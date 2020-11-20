МЧС Севастополя выселило семью своего сотрудника на улицу

Главное управление МЧС по Севастополю выселило своего сотрудника из служебного жилья. 20 ноября в квартиру, где Сергей Розквас проживает с женой и 7-летней дочерью, пришли судебные приставы. Помещение находится прямо над пожарной частью на улице Колобова, 22. Общежития там, и в некоторых других ведомственных зданиях, были оборудованы ещё в советское время. Однако позже, в российское время, квартиры в них перешли в статус «служебных помещений». В результате, несколько семей севастопольских спасателей находятся сейчас под угрозой выселения, ещё десятки постоянно сталкиваются с различными бюрократическими проблемами при попытках узаконить своё единственное жильё.

Сергей Розквас, действующий сотрудник МЧС, с женой и дочерью с 2012 года проживал в общежитии при пожарной части, по адресу улица Колобова, 22. 20 ноября 2020 года отсюда на улицу Сергея и семью выселило «родное» ведомство. Общежитие в помещениях над пожарной частью на улице Колобова размещается с 1974 года. За десятки лет в небольших квартирах вместе с семьями проживали представители не одного поколения севастопольских спасателей. Впервые о выселении людей из квартир заговорили в 2017 году. Именно тогда действующих сотрудников и пенсионеров МЧС в судебном порядке ведомство решило заставить покинуть их единственное жильё в пожарных частях на улицах Колобова, Народных ополченцев и в Георгиевской балке. По российским законам, комнаты в зданиях пожарных частей, выданные спасателям ещё в советское время как служебные квартиры, не могут иметь статус «общежитие». Тогда, при активном содействии телеканала «НТС», была создана специальная комиссия Правительства Севастополя.

ЕЛЕНА ИЛЬЯШ, жена пенсионера МЧС: «Нас тогда заверили, что все иски отзываются, что выселения никакого не будет, что Правительство сейчас будет решать по узакониванию нашего здесь проживания. По поводу второго этажа нам однозначно сказали, что перевести пока что в жилые их не представляется возможным, но они будут думать, как это сделать. Но самое главное, что сказали: выселять никого не будут».

Комиссия заключила: помещения соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям и пригодны для проживания. Однако документ носил рекомендательный характер – для признания помещений жилыми нужен распорядительный акт Правительства города. На этом этапе решение истории и прервалось. Денис Солодовников, экс-заместитель губернатора, занимавшейся этой проблемой, ушёл со своего поста. Начальник Главного управления МЧС по Севастополю также сменился – вместо Сергея Клименко во главе ведомства стал Дмитрий Козлов.

ЕЛЕНА ИЛЬЯШ, жена пенсионера МЧС: «По приходу нового начальника, пока он являлся врио полгода, он нас никого не трогал. Мы с частью живём очень мирно. Через полгода после того, как начальник Управления вступил в свою должность, он начал процесс выселения пока что только с одним жителем – Розквасом Сергеем, действующим служащим, который здесь проживает с женой и ребёнком 7-летним. И это только начало».

На втором этаже пожарной части живёт ещё 3 семьи пенсионеров МЧС. У некоторых из них есть несовершеннолетние дети. Люди переживают, что вскоре и их выбросят на улицу. А ведь это жильё – единственное. В Главном управлении МЧС возможность скорого выселения подтверждают, ведь проживание в служебных помещениях, которыми сейчас официально являются квартиры на втором этаже, незаконно.

ТАТЬЯНА ЧЕРНИКОВА, начальник юридического отдела Главного управления МЧС России по Севастополю: «Помещения, находящиеся на третьем и четвёртом этажах, принадлежат Правительству Севастополя. Они были переведены в соответствующем порядке в жилое помещение, и Правительством на основании этого были заключены договоры соцнайма. Данные помещения переданы Главному управлению как нежилые помещения. В соответствии с законодательством, все служебные помещения, находящиеся в пользовании учреждения, должны использоваться по целевому назначению».

Жители не знают, что делать. Люди, которые обещали им оставить жильё, давно ушли со своих постов. Новое начальство и руководство города не спешат помогать в решении жилищного вопроса.

СВЕТЛАНА ОБУХОВСКАЯ, жена пенсионера МЧС: «Мы как таковые даже не имеем никакого документа, что мы реально может здесь проживать. Если 3 и 4 этаж уже получили соцнайм, то мы вообще висим в воздухе. Руководство нам обещало, что пока не решится наш жилищный вопрос – или квартиру нам дадут, или ещё что-то – то нас трогать не будут. Но уже есть вероятность, что нас просто придут и поставят перед фактом: собирайте свои вещи и до свидания».

Оставлять людей на прежних местах руководство МЧС не хочет, пока помещения носят статус служебных. Редакция «НТС» направила в Правительство города запрос о возможности оперативно признать помещения жилыми и оставить семьям их единственное жильё. В Управлении МЧС сообщили, что сотрудники и пенсионеры ведомства находятся на очереди на получение единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья.

ТАТЬЯНА ЧЕРНИКОВА, начальник юридического отдела Главного управления МЧС России по Севастополю:

«- Соответствующие выплаты и предоставление служебного жилья производится в порядке очередности в процессе поступления или денежного финансирования в адрес Главного Управления или освобождения любого специализированного жилищного фонда.

— Сейчас как быстро длится очередь? По сколько человек в год?

— На сегодняшний день в течение года у нас были обеспечены жильём двое сотрудников».

Серегей Розквас, например, находится на 45 месте в очереди. Если темпы сохранятся, получить средства на покупку жилья ему удастся примерно через 22 года.

Можно ещё арендовать квартиру и получить от ведомства компенсацию. Однако в нашем регионе она составит всего 3 600 рублей – несущественная сумма, учитывая расценки на жильё. Как сложится судьба спасателя и его соседей, сейчас зависит только от того, захотят ли обратить на них внимания власти города и руководство МЧС.

Помощь требуется и другим жителям зданий пожарных частей. Хотя им и удалось получить договор соцнайма, люди по-прежнему остались бесправными.

СВЕТЛАНА ЩЁКИНА, жена пенсионера МЧС: «У нас возникают из-за этого проблемы. Мы не можем ни прописать кого-то, мы не можем открыть лицевые счета на электроэнергию, тепло или воды. У нас есть жители, которые не смогли детей в школу оформить, потому что мы не можем взять ни одну справку – ни о составе семьи, ни о том, что мы здесь проживаем».

Жители не могут даже пройти регистрацию на сайте Госуслуг или встать на баланс какой-либо Управляющей компании – весь ремонт и благоустройство дома приходится делать за свой счёт. Семьям севастопольских спасателей нужна помощь и гарантия – не остаться с малолетними детьми на улице.

София Драговоз, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»