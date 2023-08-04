Медик Тяжельников раскрыл опасность поедания арбуза с косточками

Проглоченные в большом количестве косточки арбуза могут вызвать проблемы у людей с заболеваниями кишечника. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

Медик отметил, что сами по себе арбузные семечки не вредны, но специально есть их вместе с мякотью арбуза не нужно, особенно людям с синдромом раздраженного кишечника.

Названы фрукты и ягоды, которые можно есть с косточками

Кроме того, отметил Тяжельников, мякоть ягоды лучше не доедать плотно до корки. Он предупредил, что, чем ближе к кожуре арбуза, тем больше в мякоти накапливается нитратов и других вредных веществ.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.