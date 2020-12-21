Масштабное отключение районов Севастополя от газоснабжения запланировано на 22 декабря

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Рано утром, 22 декабря от газоснабжения будут отключены от газоснабжения части четырёх районов Севастополя. Это связано с необходимостью ликвидации аварийной ситуации на газопроводе высокого давления на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.Ограничение подачи газа будет произведено с 6:00 утра вторника, 22 декабря, в Нахимовском, Балаклавском, Гагаринском и Ленинском районах города. Также будет ограничение подачи газа на котельные с 4:00 22.12.2020, сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.К поэтапному восстановлению газоснобжения на объекты ГУПС «Севтеплоэнерго» сотрудники ПАО «Севастопольгаз» приступят после 18:00 22.12.2020. Просьба к жителям города в это время находиться дома и обеспечить доступ в жилые помещения.С 8:00 утра 23 декабря будет продолжено поэтапное восстановление газоснабжения объектов в Нахимовском и Балаклавском районах города.В соответствии с протокольными поручениями Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя на время проведения работ будут приниматься меры для обеспечения временным теплоснабжением объектов соцкультбыта, попадающих в район отключения (по необходимости).ПАО » Севастопольгаз» принимает все необходимые меры для скорейшего восстановления газоснабжения объектов, в связи с этим для выполнения ремонтно-восстановительного мероприятия задействовано 350 штатных сотрудников, из них 42 инженерно-технических сотрудника и 20 единиц собственного транспорта и специальной техники.Власти города приносят свои извинения жителям и просят их отнестись к ситуации с пониманием. Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам:104, +7(8692) 41-77-11; +7(8692) 41-77-10