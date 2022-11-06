МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФОСМОТРЫ – ФОРМАЛЬНОСТЬ ИЛИ НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Необходимость в справке для бассейна

Справка в бассейн – бланк утвержденной формы для предъявления администрации общественного бассейна. Единый вид формуляра утвержден Минздравом Российской Федерации. Документ незаменим при удостоверении состояния здоровья гражданина, отвечающего требованиям посещения водных комплексов общественного назначения. При заполнении формы 083/4-89 врач подтверждает или опровергает отсутствие болезней, передающихся через воду, у обследуемого.

По нормам СанПиН справка в бассейн в Москве требуется при возникновении особых санитарно-эпидемиологических условий в конкретном населенном пункте по определенным болезням. В данной обстановке Госсанэпиднадзор запрещает администрациям водных комплексов допускать посетителей к занятиям без медосмотра. Однако и в обычной обстановке администрация бассейна вправе не допустить посетителя к водным занятиям, если справка для бассейна отсутствует.

При записи в группу по плаванию либо разовых посещениях малыши дошкольного возраста, как и ученики младших классов, обязательно должны представлять справку об обследовании на энтеробиоз. Бланк необходимо предъявить единожды при получении абонемента, каждый раз – при одноразовых посещениях.

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