Мебель под старину от Ив Фуке

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Компания Ив Фуке производит уникальную деревянную мебель по старинным французским технологиям. Наши мастера с многолетним опытом работы, вооружены новейшими технологиями, создадут по вашему заказу дизайнерскую модель любой сложности.

Мебель под старину – очень востребованное направление в интерьерной индустрии на сегодня. Обеденные столы с эффектом состаривания требует особой обработки и использования специальных технологий, а также высокого мастерства специалистов. Кроме сложной технической обработки, для получения качественного результата, необходимы умение и фантазия столяров.

Антикварная мебель доступна не каждому. Но если вы поклонник старинных предметов интерьера, мы создадим искусственно состаренные предметы интерьера на ваш вкус. Наши дизайнеры креативно подходят к каждой единице, до мелочей продумываю конструкцию и внешнюю отделку гарнитуров. Сотрудничество с нашей компанией значительно экономит ваше время и деньги. Уже нет необходимости ждать желаемую модель, потому что мы производим антикварный стол в Украине не хуже итальянских мастеров.

Ручная работа – шарм старины

Искусственное старение дерева становится все более популярным и приобретает большое количество поклонников.

Существует ряд причин популярности таких изделий.

Использование натурального материала, состаривание по особой технологии, становится не просто предметом вашего интерьера, а является незабываемой изюминкой в доме. Мебель под старину – это шедевральные произведения искусства, которые манят к себе натуральностью и своеобразностью. Независимо от стиля интерьера, будь то модерн или хай-тек, состаренную мебель можно создать под любой из них. Основным пунктом является правильный выбор эскиза и фантазия мастера. Надежность обеденных столов из натурального дерева, дает возможность пользоваться ими на протяжении долгих лет. Процесс искусственного старения никак не влияет на качество и прочность материала. Идеальное сочетание «цена-качество». Если соединить шик, красоту и надежность с декоративным состариванием воедино, то в итоге вы получаете антикварную мебель, которая стоит в разы дешевле подлинных старинных вещей.

Мы являемся производителями элитной дизайнерской мебели и предлагаем вам свежие решения наших дизайнеров или разработку вашего индивидуального проекта. А значит все ваши пожелания будут учтены и воплощены в жизнь. Безупречное качество состаренной мебели, создание ручной резьбы., искусственный эффект старения дадут вам возможность оценить все превосходство и величие веков в каждой единице нашего каталога. Вы сможете выбрать элитные обеденные столы , комоды, консоли и многое другое, что подойде вам по вкусу.

Если вы истинный ценитель дорогой антикварной и элитной мебели, тогда мы именно то, что вам надо. Мы воплотим вашу идею в реальность.