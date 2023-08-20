Медики заявили, что щавель защищает клетки от повреждений свободными радикалами

Щавель — это растение семейства гречневых с характерным кисловатым вкусом. Ранее в России оно считалось сорняком и все удивлялись, как можно есть такую неприятную траву.

Щавель содержит много полезных витаминов и минералов. Он богат витаминами С, К и А. Также в составе растения есть витамины группы В, в том числе витамин В6. Помимо витаминов, щавель содержит минералы, такие как кальций, калий, железо и магний.

По словам врачей, щавель помогает защищать клетки от разрушения свободными радикалами, предотвращая развитие различных патологий.

Также растение содержит мало калорий и в то же время богато пищевыми волокнами, поддерживающими чувство сытости и способствующие нормальному функционированию пищеварительного тракта.

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Кроме того, клетчатка улучшает усвоение питательных веществ. В том числе щавель помогает выводить лишнюю жидкость из организма и обладает мочегонными свойствами, что уменьшает отеки и поддерживает здоровье почек.

Вред щавеля заключается в том, что в нем слишком много оксалатов, они вызывают раздражение слизистой оболочки желудка и рта у людей с высокой чувствительностью.

Также недостатком растения является его повышенная кислотность, потому что оно содержит органические кислоты. Это вызывает дискомфорт в желудке, особенно у людей с гастритом или язвой желудка.

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