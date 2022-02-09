Материалы для отделки стен

Возможно, вы задумываете сделать стены дома из открытых материалов? Узнайте, что выбрать между камнем, кирпичом или открытым деревом. Конечно, если ваш дом не содержит подобных открытых участков, вы можете использовать самоклеящиеся стеновые панели из интернет магазина. В Фотостоке Svanty огромный выбор фотографий панелей на разный вкус, текстуру и цвет, весь ассортимент можно увидеть тут. Также есть картинки на другую тематику.

Журналы по дизайну интерьера говорят сами за себя: материалы, которые нужно оставить открытыми, такие как дерево, камень и кирпич, придают дому дополнительный штрих. Независимо от того, хотите ли вы использовать их в качестве второстепенного украшения или хотите сосредоточить на них все при меблировке вашего дома, открытые материалы являются чрезвычайно современным и дизайнерским выбором.

Открытые каменные стены

Когда дело доходит до материалов, которые нужно оставить открытыми, первое, что приходит на ум, — это камень. Каждый мог полюбоваться декоративным эффектом в каком-нибудь ресторане или в каком-нибудь горном отеле, но современная тенденция позволяет использовать открытый камень и для дома. Гостиные с открытыми каменными стенами стали синонимом элегантности и современности.

Камень можно оставить необработанным для получения естественного эффекта или даже покрасить, как правило, в белый цвет. Каменная стена прекрасно подойдет и для гостиной, и для кухни, но и в спальне ею не пренебречь.

Открытые кирпичные стены

В открытых кирпичных стенах, которые вы видите в кино и которые сделали десятки и десятки подростков влюбляются. Даже если у вас нет характерной аварийной лестницы в задней части квартиры, вы можете воссоздать идеальный бруклинский стиль или промышленную среду, создав стену из открытого красного кирпича.

Наиболее подходящей средой для хранения этих материалов, несомненно, является кухня в сочетании с промышленной мебелью, полностью выполненной из стали или белого цвета.