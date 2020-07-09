Медведев посоветовал Киеву смириться с реалиями после воссоединения Крыма с РФ

Украина должна смириться с вхождением Крыма в состав России и заняться урегулированием конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев KP.Ru.

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Отношения РФ и Украины изменились, но это не значит, что российская сторона хочет проводить недружественную политику в отношении Киева, отметил он.

— Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны, — сказал Медведев.

Кроме того, он не согласился с постановкой вопроса о том, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией.

— Мы ни с кем не ссорились, — подчеркнул Дмитрий Медведев, — мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо.

Касаясь темы Грузии, он отметил, что она «сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей — Южной Осетии и Абхазии», где находились российские миротворцы, и России пришлось в это вмешаться.

— Не мы, видит бог, все это устроили, это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода, — заключил Медведев.