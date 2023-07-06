Мастава – это сытное и наваристое первое блюдо, которое поможет вам привнести в ваш привычный рацион нечто оригинальное и восточное. Для готовки вы можете использовать различное мясо, птицу и даже фрикадельки. Для того, чтобы после тарелочки супа вы еще долго не испытывали чувство голода, в состав входит белый рис и овощи. Блюдо получается очень гармоничным, с прозрачным бульоном и крупными кусочками компонентов, которые в буквальном смысле тают во рту!

Мастава по-узбекски

Мастава по-узбекски – это густой и сытный суп, готовка которого начинается так же, как и плов: нам потребуется приготовить зирвак и только после переходить ко всем остальным процессам. Традиционно используется рис сорта «девзира», но подойдет и обычный длиннозерный.

Ингредиенты –+8 порц.

Баранина 1.3 кг

Жир курдючный 70 гр.

Рис белый 180 гр.

Лук репчатый 3 шт.

Помидоры 3 шт.

Морковь 1 шт.

Картофель 1 шт.

Баклажан ½ шт.

Чеснок 2 зуб.

Томатная паста 3 ч.л.

Масло подсолнечное 5 ст.л.

Кориандр 1 ч.л.

Зира ½ ч.л.

Перец красный молотый 1 щепотка

Перец чёрный молотый 2 щепотка

Соль 1 ч.л.

Петрушка 4 ветки

Кинза 4 ветки

Вода 1.5 л.

Шаги 120 мин.

Мастава по-узбекски очень просто готовится в домашних условиях. Срезаем мясо с костей, оставляя немного мякоти на косточках, нарезаем курдючный жир. В казане разогреваем подсолнечное масло и жарим курдючный жир до золотистости, затем шкварки вынимаем и подрумяниваем косточки. Тем временем, через решетку мясорубки пропускаем одну луковицу и мясную мякоть. Полученный фарш посыпаем солью и половиной приправ, хорошенько вымешиваем и, затянув пленкой, ставим в холодильную камеру. Оставшиеся луковицы нарезаем полукольцами, а морковь и баклажан кубиками среднего размера. Томаты ошпариваем и очищаем от кожицы, режем мякоть. Баклажан складываем в тарелку и присаливаем, через 15 минут промываем и отжимаем от излишков воды. К костям забрасываем лук и жарим до светло-коричневого оттенка. Теперь в огнеупорную посуду отправляем томаты и морковку, перемешиваем и тушим около 10-15 минут. По истечении времени, добавляем кубики очищенной картошки и баклажана. Сдабриваем компоненты специями, рубленым чесноком и перцем, заливаем водой (примерно полтора литра), кипятим и провариваем 15 минут. Далее дополняем состав промытой крупой и томим суп еще 15 минут. Затем в суп забрасываем маленькие фрикадельки из ранее приготовленного фарша, варим еще 8-10 минут и выключаем нагрев. Ароматный суп разливаем по порционным пиалам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Мастава с рисом

Мастава с рисом – это классика узбекской кухни, которая сочетает в себе, как суп, так и второе блюдо, все это благодаря густоте и наваристости. Бульон готовится на основе баранины либо говядины, а также добавляется целое ассорти из свежих и ароматных овощей.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина/баранина – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Луковица – 1 шт.

Картошка – 4 шт.

Морковка – 1 шт.

Помидоры – 200 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем мясо, очищаем и ополаскиваем овощи.

Шаг 2. Говядину либо баранину режем на небольшие сегменты и помещаем в казан, либо кастрюлю с толстым дном.

Шаг 3. Мясные кусочки солим и приправляем, обжариваем на умеренном пламени до готовности.

Шаг 4. Засыпаем нарезку из лука и морковки.

Шаг 5. Спустя 10 минут добавляем дольки помидоров и перемешиваем.

Шаг 6. Тушим состав 3-5 минут и дополняем промытым рисом и кубиками картофеля.

Шаг 7. Заливаем ингредиенты водой и провариваем до мягкости овощей и готовности крупы, солим.

Шаг 8. Готовый суп незамедлительно сервируем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Мастава в казане на костре

Мастава в казане на костре – это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое скрасит ваш пикник либо воскресные посиделки на даче. Такой суп готовится на основе аппетитных бараньих ребрышек, овощей и риса. Также для пикантности потребуются некоторые специи.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

Ребрышки бараньи – 1,5 кг.

Мякоть баранья – 300 гр.

Рис – ½ ст.

Картошка – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Морковка – 3 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – 7 зуб.

Паста томатная – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зира – по вкусу.

Кунжут – по вкусу.

Кориандр – по вкусу.

Перец черный горошком – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 3 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ребра разрезаем на небольшие куски и отправляем в огнеупорную посуду вместе с очищенными цельными морковью и луком, подсаливаем и заливаем тремя литрами воды.

Шаг 2. Провариваем бульон около часа, обязательно снимая шумовкой пену. Параллельно на растительном масле подрумяниваем нарезанную мякоть.

Шаг 3. Баранину перекладываем в тарелку, а на том же масле пассеруем луковые полукольца.

Шаг 4. Когда лук стал золотистым, возвращаем мясные кусочки в посуду.

Шаг 5. Посыпаем ароматными специями.

Шаг 6. Не теряя времени, вторую морковку режем на небольшие кубики.

Шаг 7. Аналогичным способом измельчаем сладкий перец.

Шаг 8. Оранжевые кубики высыпаем к мясу, обжариваем.

Шаг 9. Спустя несколько минут добавляем болгарский перец и хорошенько перемешиваем.

Шаг 10. Еще через пару минут вводим пасту из перетертых томатов.

Шаг 11. И пока зажарка готовится, из бульона вынимаем овощи и всыпаем рис, через 7 минут добавляем нарезанную картошку.

Шаг 12. Овощное ассорти с бараниной посыпаем рубленым чесноком.

Шаг 13. Содержимое огнеупорной посуды выкладываем в бульон, перемешиваем.

Шаг 14. Посыпаем свежей зеленью, и настаиваем под крышкой около получаса.

Шаг 15. Приятного аппетита!

Мастава с фрикадельками

Мастава с фрикадельками – это традиционный узбекский суп, который вы можете приготовить, как в казане под открытым небом, так и в объемной кастрюле. Особенностью приготовления является тот факт, что в начале, все нарезанные компоненты обжариваются и только после заливаются водой.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 300 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Картошка – 2 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Рис – 100 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Помидоры – 2 шт.

Зира – ½ ч.л.

Кориандр – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Лист лавра – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для фрикаделек к фаршу добавляем одну натертую на терке луковицу, соль и немного приправ – перемешиваем и отбиваем прямо в тарелке.

Шаг 2. Смачиваем ладони в воде и лепим шарики небольшого размера.

Шаг 3. В кастрюле раскаляем подсолнечное масло и подрумяниваем мелко нарезанную луковицу, всыпаем измельченный чеснок и жарим еще одну минуту.

Шаг 4. Затем в посуду отправляем нарезку из болгарского перца и моркови, при постоянном помешивании, готовим около двух минут.

Шаг 5. Далее, дополняем компоненты нарезанными помидорами и томатной пастой, тщательно перемешиваем и тушим 2-3 минуты.

Шаг 6. Всыпаем кубики картофеля, приправы и соль.

Шаг 7. Заливаем овощи водой и доводим до кипения, по желанию забрасываем листик лавра.

Шаг 8. В кипящий суп аккуратно погружаем фрикадельки и засекаем 15 минут.

Шаг 9. По истечении времени, всыпаем промытый рис и томим кушанье до готовности крупы.

Шаг 10. Подавать маставу рекомендуется со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Мастава с курицей

Мастава с курицей готовится в несколько раз быстрее, нежели подобные супы, приготовленные на основе баранины или говядины, также первое блюдо получается гораздо менее калорийным и жирным. Поэтому этот рецепт понравится тем, кто любит традиционные и нетяжелые супчики!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Вода – 2,5 л.

Филе куриное – 400 гр.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Картошка – 2 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Рис – 100 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, очищаем овощи и нарезаем их вместе с куриным филе небольшими кубиками. Параллельно кипятим воду.

Шаг 2. В сковороду наливаем растительное масло и прогреваем, начинаем обжаривать курицу вместе с овощами.

Шаг 3. Жарим ингредиенты на сильном пламени 2-3 минуты, приправляем зеленью и солью.

Шаг 4. Спустя несколько минут, сдабриваем содержимое огнеупорной посуды пастой из перетертых томатов.

Шаг 5. Выкладываем состав в кастрюльку, следом всыпаем рис.

Шаг 6. Компоненты тщательно перемешиваем и через 3-4 минуты заливаем кипятком, варим на протяжении 20 минут.

Шаг 7. Разливаем наваристый супчик по пиалам и дегустируем. Приятного аппетита!