Описание приготовления:

Такая настойка согреет после прогулки в морозную или промозглую погоду. Самогон должен быть только хорошего качества, желательно без запаха. Мед берите только натуральный, а не магазинный, тогда настойка будет согревать и лечить одновременно.

Основной ингредиент: Мёд

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Самогон 500 Миллилитров

Лимон 1/4 Штуки (сок и цедра)

Мед 100 Грамм

Мята (листки) 5 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

239 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Медовуха на самогоне в домашних условиях»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления медовухи на самогоне в домашних условиях. Лимон тщательно вымойте в теплой воде с мягкой щеткой, мяту сполосните и обсушите.

С лимона снимите цедру, не задевая белую часть, и выжмите сок. В чистую сухую банку выложите цедру и налейте лимонный сок.

Листики мяты немного помните и добавьте к лимону.

Добавьте в банку мед.

Влейте в банку самогон, плотно закройте и потрясите до растворения меда.

Процедите настойку через мелкое сито и разлейте по бутылкам.

Уберите бутылки в темное место еще на 14 дней, затем подавайте.

Приятного упоребления!