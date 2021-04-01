Мебель для кухни – как выбрать и купить достойную

Всем известно, что кухня – особенное место в доме. Хозяйки проводят здесь по нескольку часов в сутки, домашние любят собираться за общим столом. Потому и притязания к этому помещению отдельные: кухня должна быть красивой, чистой, хорошо оснащённой. Сделать кухни на заказ и продать их магазину http://mebelshik.kiev.ua — не проблема. Но как наилучшим образом обустроить ее?

Первое, о чём следует подумать – это эргономичность пространства, говоря иными словами, его комфортность для человека. Перед тем как заказывать или покупать мебель, требуется измерить свою кухню и поразмышлять, где будут крепиться шкафчики, холодильник, стол, кухонная техника и так далее. Моментально нужно принять решение, какая разновидность оборудования будет присутствовать на вашей кухне – встроенная или отдельно стоящая. Значительная часть россиян обитает в квартирах с маленькими кухнями, в которых единым посильным вариантов расположения мебели является линейная проектировка (то есть в один ряд) либо угловая. В большой кухне выразительна П-образная или двухлинейная расстановка ряда шкафов, в приложении к которому выгодно смотрятся «островки» – барная стойка, маленький раздвижной столик, пенал и другие элементы дизайна.

Все процессы на кухне совершаются на области пространства, локализированного тремя точками – мойкой, плитой и холодильником. Местоположение этих предметов нужно обдумать очень тщательно, чтобы домашняя работа была комфортной и не вызывала усталости. Здесь на помощь может прийти знаменитое «правило треугольника».

Практически всегда кухонная мебель приобретается комплектом (гарнитур) либо подбирается из различных деталей, которые составляют впоследствии один ансамбль. В большинстве случаев изготовители предлагают гарнитуры, соответствующие по размерам к нашим типичным кухням. Зачастую такая покупка более выигрышна, так как уже содержит в себе дисконт за комплектность. Однако большая часть нынешних потребителей отдаёт преимущество второму способу оборудования кухни – подбору отдельных полок и шкафов. Фирмы и магазины предлагают целые концепции таких мебельных компонентов, соединённых стилем и названием. Они включают нижние и верхние шкафы, фасады, полки, ящики, аксессуары, которые наделены стандартными размерами. Очень практично прибегнуть к услугам менеджера, который поможет скомпоновать кухню, подскажет, как лучше расположить бытовую технику и сантехнику.