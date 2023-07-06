Мастава

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Мастава – это сытное и наваристое первое блюдо, которое поможет вам привнести в ваш привычный рацион нечто оригинальное и восточное. Для готовки вы можете использовать различное мясо, птицу и даже фрикадельки. Для того, чтобы после тарелочки супа вы еще долго не испытывали чувство голода, в состав входит белый рис и овощи. Блюдо получается очень гармоничным, с прозрачным бульоном и крупными кусочками компонентов, которые в буквальном смысле тают во рту!

Мастава по-узбекски

Мастава по-узбекски – это густой и сытный суп, готовка которого начинается так же, как и плов: нам потребуется приготовить зирвак и только после переходить ко всем остальным процессам. Традиционно используется рис сорта «девзира», но подойдет и обычный длиннозерный.

Мастава

Ингредиенты –+8 порц.

  • Баранина 1.3 кг
  • Жир курдючный 70 гр.
  • Рис белый 180 гр.
  • Лук репчатый 3 шт.
  • Помидоры 3 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Картофель 1 шт.
  • Баклажан ½ шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Томатная паста 3 ч.л.
  • Масло подсолнечное 5 ст.л.
  • Кориандр 1 ч.л.
  • Зира ½ ч.л.
  • Перец красный молотый 1 щепотка
  • Перец чёрный молотый 2 щепотка
  • Соль 1 ч.л.
  • Петрушка 4 ветки
  • Кинза 4 ветки
  • Вода 1.5 л.

Шаги 120 мин.

  1. Мастава

    Мастава по-узбекски очень просто готовится в домашних условиях. Срезаем мясо с костей, оставляя немного мякоти на косточках, нарезаем курдючный жир.

  2. Мастава

    В казане разогреваем подсолнечное масло и жарим курдючный жир до золотистости, затем шкварки вынимаем и подрумяниваем косточки.

  3. Мастава

    Тем временем, через решетку мясорубки пропускаем одну луковицу и мясную мякоть.

  4. Мастава

    Полученный фарш посыпаем солью и половиной приправ, хорошенько вымешиваем и, затянув пленкой, ставим в холодильную камеру.

  5. Мастава

    Оставшиеся луковицы нарезаем полукольцами, а морковь и баклажан кубиками среднего размера.

  6. Мастава

    Томаты ошпариваем и очищаем от кожицы, режем мякоть.

  7. Мастава

    Баклажан складываем в тарелку и присаливаем, через 15 минут промываем и отжимаем от излишков воды.

  8. Мастава

    К костям забрасываем лук и жарим до светло-коричневого оттенка.

  9. Мастава

    Теперь в огнеупорную посуду отправляем томаты и морковку, перемешиваем и тушим около 10-15 минут.

  10. Мастава

    По истечении времени, добавляем кубики очищенной картошки и баклажана.

  11. Мастава

    Сдабриваем компоненты специями, рубленым чесноком и перцем, заливаем водой (примерно полтора литра), кипятим и провариваем 15 минут.

  12. Мастава

    Далее дополняем состав промытой крупой и томим суп еще 15 минут.

  13. Мастава

    Затем в суп забрасываем маленькие фрикадельки из ранее приготовленного фарша, варим еще 8-10 минут и выключаем нагрев.

  14. Мастава

    Ароматный суп разливаем по порционным пиалам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Мастава с рисом

Мастава с рисом – это классика узбекской кухни, которая сочетает в себе, как суп, так и второе блюдо, все это благодаря густоте и наваристости. Бульон готовится на основе баранины либо говядины, а также добавляется целое ассорти из свежих и ароматных овощей.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Говядина/баранина – 500 гр.
  • Рис – 100 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Картошка – 4 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Помидоры – 200 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Приправы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем мясо, очищаем и ополаскиваем овощи.

Мастава

Шаг 2. Говядину либо баранину режем на небольшие сегменты и помещаем в казан, либо кастрюлю с толстым дном.

Мастава

Шаг 3. Мясные кусочки солим и приправляем, обжариваем на умеренном пламени до готовности.

Мастава

Шаг 4. Засыпаем нарезку из лука и морковки.

Мастава

Шаг 5. Спустя 10 минут добавляем дольки помидоров и перемешиваем.

Мастава

Шаг 6. Тушим состав 3-5 минут и дополняем промытым рисом и кубиками картофеля.

Мастава

Шаг 7. Заливаем ингредиенты водой и провариваем до мягкости овощей и готовности крупы, солим.

Мастава

Шаг 8. Готовый суп незамедлительно сервируем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Мастава

Мастава в казане на костре

Мастава в казане на костре – это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое скрасит ваш пикник либо воскресные посиделки на даче. Такой суп готовится на основе аппетитных бараньих ребрышек, овощей и риса. Также для пикантности потребуются некоторые специи.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

  • Ребрышки бараньи – 1,5 кг.
  • Мякоть баранья – 300 гр.
  • Рис – ½ ст.
  • Картошка – 3 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковка – 3 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Чеснок – 7 зуб.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Зира – по вкусу.
  • Кунжут – по вкусу.
  • Кориандр – по вкусу.
  • Перец черный горошком – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 3 л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ребра разрезаем на небольшие куски и отправляем в огнеупорную посуду вместе с очищенными цельными морковью и луком, подсаливаем и заливаем тремя литрами воды.

Мастава

Шаг 2. Провариваем бульон около часа, обязательно снимая шумовкой пену. Параллельно на растительном масле подрумяниваем нарезанную мякоть.

Мастава

Шаг 3. Баранину перекладываем в тарелку, а на том же масле пассеруем луковые полукольца.

Мастава

Шаг 4. Когда лук стал золотистым, возвращаем мясные кусочки в посуду.

Мастава

Шаг 5. Посыпаем ароматными специями.

Мастава

Шаг 6. Не теряя времени, вторую морковку режем на небольшие кубики.

Мастава

Шаг 7. Аналогичным способом измельчаем сладкий перец.

Мастава

Шаг 8. Оранжевые кубики высыпаем к мясу, обжариваем.

Мастава

Шаг 9. Спустя несколько минут добавляем болгарский перец и хорошенько перемешиваем.

Мастава

Шаг 10. Еще через пару минут вводим пасту из перетертых томатов.

Мастава

Шаг 11. И пока зажарка готовится, из бульона вынимаем овощи и всыпаем рис, через 7 минут добавляем нарезанную картошку.

Мастава

Шаг 12. Овощное ассорти с бараниной посыпаем рубленым чесноком.

Мастава

Шаг 13. Содержимое огнеупорной посуды выкладываем в бульон, перемешиваем.

Мастава

Шаг 14. Посыпаем свежей зеленью, и настаиваем под крышкой около получаса.

Мастава

Шаг 15. Приятного аппетита!

Мастава

Мастава с фрикадельками

Мастава с фрикадельками – это традиционный узбекский суп, который вы можете приготовить, как в казане под открытым небом, так и в объемной кастрюле. Особенностью приготовления является тот факт, что в начале, все нарезанные компоненты обжариваются и только после заливаются водой.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий – 300 гр.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Картошка – 2 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Рис – 100 гр.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Зира – ½ ч.л.
  • Кориандр – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Лист лавра – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для фрикаделек к фаршу добавляем одну натертую на терке луковицу, соль и немного приправ – перемешиваем и отбиваем прямо в тарелке.

Мастава

Шаг 2. Смачиваем ладони в воде и лепим шарики небольшого размера.

Мастава

Шаг 3. В кастрюле раскаляем подсолнечное масло и подрумяниваем мелко нарезанную луковицу, всыпаем измельченный чеснок и жарим еще одну минуту.

Мастава

Шаг 4. Затем в посуду отправляем нарезку из болгарского перца и моркови, при постоянном помешивании, готовим около двух минут.

Мастава

Шаг 5. Далее, дополняем компоненты нарезанными помидорами и томатной пастой, тщательно перемешиваем и тушим 2-3 минуты.

Мастава

Шаг 6. Всыпаем кубики картофеля, приправы и соль.

Мастава

Шаг 7. Заливаем овощи водой и доводим до кипения, по желанию забрасываем листик лавра.

Мастава

Шаг 8. В кипящий суп аккуратно погружаем фрикадельки и засекаем 15 минут.

Мастава

Шаг 9. По истечении времени, всыпаем промытый рис и томим кушанье до готовности крупы.

Мастава

Шаг 10. Подавать маставу рекомендуется со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Мастава

Мастава с курицей

Мастава с курицей готовится в несколько раз быстрее, нежели подобные супы, приготовленные на основе баранины или говядины, также первое блюдо получается гораздо менее калорийным и жирным. Поэтому этот рецепт понравится тем, кто любит традиционные и нетяжелые супчики!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Вода – 2,5 л.
  • Филе куриное – 400 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Картошка – 2 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Рис – 100 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, очищаем овощи и нарезаем их вместе с куриным филе небольшими кубиками. Параллельно кипятим воду.

Мастава

Шаг 2. В сковороду наливаем растительное масло и прогреваем, начинаем обжаривать курицу вместе с овощами.

Мастава

Шаг 3. Жарим ингредиенты на сильном пламени 2-3 минуты, приправляем зеленью и солью.

Мастава

Шаг 4. Спустя несколько минут, сдабриваем содержимое огнеупорной посуды пастой из перетертых томатов.

Мастава

Шаг 5. Выкладываем состав в кастрюльку, следом всыпаем рис.

Мастава

Шаг 6. Компоненты тщательно перемешиваем и через 3-4 минуты заливаем кипятком, варим на протяжении 20 минут.

Мастава

Шаг 7. Разливаем наваристый супчик по пиалам и дегустируем. Приятного аппетита!

Мастава

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