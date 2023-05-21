Медовые пряники в пароварке: потратите всего 10 минут

Магазинные пряники в сравнении с этими покажутся картонными.
Такой десерт к чаю можно делать хоть каждый день.
Медовые пряники с орехами готовятся из небольшого набора продуктов:
- 3 чайные ложки натурального меда;
- 0,2 килограмма белой муки;
- 0,1 килограмма грецких орехов;
- 1 куриное яйцо;
- 0,05 килограмма сливочного масла;
- 0,1 килограмма сахарного песка;
- 0,005 килограмма разрыхлителя.
Смешайте яйцо со сливочным маслом в кастрюльке или миске и поместите посуду на водяную баню.
Взбейте массу, затем поместите туда же мед и сахар.
Тщательно все перемешайте, всыпьте разрыхлитель.
Держите смесь на водяной бане до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Во время процесса не прекращайте перемешивать все ингредиенты.
Снимите массу с плиты и соедините с мукой и грецкими орехами, которые предварительно следует перемолоть.
Намочите руки и слепите из приготовленного теста пряники любой формы на ваше усмотрение.
Выложите их в пароварку и установите режим приготовления в течение 40 минут.
Если у вас нет именно такого прибора, то можно использовать мультиварку.
Также подойдет самодельная конструкция из сита, кастрюли с водой на плите или других подходящих приспособлений.