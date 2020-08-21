МЧС вступило в бой за Ласпи

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Главное управление МЧС по Севастополю недавно обратилось в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор между Правительством города и рекреационно-строительным кооперативом «Морской». Речь идет об аренде земельного участка, расположенного по адресу: Севастопольская зона ЮБК, 14-А.

Этот договор был заключен Департаментом имущественных и земельных отношений в январе 2017 года. Сейчас МЧС требует признать сделку недействительной и вернуть ведомству спорный участок в Ласпи.

Напомним, вот уже несколько лет на этом участке ведется строительство «лечебно-оздоровительного центра» — комплекса апартаментов, в народе известных, как «объект МЧС». Участок на ЮБК был выделен украинскому ведомству, которое в 2008 году передало его застройщикам в обмен на выделение квартир в готовых домах.

Источник: «Примечания»

После смены нескольких арендаторов, еще по прежним украинским договоренностям, в 2017 году ДИЗО заключил договор с РСК «Морской» сроком почти на три года, сейчас срок его действия уже истек. Планировалось, что после окончания строительства договор на участок будет оформлен уже на 49 лет.

Все это время жилье в Ласпи активно продавалось – квартиры в «оздоровительном центре» продавали по цене от 1,7 до 6 миллионов рублей. Так, в феврале 2020 года прокуратура проводила проверку размещенных в интернете объявлений и выносила в адрес РСК «Морской» соответствующие предписания.

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Теперь, после того, как в спор о принадлежности участка в заповедном урочище вступило МЧС России, судьба построенной там недвижимости стала еще более неопределенной. Отметим, что незадолго до этого, в июле, РСК «Морской» подал иск к Правительству города об обязании заключить договор, рассмотрение дела начнется в сентябре. Редакция НТС будет следить за ходом судебных процессов по поводу участка в заповедном урочище и выстроенных на нем объектов недвижимости.

Лариса Петренко