Описание приготовления:
Такая настойка согреет после прогулки в морозную или промозглую погоду. Самогон должен быть только хорошего качества, желательно без запаха. Мед берите только натуральный, а не магазинный, тогда настойка будет согревать и лечить одновременно.
Основной ингредиент: Мёд
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Самогон 500 Миллилитров
- Лимон 1/4 Штуки (сок и цедра)
- Мед 100 Грамм
- Мята (листки) 5 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
239 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Медовуха на самогоне в домашних условиях»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления медовухи на самогоне в домашних условиях. Лимон тщательно вымойте в теплой воде с мягкой щеткой, мяту сполосните и обсушите.
С лимона снимите цедру, не задевая белую часть, и выжмите сок. В чистую сухую банку выложите цедру и налейте лимонный сок.
Листики мяты немного помните и добавьте к лимону.
Добавьте в банку мед.
Влейте в банку самогон, плотно закройте и потрясите до растворения меда.
Процедите настойку через мелкое сито и разлейте по бутылкам.
Уберите бутылки в темное место еще на 14 дней, затем подавайте.
Приятного упоребления!