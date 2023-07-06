Мастава – это сытное и наваристое первое блюдо, которое поможет вам привнести в ваш привычный рацион нечто оригинальное и восточное. Для готовки вы можете использовать различное мясо, птицу и даже фрикадельки. Для того, чтобы после тарелочки супа вы еще долго не испытывали чувство голода, в состав входит белый рис и овощи. Блюдо получается очень гармоничным, с прозрачным бульоном и крупными кусочками компонентов, которые в буквальном смысле тают во рту!
Мастава по-узбекски
Мастава по-узбекски – это густой и сытный суп, готовка которого начинается так же, как и плов: нам потребуется приготовить зирвак и только после переходить ко всем остальным процессам. Традиционно используется рис сорта «девзира», но подойдет и обычный длиннозерный.
Ингредиенты –+8 порц.
- Баранина 1.3 кг
- Жир курдючный 70 гр.
- Рис белый 180 гр.
- Лук репчатый 3 шт.
- Помидоры 3 шт.
- Морковь 1 шт.
- Картофель 1 шт.
- Баклажан ½ шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Томатная паста 3 ч.л.
- Масло подсолнечное 5 ст.л.
- Кориандр 1 ч.л.
- Зира ½ ч.л.
- Перец красный молотый 1 щепотка
- Перец чёрный молотый 2 щепотка
- Соль 1 ч.л.
- Петрушка 4 ветки
- Кинза 4 ветки
- Вода 1.5 л.
Шаги 120 мин.
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Мастава по-узбекски очень просто готовится в домашних условиях. Срезаем мясо с костей, оставляя немного мякоти на косточках, нарезаем курдючный жир.
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В казане разогреваем подсолнечное масло и жарим курдючный жир до золотистости, затем шкварки вынимаем и подрумяниваем косточки.
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Тем временем, через решетку мясорубки пропускаем одну луковицу и мясную мякоть.
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Полученный фарш посыпаем солью и половиной приправ, хорошенько вымешиваем и, затянув пленкой, ставим в холодильную камеру.
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Оставшиеся луковицы нарезаем полукольцами, а морковь и баклажан кубиками среднего размера.
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Томаты ошпариваем и очищаем от кожицы, режем мякоть.
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Баклажан складываем в тарелку и присаливаем, через 15 минут промываем и отжимаем от излишков воды.
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К костям забрасываем лук и жарим до светло-коричневого оттенка.
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Теперь в огнеупорную посуду отправляем томаты и морковку, перемешиваем и тушим около 10-15 минут.
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По истечении времени, добавляем кубики очищенной картошки и баклажана.
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Сдабриваем компоненты специями, рубленым чесноком и перцем, заливаем водой (примерно полтора литра), кипятим и провариваем 15 минут.
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Далее дополняем состав промытой крупой и томим суп еще 15 минут.
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Затем в суп забрасываем маленькие фрикадельки из ранее приготовленного фарша, варим еще 8-10 минут и выключаем нагрев.
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Ароматный суп разливаем по порционным пиалам и подаем к столу. Приятного аппетита!
Мастава с рисом
Мастава с рисом – это классика узбекской кухни, которая сочетает в себе, как суп, так и второе блюдо, все это благодаря густоте и наваристости. Бульон готовится на основе баранины либо говядины, а также добавляется целое ассорти из свежих и ароматных овощей.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Говядина/баранина – 500 гр.
- Рис – 100 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Картошка – 4 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Помидоры – 200 гр.
- Масло растительное – 50 мл.
- Приправы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом промываем мясо, очищаем и ополаскиваем овощи.
Шаг 2. Говядину либо баранину режем на небольшие сегменты и помещаем в казан, либо кастрюлю с толстым дном.
Шаг 3. Мясные кусочки солим и приправляем, обжариваем на умеренном пламени до готовности.
Шаг 4. Засыпаем нарезку из лука и морковки.
Шаг 5. Спустя 10 минут добавляем дольки помидоров и перемешиваем.
Шаг 6. Тушим состав 3-5 минут и дополняем промытым рисом и кубиками картофеля.
Шаг 7. Заливаем ингредиенты водой и провариваем до мягкости овощей и готовности крупы, солим.
Шаг 8. Готовый суп незамедлительно сервируем и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Мастава в казане на костре
Мастава в казане на костре – это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое скрасит ваш пикник либо воскресные посиделки на даче. Такой суп готовится на основе аппетитных бараньих ребрышек, овощей и риса. Также для пикантности потребуются некоторые специи.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 9.
Ингредиенты:
- Ребрышки бараньи – 1,5 кг.
- Мякоть баранья – 300 гр.
- Рис – ½ ст.
- Картошка – 3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Морковка – 3 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Чеснок – 7 зуб.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Зира – по вкусу.
- Кунжут – по вкусу.
- Кориандр – по вкусу.
- Перец черный горошком – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 3 л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ребра разрезаем на небольшие куски и отправляем в огнеупорную посуду вместе с очищенными цельными морковью и луком, подсаливаем и заливаем тремя литрами воды.
Шаг 2. Провариваем бульон около часа, обязательно снимая шумовкой пену. Параллельно на растительном масле подрумяниваем нарезанную мякоть.
Шаг 3. Баранину перекладываем в тарелку, а на том же масле пассеруем луковые полукольца.
Шаг 4. Когда лук стал золотистым, возвращаем мясные кусочки в посуду.
Шаг 5. Посыпаем ароматными специями.
Шаг 6. Не теряя времени, вторую морковку режем на небольшие кубики.
Шаг 7. Аналогичным способом измельчаем сладкий перец.
Шаг 8. Оранжевые кубики высыпаем к мясу, обжариваем.
Шаг 9. Спустя несколько минут добавляем болгарский перец и хорошенько перемешиваем.
Шаг 10. Еще через пару минут вводим пасту из перетертых томатов.
Шаг 11. И пока зажарка готовится, из бульона вынимаем овощи и всыпаем рис, через 7 минут добавляем нарезанную картошку.
Шаг 12. Овощное ассорти с бараниной посыпаем рубленым чесноком.
Шаг 13. Содержимое огнеупорной посуды выкладываем в бульон, перемешиваем.
Шаг 14. Посыпаем свежей зеленью, и настаиваем под крышкой около получаса.
Шаг 15. Приятного аппетита!
Мастава с фрикадельками
Мастава с фрикадельками – это традиционный узбекский суп, который вы можете приготовить, как в казане под открытым небом, так и в объемной кастрюле. Особенностью приготовления является тот факт, что в начале, все нарезанные компоненты обжариваются и только после заливаются водой.
Время готовки – 1 ч. 15 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 300 гр.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Морковка – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Картошка – 2 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Рис – 100 гр.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Помидоры – 2 шт.
- Зира – ½ ч.л.
- Кориандр – ½ ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Лист лавра – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для фрикаделек к фаршу добавляем одну натертую на терке луковицу, соль и немного приправ – перемешиваем и отбиваем прямо в тарелке.
Шаг 2. Смачиваем ладони в воде и лепим шарики небольшого размера.
Шаг 3. В кастрюле раскаляем подсолнечное масло и подрумяниваем мелко нарезанную луковицу, всыпаем измельченный чеснок и жарим еще одну минуту.
Шаг 4. Затем в посуду отправляем нарезку из болгарского перца и моркови, при постоянном помешивании, готовим около двух минут.
Шаг 5. Далее, дополняем компоненты нарезанными помидорами и томатной пастой, тщательно перемешиваем и тушим 2-3 минуты.
Шаг 6. Всыпаем кубики картофеля, приправы и соль.
Шаг 7. Заливаем овощи водой и доводим до кипения, по желанию забрасываем листик лавра.
Шаг 8. В кипящий суп аккуратно погружаем фрикадельки и засекаем 15 минут.
Шаг 9. По истечении времени, всыпаем промытый рис и томим кушанье до готовности крупы.
Шаг 10. Подавать маставу рекомендуется со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!
Мастава с курицей
Мастава с курицей готовится в несколько раз быстрее, нежели подобные супы, приготовленные на основе баранины или говядины, также первое блюдо получается гораздо менее калорийным и жирным. Поэтому этот рецепт понравится тем, кто любит традиционные и нетяжелые супчики!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Вода – 2,5 л.
- Филе куриное – 400 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Картошка – 2 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Рис – 100 гр.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Растительное масло – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса, очищаем овощи и нарезаем их вместе с куриным филе небольшими кубиками. Параллельно кипятим воду.
Шаг 2. В сковороду наливаем растительное масло и прогреваем, начинаем обжаривать курицу вместе с овощами.
Шаг 3. Жарим ингредиенты на сильном пламени 2-3 минуты, приправляем зеленью и солью.
Шаг 4. Спустя несколько минут, сдабриваем содержимое огнеупорной посуды пастой из перетертых томатов.
Шаг 5. Выкладываем состав в кастрюльку, следом всыпаем рис.
Шаг 6. Компоненты тщательно перемешиваем и через 3-4 минуты заливаем кипятком, варим на протяжении 20 минут.
Шаг 7. Разливаем наваристый супчик по пиалам и дегустируем. Приятного аппетита!