Медицинский центр «Шиба» для иностранцев

Клиника «Шиба», основанная в 1948 году, – крупнейшая больница на Ближнем Востоке, признанная лидером в своей области. Она предоставляет услуги пациентам со всего мира. Ежегодно здесь проходят лечение больше миллиона пациентов. Больница имеет 159 отделений и клиник.

Почему сюда съезжаются люди из других стран?

Преимущества для международных пациентов

Медицинский центр «Шиба» проводит все необходимые исследования и лечение современными методами, оборудована высокотехнологичными приборами и предлагает широкие возможности для пациентов. Клиника использует передовые технологии, к примеру, единственный в мире «Реабилитационный центр виртуальной реальности», эксклюзивные и прогрессивные методики для людей, имеющих серьезные заболевания.

Персонал

Во много заслуга успехов центра «Шиба» принадлежит врачам и персоналу. Здесь работают специалисты мирового уровня. Многие из них являются преподавателями тель-авивского университета. Врачи разных специализаций сотрудничают в тандеме, чтобы четко выявить проблему и найти лучшее решение для нее.

Индивидуальный подход и психологическая поддержка

Все люди разные, и у каждого болезнь протекает своеобразно, поэтому сотрудники центра оказывают им индивидуальный подход, удовлетворяя конкретные нужды. Не существует двух одинаковых случаев. Для пациентов разрабатывается индивидуальный план лечения в зависимости от особенностей течения заболевания и характера самого больного.

По этим же причинам медицинское лечение дополняется психологической помощью и необходимыми социальными услугами. Это дает возможность оказать людям максимальную поддержку. Также помощь оказывается и родственникам больного, ведутся разъяснительные работы.

Скорость и эффективность

Пациенты получают своевременное лечение, и лечебные процедуры проходят в комфортное для них время. Результаты они получают в самые короткие сроки, так как применяются современные эффективные методы лечения.

Комплексный подход для лечения туристов

Отдел медицинского туризма помогает организовать переезд для иностранцев. Приезд в медицинский центр «Шиба» для некоторых становится первым посещением Израиля. Им предоставляется полный спектр услуг. Среди них:

помощь в получении визы;

организация перелета;

трансфер;

помощь в поиске жилья;

переводчик;

помощь в составлении медицинских документов и др.

Для каждого иностранца будет составлен свой индивидуальный пакет лечения, отвечающий его личным требованиям и медицинским показаниям. Координатор будет помогать во всех вопросах во время пребывания в госпитале.

Будьте здоровы с клиникой «Шиба»!