Медики объяснили, почему в жару лучше всего пить томатный сок

Кардиолог Альфред Богданов и врач-реабилитолог Сергей Агапкин порекомендовали пить минеральную воду и сок, который получен из помидоров.

Медики сообщили, что наиболее оптимальными напитками для употребления в жаркую погоду являются томатный сок и минералка.

Специалисты отметили, что томатный сок содержит поваренную соль, позволяющую восполнить потерю электролитов. И в минеральной воде тоже есть соли.

Почему не стоит пить молочные коктейли?

Еще один напиток, который поможет хорошо охладить человека — это простая вода с мятой. Польза от этого заключается еще и в том, что в данном растении содержатся эфирные масла.

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