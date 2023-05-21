Медовые пряники в пароварке: потратите всего 10 минут

Магазинные пряники в сравнении с этими покажутся картонными.

Такой десерт к чаю можно делать хоть каждый день.

Медовые пряники с орехами готовятся из небольшого набора продуктов:

3 чайные ложки натурального меда;

0,2 килограмма белой муки;

0,1 килограмма грецких орехов;

1 куриное яйцо;

0,05 килограмма сливочного масла;

0,1 килограмма сахарного песка;

0,005 килограмма разрыхлителя.

Смешайте яйцо со сливочным маслом в кастрюльке или миске и поместите посуду на водяную баню.

Взбейте массу, затем поместите туда же мед и сахар.

Тщательно все перемешайте, всыпьте разрыхлитель.

Держите смесь на водяной бане до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Во время процесса не прекращайте перемешивать все ингредиенты.

Снимите массу с плиты и соедините с мукой и грецкими орехами, которые предварительно следует перемолоть.

Намочите руки и слепите из приготовленного теста пряники любой формы на ваше усмотрение.

Выложите их в пароварку и установите режим приготовления в течение 40 минут.

Если у вас нет именно такого прибора, то можно использовать мультиварку.

Также подойдет самодельная конструкция из сита, кастрюли с водой на плите или других подходящих приспособлений.