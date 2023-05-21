Медовый рулет «Колизей»: изумительный десерт за 15 минут (видео)

Для начинки рулета можно взять орехи и чернослив.

«Медовик» – один из самых популярных и любимых тортов. Однако не все знают, что на основе этого теста можно приготовить и очень вкусный рулет. Своим рецептом рулета «Колизей» поделился с подписчиками в соцсети кулинарный блогер Юрий Королев. На его приготовление уйдет минимум времени, что особенно важно для тех, кто постоянно занят.

Медовый рулет «Колизей»

Ингредиенты:

Для теста:

мед – 150 гр;

сахар – 40 гр;

масло сливочное – 50 гр;

сметана – 70 гр;

яйцо – 1 шт;

мука – 150 гр.

Для крема:

сметана – 600 гр;

творожный сыр – 140 гр;

сахарная пудра – 90 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. Для этого в кастрюле смешать сливочное масло, мед и сахар. В отдельной посуде смешать сметану с содой и тоже добавить в кастрюлю, все хорошо перемешать. На медленном огне доварить до янтарного цвета, снять с плиты.

В уже остывшую массу ввести яйцо и просеянную муку, все перемешать. Тесто по консистенции будет редким.

Вылить его на противень тонким слоем, застеленный пергаментной бумагой, и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут.

Пока он готовится, делаем крем. Для этого все ингредиенты для него хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Готовый корж достать из духовки, слегка остудить, обрезать края, чтобы был ровным, покрыть кремом, посыпать нарезанным на кусочки черносливом и измельченными орехами, аккуратно свернуть в рулет. Смазать его оставшимся кремом и посыпать крошкой из обрезков. Отправить на несколько часов в холодильник.

Ранее Фокус писал, как можно оригинально приготовить «Медовик».