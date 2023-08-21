Медики назвали две каши, которые лучше исключить из рациона

Для понижения количества сахара в рационе медики рекомендуют пересмотреть свой завтрак. Например, лучше отказаться от завтрака кашей и бутербродом с белым хлебом.

По словам врачей, лучше отдать предпочтение хлебу из муки грубого помола и цельнозерновым крупам, включая гречневую, ячневую и перловую. А вот от манной и кукурузной каш лучше отказаться.

Врачи сообщили, что сахар в белом хлебе изнашивает поджелудочную железу. Сахара в крови становится слишком много, а инсулин не может его «протащить» в клетки. Тогда сахар «разъедает стенки сосудов».

Медики рассказали, кому нельзя есть каши

Если вы хотите уменьшить количество сахара в рационе, то нужно убрать выпечку, конфеты и торты. Еще следует убрать и рафинированные углеводы.

К повышению уровня сахара приводит и обычный белый рис, колбаса, полуфабрикаты и консервы.

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