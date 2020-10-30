МЧС Крыма предупредил о ливнях и резком похолодании на выходных

В Крыму прогнозируют снижение температуры на 8-10 градусов, проливные дожди и усиление ветра в ближайшие выходные, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На Крым в ближайшее время обрушатся ливни и ураганный ветер «В эти выходные минимальные температуры воздуха ожидаются на уровне 4-9 градусов, максимальные – до 9-14 градусов. Также уже сегодня в Крыму возможны дожди, местами очень сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с», – уточнили в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендовали соблюдать меры безопасности.