Медик Тяжельников назвал полезное для организма количество чашек чая в день

Чай будет приносить пользу, если выпивать не более четырех чашек в день. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в Международный день чая.

По словам врача, в умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу, рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышению возбудимости, поскольку в нем содержится кофеин, передает РИА Новости.

Кофе — надежный защитник организма

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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