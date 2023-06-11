Медовуха на самогоне в домашних условиях

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Описание приготовления:

Такая настойка согреет после прогулки в морозную или промозглую погоду. Самогон должен быть только хорошего качества, желательно без запаха. Мед берите только натуральный, а не магазинный, тогда настойка будет согревать и лечить одновременно.

Основной ингредиент: Мёд
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Самогон 500 Миллилитров
  • Лимон 1/4 Штуки (сок и цедра)
  • Мед 100 Грамм
  • Мята (листки) 5 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

239 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Медовуха на самогоне в домашних условиях»

Медовуха на самогоне в домашних условиях

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления медовухи на самогоне в домашних условиях. Лимон тщательно вымойте в теплой воде с мягкой щеткой, мяту сполосните и обсушите.

Медовуха на самогоне в домашних условиях

С лимона снимите цедру, не задевая белую часть, и выжмите сок. В чистую сухую банку выложите цедру и налейте лимонный сок.

Медовуха на самогоне в домашних условиях

Листики мяты немного помните и добавьте к лимону.

Медовуха на самогоне в домашних условиях

Добавьте в банку мед.

Медовуха на самогоне в домашних условиях

Влейте в банку самогон, плотно закройте и потрясите до растворения меда.

Медовуха на самогоне в домашних условиях

Процедите настойку через мелкое сито и разлейте по бутылкам.

Медовуха на самогоне в домашних условиях

Уберите бутылки в темное место еще на 14 дней, затем подавайте.

Медовуха на самогоне в домашних условиях

Приятного упоребления!

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