МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Крыму

Высокая пожарная опасность сохранится в 12—14 октября в центральных и восточных районах Крыма, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На полуострове действуют ограничения в связи с особым противопожарным режимом. Запрещается посещение лесов гражданами, разведение костров на придомовых территориях и в садах, ограничивается въезд в автотранспорта в лесные массивы

По данным МЧС, в этом году в Крыму зарегистрировано 102 природных пожара. В большинстве случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.