Медицинские оптические приборы. Как выбирать?

Что нужно учитывать?

Разрешение

Разрешение определяет количество мелких деталей, которые можно различить. Тип стекла, используемого в линзах, и нанесенное на него покрытие могут повлиять на разрешение вашей лупы. Чтобы проверить набор луп, посмотрите сквозь них на миллиметровую бумагу. Обратите внимание на искажения цвета или кривизну линий. Лупа с высоким разрешением будет иметь четкие прямые линии. Линии, видимые через линзы более низкого качества, будут слегка размытыми и изогнутыми.

Рабочее расстояние

Рабочее расстояние — это расстояние, на котором будет фокусироваться лупа. Рабочее расстояние должно быть равно расстоянию от линзы лупы до верхней части объекта. Каждая лупа имеет определенное рабочее расстояние, но необходимое рабочее расстояние будет зависеть от вашего роста, положения тела и высоты стола. Лучше всего определить желаемое рабочее расстояние, а затем выбрать набор луп, который будет соответствовать вашим критериям.

Вы можете измерить свое фактическое рабочее расстояние или использовать приведенную ниже таблицу, чтобы получить приблизительное представление. Чтобы измерить рабочее расстояние, сядьте или встаньте в удобном положении с прямой спиной. Не наклоняйтесь слишком сильно вперед. Измерьте расстояние от ваших глаз до верхней части объекта. Обычно ваше рабочее расстояние будет близко к тому, что показано в таблице ниже.

Поле зрения

Область, которая находится в фокусе при просмотре через лупу, — это поле зрения. Чем больше рабочее расстояние лупы, тем больше будет ее поле зрения. Точно так же, чем меньше коэффициент увеличения, тем больше поле зрения. Этот компромисс необходимо учитывать при выборе луп. При использовании галилеевой лупы центр изображения четкий, но внешний край изображения размыт. Изображение с призматической лупы резкое до самого края поля зрения.