги.

Маслята на зиму

Шаг 13. Солим и перчим, тушим, прикрыв крышкой, 20 минут при минимальной температуре, регулярно помешивая.

Маслята на зиму

Шаг 14. В конце готовки добавляем давленый через чесночницу чеснок. Перемешав, отключаем нагрев.

Маслята на зиму

Шаг 15. Икру подаем с пылу с жару или стерилизуем баночки, расфасовываем по зип-пакетам и замораживаем. Душистую заготовку распределяем по простерилизованным баночкам и размещаем в холодильнике. Для лучшего хранения в баночку вливаем прокаленное масло. Закупориваем прокипяченными закрутками.

Маслята на зиму

Шаг 16. Пробуем угощение.

Маслята на зиму

Шаг 17. Закуска получается очень аппетитной. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

Маслята на зиму с луком

Маслята на зиму с луком представляют собой изумительное угощение на каждый день и для более значимых событий. С готовкой закуски справятся как опытные, так и начинающие кулинары, но нужно набраться терпения. Для очистки грибочков оно пригодится.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 750 мл.

Ингредиенты:

  • Маслята – 500 гр.
  • Лук красный – 100 гр.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.
  • Вода – 1,2 л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Перец черный горошком – 8 шт.
  • Семена кориандра – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты по списку.

Маслята на зиму

Шаг 2. Перебираем грибочки, осматривая и убирая червивые маслята. Кожицу снимаем по усмотрению и обязательно обновляем на ножке срез. Выкладываем маслята в воду (можно немного подсолить) и оставляем на 3 часа. Затем прополаскиваем, чтобы удалить липкую слизь.

Маслята на зиму

Шаг 3. Провариваем маслята в течение получаса, после чего процеживаем через сито и ополаскиваем.

Маслята на зиму

Шаг 4. Очищенный лук нарезаем потоньше. Подойдет и обычный репчатый, и красный. На вкус сорт овощей не повлияет.

Маслята на зиму

Шаг 5. В сотейник засыпаем сахар.

Маслята на зиму

Шаг 6. Сыплем соль.

Шаг 7. Забрасываем перец.

Маслята на зиму

Шаг 8. Следом высыпаем кориандр. Для вкуса и аромата можно использовать и другие пряности.

Шаг 9. Заливаем кипящей водой и перемешиваем. Размещаем на огне.

Маслята на зиму

Шаг 10. Проварив до растворения крупинок, в кипящий раствор вливаем уксусную кислоту.

Шаг 11. Вводим рафинированное дезодорированное масло. Размешав, кипятим и убираем с плиты.

Маслята на зиму

Шаг 12. Выгружаем в маринад, тонко нарезанный лук.

Шаг 13. Отварные грибочки поливаем горячим ароматным маринадом или опускаем маслята в заливку. От перемены действий, результат не поменяется. Размешиваем.

Маслята на зиму

Шаг 14. Банки промываем и прокаливаем. Простерилизованные баночки наполняем закуской. Укупориваем прокипяченными закрутками. Перевернув дном вверх, закутываем в плед для медленного остывания. Остудив, переносим в шкафчик с зимними заготовками.

Шаг 15. Дополняем домашнюю еду душистой консервацией. Особенно, маринованные грибы пользуются повышенным спросом в праздники и во время поста. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

Маслята с лимонной кислотой в банках на зиму

Маслята с лимонной кислотой в банках на зиму обладают изысканными вкусовыми качествами. Нежнейшая закуска поднимает настроение и напоминает о лете. Лимонка не дает закуске резкого аромата в отличие от уксусной кислоты и прекрасно сохраняет консервацию. Многие зимние закатки я готовлю с лимонкой, по-моему, так вкус получается мягче.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

  • Маслята – 700 гр.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Соль – 2 ч.л. + 1 ч.л.
  • Лимонная кислота – 1 ч.л.
  • Черный перец горошком – 3 шт.
  • Вода – 500 мл. + 1 л.
  • Душистый перец горошком – 3 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Маслята на зиму

Шаг 2. Отсортировав и убрав непригодные, поврежденные или червивые экземпляры, полощем грибочки в тазике с водой. Затем загружаем их в сотейник. Кладем чайную ложку соли и заливаем литром очищенной воды. Варим 10 минут и сливаем жидкость. Детально ополаскиваем.

Маслята на зиму

Шаг 3. Варим, таким образом, еще 3 раза, но, уже не добавляя соли, каждый раз, хорошо промывая, чтобы избавиться от характерной слизи.

Маслята на зиму

Шаг 4. Сливаем грибы и оставляем в дуршлаге, чтобы жидкость стекла.

Маслята на зиму

Шаг 5. Размешиваем в воде соль и сахар. Добавляем пряности, указанные в рецептуре. По усмотрению дополнительно кладем свои любимые специи. Можно сдобрить чесноком для аромата. Установив на плите, кипятим. Всыпаем лимонку.

Маслята на зиму

Шаг 6. В закипевший рассол опускаем маслята и провариваем 10 минут при мелком бурлении.

Маслята на зиму

Шаг 7. Прокаливаем предварительно вымытые стеклянные емкости (берем баночки небольшого объема), наполняем их кипящей заготовкой.

Маслята на зиму

Шаг 8. Закатываем стерилизованными крышками и остужаем под одеялом, уложив на бочок.

Маслята на зиму

Шаг 9. После полного остывания осматриваем, не пропускают ли закрутки воздух, и перемещаем в погреб или шкаф, предназначенный для хранения консервации.

Маслята на зиму

Шаг 10. Дополняем основные блюда грибным шедевром на праздниках, семейных застольях или дружеских посиделках. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

Маслята на зиму с чесноком

Маслята на зиму с чесноком – восхитительная заготовка, которая порадуют тех, кто не ест мясо или постится. Количество чеснока определяем по усмотрению. Он придает не только особенный аромат, но и неповторимый вкус. Такие грибы съедаются в первую очередь. От души рекомендую воспользоваться восхитительным рецептом!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 2 пол-литровые банки:

  • Маслята – 1,5 кг.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Соль – 25 гр.
  • Уксус 9% – 40 мл.
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Вода – 1 л.
  • Душистый перец горошком – 10 шт.
  • Сахар-песок – 15 гр.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде чем приступить к консервации, проверяем наличие продуктов.

Маслята на зиму

Шаг 2. Только что собранные грибочки выгружаем в таз и заливаем очищенной водой. Отмачиваем минут 20. Снимаем кожицу, скоблим ножки, обновляем срез.

Маслята на зиму

Шаг 3. С мелких экземпляров снимать кожицу необязательно. Ополаскиваем грибочки.

Маслята на зиму

Шаг 4. Вымытые маслята выгружаем в посуду с толстым дном (подойдет казанок). Заливаем водой. Поместив на конфорку, дожидаемся закипания и засекаем 10 минут.

Маслята на зиму

Шаг 5. Сливаем грибы и основательно ополаскиваем, чтобы удалить загрязнения. Промываем посуду для варки.

Маслята на зиму

Шаг 6. Грибы возвращаем в посуду для варки. Сдабриваем солью, сахаром и перцем горошком, кладем лаврушку и лепестки очищенного чеснока. Наливаем горячую воду. После закипания кипятим 10 минут.

Маслята на зиму

Шаг 7. Проварив, минимизируем пламя, сдабриваем маслом и уксусом. Прокипятив, снимаем с конфорки.

Маслята на зиму

Шаг 8. Кипящую закуску разливаем по простерилизованным емкостям, извлекая листы лавра. Стараемся распределить грибы по баночкам поровну, а затем заполняем маринадом.

Маслята на зиму

Шаг 9. Закатываем прокипяченными крышками, придерживая прихватками, чтобы не обжечь руки. Остудив под одеялом, размещаем в прохладном помещении.

Маслята на зиму

Шаг 10. Угощаем закруткой друзей, подавая с основными горячими угощениями. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

Заготовка маслят горячим способом

Заготовка маслят горячим способом требует минимум ингредиентов и усилий. Консервацию таким способом освоит даже неопытный кулинар. Придется немного постараться, но зимой вы будете рады, что не поленились воспользоваться аппетитным рецептом.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

  • Маслята очищенные – 1 кг.
  • Лимонная кислота – 0,3 гр.
  • Соль – 40 гр.
  • Уксусная эссенция – 6 мл.
  • Вода – 200 мл.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем маслята, отделяя от испорченных экземпляров. Снимаем кожицу.

Маслята на зиму

Шаг 2. Оставляем в тазу с водой на полчаса.

Маслята на зиму

Шаг 3. Перекидываем на дуршлаг и детально промываем.

Маслята на зиму

Шаг 4. В кастрюлю наливаем воду, насыпаем лимонку и опускаем грибы. Разместив на плите, варим 15 минут, снимая пену шумовкой. Процеживаем отвар, откинув маслята на сито или дуршлаг.

Маслята на зиму

Шаг 5. В кастрюлю наливаем воду. Кладем соль и лимонку. Вскипятив маринад, погружаем отваренные грибочки. Накрыв крышкой, варим 40 минут. В качестве ароматизаторов используем любимые пряности (лаврушку, соцветия укропа, горошки перца, гвоздику). Провариваем 10 минут.

Маслята на зиму

Шаг 6. В конце варки вливаем уксусную эссенцию. Размешав, убираем грибы с конфорки. В простерилизованную баночку закладываем грибы и доливаем маринад, удалив травы и листья.

Маслята на зиму

Шаг 7. С помощью ключа закрываем прокипяченными крышками. Перевернув вверх дном и закутав, остужаем заготовку. После чего перемещаем в погреб или подвал. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

Маслята в томатном соусе на зиму

Маслята в томатном соусе на зиму – прекрасный вариант дополнить картофельный гарнир или макароны. Изысканное блюдо полюбится всем. Томат придает приятную изюминку и прекрасно сочетается с маслятами. Процедура довольно трудоемкая, но блюдо того стоит!

Время готовки – 2 ч. 30 мин

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

  • Маслята отварные – 3 кг.
  • Лук репчатый – 1 кг.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 6 ст.л.
  • Томатная паста – 400 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Масло растительное – 1-2 ст.
  • Сахар-песок – 5 ст.л.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенные и вымытые маслята варим по 20 минут 2 раза, снимая пену. Сливаем и ополаскиваем. Даем лишней влаге стечь.

Маслята на зиму

Шаг 2. Очищаем килограмм лука. Нарезаем овощи полукольцами.

Шаг 3. Размещаем металлическую миску на огне. Наливаем растительное масло. Закладываем луковую нарезку.

Маслята на зиму

Шаг 4. Пассеруем лук.

Шаг 5. Когда лук станет прозрачным, выкладываем томатную пасту.

Маслята на зиму

Шаг 6. Жарим все вместе, помешивая.

Шаг 7. Разбавляем водой. Насыпаем соль.

Маслята на зиму

Шаг 8. Балансируем вкус сахарным песком.

Шаг 9. Для аромата приправляем горошинами перца.

Маслята на зиму

Шаг 10. Забрасываем лаврушку.

Шаг 11. Выгружаем отварные грибы.

Маслята на зиму

Шаг 12. Перемешиваем и тушим 45 минут при регулярном помешивании. В завершении готовки вводим уксус.

Шаг 13. Наполняем простерилизованные банки грибами.

Маслята на зиму

Шаг 14. Сверху накрываем прокипяченными крышками.

Шаг 15. В широкую посуду с теплой водой укладываем ветошь. Размещаем заготовки. Кипятим 45 минут.

Маслята на зиму

Шаг 16. Закатываем грибы машинкой. Перевернув, остужаем под одеялами.

Шаг 17. Остудив закуску, размещаем закрутки в кладовой. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

Жареные маслята в банках

Жареные маслята в банках – безумно вкусный полуфабрикат, который поможет в приготовлении обеда на скорую руку. Жареные маслята замечательно дополняют  любые гарниры, а также подходят для начинки домашней выпечки – блинов, пирогов или пиццы. Обязательно запаситесь волшебной заготовкой. Это очень вкусно!

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

На пол-литровую банку:

  • Маслята – 1 кг.
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Уксус 6% – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Перец черный молотый – 3 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Маслята на зиму

Шаг 2. Сортируем от мусора и непригодных к использованию экземпляров, по желанию очищаем от кожицы и промываем маслята. Перекладываем в посуду для варки, наливаем воду и провариваем минут 20.

Маслята на зиму

Шаг 3. Выливаем грибной отвар и ополаскиваем, чтобы смыть характерную слизь.

Маслята на зиму

Шаг 4. Промытые грибочки выгружаем в чистую кастрюлю. Солим и перчим. Кладем лаврушку. Пряности кладем по усмотрению. Наливаем воду. Закипятив, готовим еще 20 минут.

Маслята на зиму

Шаг 5. Выливаем маслята через сито, оставляем, чтобы излишки стекли. Раскалив сковородку с растительным маслом, выкладываем на него маслята.

Маслята на зиму

Шаг 6. Солим и перчим. Обжариваем, периодически помешивая для равномерной готовки. В завершении процесса сдабриваем уксусом. Перемешав, выключаем конфорку.

Маслята на зиму

Шаг 7. Простерилизовав баночку и крышку, плотно наполняем ее маслятами. Чтобы увеличить время хранения, сверху заливаем раскаленным растительным маслом.

Маслята на зиму

Шаг 8. Закупориваем заготовку и остужаем естественным образом, не закутывая и не переворачивая.

Маслята на зиму

Шаг 9. Убираем в холод до востребования. Советую готовить маслята в больших количествах, это незаменимая заготовка. Используем в горячем или холодном состоянии, для приготовления основных блюд или закусок. Приятного аппетита!

Маслята на зиму

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