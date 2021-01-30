МЧС предупреждает о возможности схода лавины в горах Крыма

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В МЧС сообщили о возможности схода лавины в горах Крыма. 

Объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в выходные, 30 и 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Пока на территории полуострова сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. 

Идет мокрый снег, местами очень сильные осадки. Юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Спасатели предупреждают об увеличении риска ЧП, связзаных с работой всех видов транспорта, пожарами, возможны аварии на объектах энергетики. 

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