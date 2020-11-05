Медики отмечают рост числа пациентов с критической ишемией на фоне COVID-19

В Крыму увеличилось количество пациентов с явлениями критической ишемии нижних конечностей на фоне коронавирусной инфекции, передает пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского со ссылкой на заведующего отделением хирургии №2 Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ Вячеслава Михайличенко.

В Крыму COVID-19 подтвердился у 207 человек за сутки Медики отмечают, что это связано как с загрузкой системы здравоохранения республики, так и с тромботическими осложнениями, к которым приводит COVID-19.

«Рост атеротромбозов у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей, перенёсших коронавирусную инфекцию, связан с разрушением форменных элементов крови. Коронавирусная инфекция вызывает тромбообразование у пациентов, и если у кого-то ситуация с атеросклерозом критическая, она усугубляется. Кровь начинает сворачиваться там, где ещё 2-3 года этого бы не было. Риск тромбообразования увеличивается, поэтому при лечении коронавируса назначаются гепарины», – рассказал Михайличенко.