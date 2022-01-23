Мебельный поролон различной толщины — купить в розницу и оптом

Красивая мягкая мебель, уютные кресла, роскошные кожаные диваны придадут квартире стильный шикарный вид. Но для этого нужны немалые средства, да и в доме, наверняка, придется делать перестановку, а старую мебель придется выкидать. А если это ваш любимый диван или кресло? В этом случае для вас идеальным решением является перетяжка старой мебели.

Перетяжка перетяжка дивана позволит вам сэкономить средства и освежить вид любимого дивана или кресла. Но перетяжка мебели — не такое простое дело, поэтому лучше доверить эту работу специалистам, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы. Ведь в случае неграмотной перетяжки, вам придется платить за нее, да еще придется покупать новую мебель. Профессионал сможет изменить вид вашей мягкой мебели так, что никто не догадается, что это тот же самый диван, если вы сами не похвастаетесь.

При перетяжке можно поменять ткань для обивки мебели, если нужно меняются спинки, ножки, поролон листовой, пружины, ватин, перетягиваются ремни, восстанавливается деревянный каркас. Для осуществления таких работ используются современное техническое оснащение, подходящие рабочие площади. Компетентный мастер сделает самый сложный заказ качественно и быстро. Вам будет предоставлен большой ассортимент мебельных тканей, от самой простой до изысканной, разного цвета и фактуры.

Современные обивочные материалы практичны, стойки к истиранию, сохраняют эффектный внешний вид при интенсивной эксплуатации. Кожаная мебель сделает более уютным рабочий кабинет или придаст официальности домашнему кабинету. Обивка мебели кожей — сложный вид перетяжки, ее делают только профессиональные мастера. Вы сможете выбрать искусственную или натуральную кожу.

Перетяжка мебели может осуществляться как в мастерской shymka.ru, так и у вас дома, если мебель очень громоздкая. По вашему желанию можно изменить дизайн устаревшей мебели, сделав его более современным и модным. Преимущество профессиональной перетяжки мебели в том, что вы получите консультацию специалиста по выбору материала, дизайна, наполнителя. Перетянув старую мебель, вы даете ей вторую жизнь, а иногда восстановленная мебель служит дольше, чем новая. Поэтому такое обновление интерьера выгодно, просто и дешево.