Медицинские справки в Санкт-Петербурге

Существующие медицинские справки о пригодности к работе не прекращают свое действие. Во время эпидемии сотрудникам не придется обращаться в медицинские учреждения. А если вам нужна санитарная книжка, то вы можете купить медкнижку и любую справку в Спб по выгодной стоимости и без лишних очередей в больнице, рекомендуем посетить сайт гарантмед.рф.

Это результат антикризисного щита, который правительство представило вчера. И работодатели, и сотрудники ждут такого решения. В настоящее время многие медицинские подразделения по охране труда отказываются проводить медицинские осмотры сотрудников из-за риска коронавирусной инфекции. Отсутствие пролонгации существующих сертификатов для компаний может означать проблемы с заполнением рабочих мест, так как без важных медицинских осмотров работник не может быть допущен к выполнению своих обязанностей. Последние, в свою очередь, могут иметь проблемы с сохранением источника дохода.

— Компания должна выдать направление и дождаться решения врача-профпатолога, который в данном случае выступает в качестве государственного органа. Поскольку государство не предоставляет возможности выдать справку, то, на мой взгляд, работник не имеет права на вознаграждение за то время, когда из-за отсутствия справки он не может быть допущен к работе. Но у него есть претензия к государству, которая не позволила ему получить решение».

Проекты поправок к законам, которые будут реализовывать антикризисный щит, должны быть готовы в течение следующей недели. Согласно уже сделанным заявлениям, срок действия периодических исследований будет продлен. Скорее всего, это означает, что новые решения не будут относиться к предварительным исследованиям (в отношении людей, принятых на работу). Условный допуск на новое место работы без предварительной проверки возможностей будет связан с высоким риском (такое решение не рекомендуется, в частности, Национальной инспекцией труда).

Существует множество признаков того, что без действительного медицинского осмотра работник не имеет права на вознаграждение

Однако некоторые организации, объединяющие компании, призывают к ограниченным изменениям в этом отношении. м экрана.