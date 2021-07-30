Матрас при остеохондрозе: как сделать правильный выбор для комфортного сна

В настоящее время остеохондроз встречается практически у каждого второго жителя земного шара, что и создает ложное впечатление его полной безобидности и привычности. Чаще всего первые симптомы развивающегося недуга появляются еще в раннем детстве, но тогда они списываются на возраст и редко лечатся. Тем не менее, с возрастом положение вещей будет только ухудшаться, и через десятки лет это «безобидное» заболевание может стать причиной инвалидности, так как провоцирует развитие множества патологий. В этой статье мы расскажем о том, как помогут недорогие матрасы для профилактики и лечения остеохондроза.

Матрас поможет расслабить спину при остеохондрозе

Начиная с подросткового возраста, симптомы заболевания становятся все более очевидными, и проявляются в виде периодически возникающих болей в шейном отделе позвоночника, дискомфортом в области крестца, ограничение двигательных функций плечевого пояса. Все это приводит к тому, что больной человек старается максимально расслабить пораженые участки опорно-двигательной системы, что в процессе лежания создает дополнительную нагрузку на другие группы мышц, негативная реакция которых сразу же проявляется виде быстрой утомляемости и болей.

Способов профилактики данного заболевания относительно немного, но четко следуя им, можно добиться больших успехов. Прежде всего, ежедневно следует выполнять обязательный комплекс несложных упражнений для тренировки мышц спины и гибкости позвоночника. Также требуется высококачественный сон, точнее правильное расположение тела во время сна.

Очень долгое время считалось, что люди с остеохондрозом должны спать на твердых досках или на любой твердой поверхности. Это не только не давало ожидаемого результата, но и способствовало развитию патологий костной ткани.

Какой же матрас выбрать при остеохондрозе?

Ортопедические матрасы стали настоящей инновацией в лечении различных болезней позвоночника. Далеко не все матрасы могут обеспечить достаточный уровень комфорта, но ортопедические матрасы могут быть неудобными только для тех, кто привык к очень мягкому «проваливающемуся» матрасу. Для таких пациентов наилучшим образом подойдут матрасы с волнистой поверхностью, благодаря которой одновременно производится легкий массаж и обеспечивается правильное положение тела в пространстве.

Остановите свой выбор на беспружинном жестком варианте (с наполнителем кокос). Если вам слишком неудобно спать на такой модели, можно попробовать пружинный ортопедический матрас с независимыми блоками или беспружинную модель с наполнителем латекс плюс кокос.

Ортопедические матрасы от интернет магазина magdek.com.ua действуют одновременно на все отделы позвоночника, поэтому правильному кровоснабжению ничего не препятствует. Полное и правильное расслабление мышц спины позволяет хорошо отдохнуть даже при кратковременном отдыхе.

Подобные ортопедические матрасы эффективны для лечения и профилактики не только остеохондроза, но и остальных болезней позвоночника, таких как сколиоз, лордоз, кифоз и ишемической болезни мышц. Это чрезвычайно актуально, так как зачастую людям просто не хватает времени для того, чтобы заботиться о своем здоровье, о чем они позже сожалеют.