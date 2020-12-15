В субботу, 12 декабря, новый многофункциональный медцентр им. Семашко под Симферополем принял первых пациентов, передает Крыминформ со ссылкой на министра здравоохранения РК Александра Остапенко.

Власти рассказали, что будет со старой больницей им. Семашко в Симферополе На данный момент в центре проходят лечение 200 человек. Планируется, в центре в ближайшее время лечение будут проходить порядка 650 пациентов.

«Мы начали переезжать с 10 декабря, с 12 декабря там уже были пациенты», – сказал Остапенко.