Массивная доска по низким ценам в интернет-магазине Евро-Паркет

Если вы не знали, то массивная доска для пола в Москве – вид покрытия пола из натурального дерева, собой представляет конструкцию из 3-х слоев, любой из них исполняет определенную функцию. Это также один из разных видов паркета. Не считая доски паркетной паркет может быть штучным, наборным и щитовым. Любой из видов выделяется составом и производственной технологией. Заказать качественную массивную доску вы можете по низким ценам в интернет-магазине Евро-Паркет на сайте https://www.evro-parket.ru/massivnaja-doska/15-dub.

Появление доски паркетной существенно удешевило производство покрытия из паркета. К примеру, планочным паркетом называют отдельную целиковую рейку из дерева хорошего качества. Но этот материал стал применяться в строительстве очень редко, потому как он выделяется большой ценой, чрезмерным расходом ценного очень дорогого дерева, и также сложной и трудоемкой укладкой.

Массивная доска, напротив, становится все актуальнее. Нижняя и средняя часть ее конструкции из нескольких слоев делается из недорогих материалов, исключительно для лицевого слоя применяется очень качественная древесина.

Любые массивные доски имеют 4-ре стороны, любая из них в процессе напольной настилки фиксируется к соседним доскам. Способов крепления данного покрытия для пола есть два: замковый и клеевой. Достаточно популярным считается первый способ, потому как пол в этом случае становится более ремонтнопригодным, чем, когда «посажен» на клеевую смесь. Замковое крепление позволяет при поломке всего одной доски быстро сделать замену на новую. Пол с подобным креплением легко убирается и может быть переустановлен на другом месте. При покупке паркетной доски из нескольких слоев с последующей перспективой переустановки покрытия пола необходимо приобретать материал с запасом. Заказать качественную массивную доску вы можете по низким ценам в интернет-магазине Евро-Паркет на сайте https://www.evro-parket.ru/massivnaja-doska/18-dub.

Монтаж доски паркетной

Если исходить из интерьера помещения и его назначения, монтаж доски паркетной может быть выполнен несколькими вариантами: квадратом, елкой, палубным или диагональным способом. Радует, что данное покрытие пола дает возможность избежать шлифовки полов и нанесения на них лака. При поступлении в продажу массивные доски абсолютно готовы к применению. Их слой находящийся сверху смотрится идеальным и лакируется еще в производственном процессе. Залакированная на производстве поверхность доски паркетной выходит прекрасной и прочной.